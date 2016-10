1 2 3 4 5 6 Amanda Knox

Netflix har fått smaken på true crime etter suksessen med Making a Murderer, og følger opp den amerikanske studenten Amanda Knox og hennes ville historie fra det italienske rettsvesenet.

Mediesirkus

Om du ikke husker historien fra hjemlig medias rapportering fra engelske tabloidaviser, går den som følger: Amanda Knox falt for Italia da hun besøkte landet i tenårene, og dro tilbake som 20-åring for å studere. Hennes engelske romvenninne Meredith Kercher blir funnet drept i leiligheten, og Knox arresteres for drapet sammen med sin nye italienske kjæreste, Raffaelle Solecito.

Se trailer for dokumentaren her:

Etter et mediesirkus av internasjonalt toppnivå, blir Knox og Solecito dømt sammen med den lokale småskurken Rudy Guede. De tre portretteres som en sexgal narkokult som har forlystet seg med å knivstikke Kercher ihjel.

Mesterlig om mord:

«Making a Murderer»-anmeldelse

Gir horestempling et italiensk ansikt

Dokumentaren om Amanda Knox bygges av sitte-ned intervjuer med syv kilder, inkludert Knox selv. Disse menneskene gjør alene filmen verdt å se, selv om filmen i seg selv er ganske middels. Amanda Knox fremstår som sindigheten selv i de tilbakeskuende intervjuene, mens Raffaelle Solecito er den naive, nyforelskede italienske guttevalpen som opplevde alle kjæresters mareritt.

De to trumfes lett ut på sidelinjen av Giulani Mignini. Aktoren gir horestempling et pløsete italiensk ansikt når han med et fårete smil påpeker at Amanda var en sånn jente som tok med gutter hjem. Ergo kunne hun finne på å knivstikke venninner.

Piers Morgan møter David Brent

Disse påstandene ble til sannheter i media. Mye takket være den engelske tabloidjournalisten Nick Pisa, en ubehagelig (men underholdende) blanding av tabloidguru Piers Morgan og The Office-klovnen David Brent.

Filmens høydepunkt nås når Mignini påpeker at Amanda Knox uansett skal dømmes av den ultimate rettsinstans, hvor det verken finnes ankemuligheter eller nåde. Samtidig ser vi Nick Pisa med sitt bredeste smil og beste skuldertrekk spørre intervjueren om han mener at han som nyhetsjournalist skal dobbelsjekke fakta og sånt, og risikere at en konkurrent tar skupet foran nesen hans?

Netflix / TT / NTB Scanpix

Taklet ikke en amerikansk 20-årings sexliv

Dette persongalleriet driver filmen fremover, og det er spesielt interessant å se hvordan det italienske rettsvesenet ikke taklet en amerikansk 20-årings aktive sexliv.

Historien har dog vært fortalt før, både i Vanity Fair og dokumentarer, og selv om det er interessant med Amanda Knox som snakker rett i kamera, bidrar ikke hennes meme-filosofi («We’re all afraid, and fear makes people crazy») til å kaste lys over den bisarre saken.

Media slipper billig unna

Derimot slipper media, som fråtset som bjørn i en lakseelv over et innbilt okkult sexritualdrap verdig en hel Broen-sesong, billig unna utover Nick Pisa selvblamerende intervjuer.

Amanda Knox-saken vokste seg stor gjennom kritikkløs videreformidling av historier fra en highfivende tabloidpresse som dekket saken. Det burde blitt dekket mye grundigere i denne dokumentaren.

Blir en del av den tabloidflokken de burde gransket

Når filmen også tar i bruk taiwanesiske animasjoner av den påståtte drapsscenen, og dermed bruker det mest spekulative av pressedekningen som illustrasjonsbilder, blir de i noen øyeblikk også en del av den samme tabloidflokken de burde sett nærmere på.

Mange innvendinger til tross, Amanda Knox er en ryddig fremstilling av hendelsesforløpet i en av 2000-tallets mest internasjonalt omtalte drapssaker.

Med et karaktergalleri av aktører som er villig til å fortelle om sin oppsiktsvekkende inkompetanse, blir filmen aldri kjedelig eller uinteressant.