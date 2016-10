Åsne Seierstad nominert til årets Bragepris.

De to konkurrerer i klassen for sakprosa. Seierstad er nominert for boka «To søstre» og de Figureido for boka «En fremmed ved mitt bord». I alt er 16 norske forfattere nominert i de fire kategoriene til den høythengende bokprisen.

I klassen for skjønnlitteratur er Kyrre Andreassen nominert for boka «For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges». Det er andre gang forfatteren, som debuterte i 1997, er nominert til Brageprisen.

Fakta: Her er de nominerte Åpen klasse: Sakprosa for barn og unge Bjørn Arild Ersland og Per Dybvig (ill.): Hvor gammel blir en tiger? Cappelen Damm Gudny Ingebjørg Hagen og Malgorzata Piotrowska (ill.): Fest og feiring, Cappelen Damm Åshild Skadberg: Dyr. Helt vilt - og temmelig tamt, Cappelen Damm Steffen R.M. Sørum, Eldrid Johansen og Ingrid dos Santos (ill.): Skriv genialt!, Aschehoug Barne- og ungdomsbøker Ida Jackson: Danielle, Aschehoug Anders N. Kvammen: Ungdomsskolen, No Comprendo Press Ruth Lillegraven: Eg er eg er eg er, Det Norske Samlaget Heidi Sævareid: Slagside, Gyldendal Norsk Forlag Sakprosa Ivo de Figueiredo: En fremmed ved mitt bord, Aschehoug Bjarne Riiser Gundersen: Da postmodernismen kom til Norge, Flamme Forlag Åsne Seierstad: To søstre, Kagge Forlag Svein Atle Skålevåg: Utilregnelighet. En historie om rett og medisin, Pax Forlag Skjønnlitteratur Kyrre Andreassen: For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges, Gyldendal Norsk Forlag Anne Helene Guddal: Døden og andre tiggere, Kolon Forlag Monica Isakstuen: Vær snill med dyrene, Tiden Norsk Forlag Nils Chr. Moe-Repstad: Wunderkammer (27 kataloger), Flamme Forlag

Monica Isakstuen, som har to romaner og en diktsamling bak seg, er nominert for sin tredje roman «Vær snill med dyrene».

I samme klasse er også Anne Helene Guddal og Nils Chr. Moe-Repstad nominert for diktsamlingene «Døden og andre tiggere» og «Wunderkammer (27 kataloger)». I klassen for barne- og ungdomsbøker er både Ida Jackson og Ruth Lillegraven nominert.

Brageprisen ble første gang ble delt ut i 1992 og har etablert seg som en av Norges viktigste litterære priser. Den har som formål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur. Prisen, som Stiftelsen Den norske Bokprisen står bak, deles ut den 23. november.