Åsmund Eikenes: Biologen som ble fanget i en hånd

Åsmund Eikenes:

Handboka. Alt du vil vite om hendene dine – og litt til

Sakprosa

Samlaget

Det finnes ganske mange eksempler i sakprosaen på hvordan det å zoome inn på en liten ting, kan åpne opp for å fortelle en større historie: Jeg har lest bøker om østers (som egentlig var en bok om New York), te (som egenlig var en historie om imperialisme), små japanske figurer (som egentlig var en bok om antisemittisme), jeg har lest om Morten Strøksnes’ jakt på en håkjerring (som egentlig er fortellingen om havet) – og det er skrevet flere bøker om hender som egentlig handler om evolusjonsbiologi.

Det kan være et veldig godt grep å fortelle en større historie gjennom en liten, akkurat som å kikke gjennom nøkkelhullet på en lukket dør og du får øye på alt innenfor på en ny måte.

Vanskelig fag

Biologen Åsmund H. Eikenes har laget enda en sånn nøkkelhullsbok, med den morsomme tittelen Handboka. Alt du vil vite om hendene dine – og litt til, og til spørsmålet om jeg vil vite alt om hendene mine, må jeg nesten si: overrask meg! Motstående tomler og alt det der, javel, men er det noe nytt å lære her?

Jeg skulle ønske jeg kunne svare et uforbeholdent ja. Den nye bølgen av naturvitenskapelig formidling fra unge forskere er så utrolig gledelig! Men det er et vanskelig fag å skrive populærvitenskapelig, og med den formidlingspolitikken universitetene har lagt opp til fram til nå, er det en kamp for unge forskere å få tid og rom til å skrive for allmennheten - som de burde.

Kunstig hånd

I kunnskapens og demokratiets navn burde vi få vite hva som foregår av forskning i elfenbenstårnet, og kanskje det til og med er gøy å lære om? All ære til dem som ønsker å skrive for et stort publikum. Og la dem for all del ta en stor sjanse og kaste seg utpå, som biolog Åsmund Eikenes – så får det være at det ikke er like briljant hver gang.

I denne boken er problemet kanskje at forfatteren ikke helt vet hvem han snakker til, og at ideen virker for konstruert eller i hvert fall er gjennomført på en konstruert måte.

Rørende entusiasme

Evolusjonshistorien frem til de suverene menneskehendene er velkjent, og å følge leseren opp av ursuppa og frem til ti fingre er ikke spesielt nytt. Jeg tror vel også de fleste vet hvordan immunforsvaret virker og hva som skjer når man får et sår (på hendene, vel å merke. Alt skal jo knyttes til hendene, ikke sant?). Vi har alle sett at folk vinker forskjellig, og en hel side om det er ikke spesielt spennende lesning - heller ikke at kronprinsesse Mette Marit vinker som en bevegelig parabolantenne - så lenge det ikke tilføres et eneste kulturhistorisk faktum om vinkingens historie og ikke er skrevet mer elegant enn det er her.

At kjøttet på fingrene våre kan brukes til å måle hvor lenge biffen skal steke, vet vel de fleste som har beveget seg på kjøkkenet, likevel fortelles det her med en nesten rørende entusiasme.

Gje meg handa di no

Forfatteren prøver på mange måter å dra leserens egne hender inn i historien, ved å henvende seg til meg direkte og be meg om å presse fingeren mot et ord, forestille meg papirkutt, eller ber meg bruke fingrene mine for å lære meg evolusjonstreet fra gorilla til menneske, og det funker fint. Han er også flink til å finne overraskende og nye metaforer for kjente ting: De første pattedyra er «på storleik med ein iPhone 6» og strukturen i oppbyggingen av en finger sammenlignes med en marsipankake, for eksempel.

Stein J. Bjørge

Forfatteren har til og med slått til med en egen novelle midt i teksten som benytter seg av ord knyttet til hender, for å vise hvor mange metaforer som er blitt formet av at vi bruker hendene våre som vi gjør. Å gjøre sånne overraskende krumspring i en populærvitenskapelig bok skal selvfølgelig applauderes, men er det egentlig noen vits i å gjøre det om det ikke er gjennomført med en helt suveren bruk av språket? Det synes jeg dessverre ikke at det er her, det holder ikke helt til mål.

Tvangstrøye

Det er ikke før i bokens siste del at jeg virkelig begynner å gripe om sidene (med hendene mine). Endelig begynner vi å se litt bakenfor selvsagtheter (som at Oscar Pistorius kunne løpe imponerende fort med proteser, det står nemlig også her). Nå dykker vi inn i det nyeste av cellebiologi, forskning på endring av gener, og hvordan man kan «klippe» i DNA.

For meg er det åpenbart at det er dette boken skulle handlet om: ikke om hender, men om celler! Det er jo det forfatteren jobber med til daglig, og han har en doktorgrad i cellebiologi! For det er nå, idet han slipper tvangstrøyen «hender» at det virkelig begynner å bli spennende. Å lære om Nobel-priskandidatene Doudna, Charpentier, Zhang og Church, om Crispr-metoden som har revolusjonert cellebiologien og mulighetene til å endre sykdomsforløp, om etiske avveininger og kommersielle og faglige skillelinjer i den nye forskningen gjør at denne boken begynner å bli ordentlig spennende.

Jeg lurer på om ikke forfatteren må skrive en ny bok, denne gang fra innsiden av en celle. Det kan bli fengslende lesning, tror jeg.