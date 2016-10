Åsne Seierstad: Dagbladet trykket oppdiktede historier fra Syria

Påstandene fremsettes i Åsne Seierstads nye bok To søstre om to tenåringer fra Bærum med somalisk familiebakgrunn som reiste til IS i Syria. Hun hevder også at en journalist i avisen skal ha røpet kilden til en annen sak for PST.

Dagbladets nyhetsredaktør Frode Hansen innrømmet onsdag kveld at bildet og saken om den «norske IS-bøddelen» aldri skulle vært publisert. Dagbladet gjennomgikk saken etter at Aftenposten gjorde den oppmerksom på Seierstads påstander.

– Det er på det rene at sentral informasjon i saken er feil, og at fotografiet er tatt i en annen sammenheng enn vi formidlet. Det beklager vi, sier Hansen.

Men han avviser at Dagbladet har røpet kilder for PST.

– Diktet opp

Ifølge Seierstad skal den blakke og desperate faren til jentene, Sadiq Juma, i samarbeid med sin syriske kontakt Osman, ha solgt fotografier og oppdiktede historier til Dagbladet.

Sadiq Juma bekrefter samarbeidet med Dagbladet, men avviser at han har diktet opp informasjon.

– Jeg diktet ikke. Det er feil ordbruk. Jeg var mellommann mellom min kilde i Syria og norske medier. En del av jobben til mediene er å verifisere opplysninger, og jeg reagerte ikke så mye på det jeg ga videre. Jeg var en desperat far som brukte mye penger for å få informasjon om mine døtre, sier han.

Les også: Slik blir ungdom rekruttert til hellig krig

Blant annet historien om «den norske IS-bøddelen»:

«Osman diktet en historie rundt bildet, og Juma gikk til Dagbladet med «pakken», for han trengte virkelig penger. Han fortalte at det var en nordmann ved navn Abu Shahrazaad al-Narwegi som utførte halshuggingen, og at offeret var en shariadommer», skriver Seierstad om en artikkel avisen publiserte 23. april i fjor.

Dagbladet slo saken stort opp på førstesiden og ble sitert på nyheten i svært mange norske og internasjonale medier.

Brukt i annen sammenheng før

«Hadde journalistene gjort et raskt søk på bildet, ville de funnet ut at det var sluppet av IS, og at henrettelsen var blitt rapportert videre av aktivistgruppen «Raqqa is being slaughtered silently». Mannen var ingen shariadommer, men en landsbyboer beskyldt for å drive med svart magi. Saken om trollmannen var blitt presentert i flere medier fra aviser i Storbritannia til TV-stasjoner i USA to måneder tidligere», skriver Seiersta i boken.

«I Dagbladet var han blitt shariadommer. Bøddelen var blitt norsk. Alt signert Sadiq gabayaa – dikteren Sadiq», heter det i boken.

Et søk Aftenposten har gjort på bildesøketjenesten tineye.com bekrefter at den britiske avisen Daily Mail var først ute med å publisere fotografiet på nettet 9. februar 2015.

I forbindelse med en annen artikkel skriver Seierstad at journalistene hevder «PST bekrefter at de var kjent med opplysningene før Dagbladet stilte dem spørsmål». Hun hevder at det ikke stemmer.

«PST hadde tvert imot avvist kjennskap til historien. Journalisten som hadde tatt kontakt hadde selv tvilt såpass mye på opplysningene at han røpet for PST hvem som var kilden til historien: Faren fra Bærum», skriver hun.

Avviser at de avslørte en kilde

Dagbladets nyhetsredaktør Frode Hansen svarer slik etter at Aftenposten har lest opp sekvenser som omhandler avisen:

Han reagerer på påstandene om at avisen har røpet en kilde for PST og at PST avviste saken:

– Hvis Aftenpostens framstilling er riktig, framsettes det feilaktige opplysninger. Disse opplysningene har ikke Seierstad presentert for Dagbladet, og vi har ikke fått anledning til å korrigere eller kommentere dem.

Les også: Ubaydullah Hussain tiltalt for terrorrekruttering

– Det er selvsagt uriktig at Dagbladet har røpet en kilde for PST. Det er vanskelig for oss å kommentere enkeltheter i Dagbladets saker av hensyn til kildevernet, sier nyhetsredaktøren, men påpeker at har et bredt kildetilfang.

Men Seierstad står på sitt, hun viser til at hun har fått informasjon fra PST om dette.

Dagbladet

Fikk betaling for tips og bilder

Sjefredaktør John Arne Markussen bekrefter at Sadiq har vært tipser og leverandør av foto.

– Han har tipset oss ved to-tre anledninger og han har solgt noen bilder. Totalt har vi gitt ham honorarer på mellom 20.000 og 25.000 kroner, sier han.

Dagbladet og Åsne Seierstad har motstridende versjoner av hvilken kontakt det har vært mellom avisen og forlaget før boken ble trykket.

Åsne Seierstad sier det har vært utstrakt mailkorrespondanse mellom Dagbladet og forlaget før boken gikk i trykken. Hun viser til at hun også ringte de to Dagbladet-journalistene som skrev sakene.

– De avviste mine spørsmål med: «Vi kan ikke fortelle deg hvilke kilder vi har», sier hun.

Dette avvises av Frode Hansen:

– Åsne Seierstad ringte reportere i Dagbladet og ba dem bekrefte at en navngitt person var vår kilde. Vi svarte at vi aldri kommenterer kildeforhold. Vi har ikke avvist kontakt, og hun har aldri - hverken over telefon eller per e-post - forsøkt å informere oss om konkrete anklager hun fremsetter mot Dagbladet. Den eneste mailkorrespondansen mellom Dagbladet og forlaget skjedde på vårt initiativ, og gjaldt Seierstads fokus på en påstått kilde. Det er heller ikke riktig at det var utstrakt e-postkontakt. Dagbladet måtte purre på respons fra forlaget. Da den kom var for øvrig boka allerede gått i trykken, sier han.