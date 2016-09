Ateisten Bjørn Stærk har gjort Jesus til kvinne

Vi møter forfatter Bjørn Stærk ved graven til Hans Nielsen Hauge. En mann som i Stærks nye bok, Å sette verden i brann, omtales som «Norges mest nyskapende og energiske mann».

– Samtidig var fortellingen om Hauge fortellingen om et overgrep, skriver du?

– Hauge fikk en veldig kort periode hvor han fikk lov til å preke og vandre rundt og spre Guds ord utenfor Den norske kirke, før han ble arrestert og satt i fengsel, sier Stærk.

Gravmonumentet ved kirken på toppen av Akersbakken vitner om et samfunn, eller en statskirke, som hyller denne mannen. Ikke murte inn engasjementet hans.

– Både bedehusbevegelser og flere kirkesamfunn ser på Hans Nielsen Hauge som en forløper. Han var den første i Norge som gjorde noe stort, folkelig, fra grasrota — før han ble knust av et samfunn som ikke hadde religionsfrihet.

– Dermed ble Hauge et fyrstikkblaff, konkluderer du. Men boken din handler om storbrann. Sitat:

Fakta: Bjørn Stærk Programmerer, forfatter og spaltist i Aftenposten. 38 år gammel, bor i Oslo. Har blant annet utgitt pamfletten Ytringsfrihet og eboken Oppdra folket! - Norge, Sverige og innvandring. Aktuell med boken Å sette verden i brann - en ateist skriver om Jesus.

«De som ikke skjelver litt ved tanken på nye religiøse retninger, er de som tror det bestående er udødelig. At ragnarok aldri kommer. Men det gjør det. Igjen og igjen.»

– Er dette ment som en advarsel? Ulmer det?

– Det kommer an på om du er en av dem som håper at verden skal bli endret, eller om du er en av dem som frykter den skal bli det, sier forfatteren.

Benken ved Gamle Aker kirke er tett nok inntil murveggen til at en formiddagsspillende organist bidrar med bakgrunnsmusikk til intervjuet.

– Alt avhenger ofte av hvilken side av historien man står på. Før eller etter endringen.

Stein Bjørge

Stærk skriver at religiøs ild fremdeles skremmer. «Muslimske innvandrere. Vekkelses-kristne. Sekter. Vi ønsker ikke lenger å bruke vold mot mennesker som tror annerledes, men vi ser fremdeles på religiøs ild som noe som først og fremst bør slukkes.»

– Folk er alltid redde for ulike religiøse og politiske bevegelser som vil endre verden, uten at de egentlig har noen grunn til å være det. Som regel blir det ingenting av, påpeker Stærk.

Samtidig mener han frykten bør tas på alvor. Først og fremst ved ikke å være så redd, og ha tillit til det en selv tror på.

– Mange av de største overgrepene i historien har tvert imot skjedd fordi noen har vært så redde for en ny idé at de har knust dem som tror på den. Det er ingen som liker å høre at det de tror på er råttent. Ingen liker å høre at i fremtiden skal du gjøre som meg, ikke deg.

– Du skriver at kristne tar fullstendig feil.

– Ikke at de tar feil om alt.

– At de tar feil om Gud. Er du redd for reaksjoner på det?

– Jeg tror kristne vil sette pris på at noen forsøker å forklare kristendommen på en måte alle kan forstå.

Sjeldent med ekte ateister

Ateisme og ikke-tro er ikke det samme, skriver Stærk. Han mener det finnes få ekte ateister, som ham, i Norge.

– Hva er en «ekte» ateist? Er du mer ekte enn for eksempel meg?

– Hehe, nei, det er ikke ment som en konkurranse. Poenget er at selv om man ikke tilhører en religion eller ikke tror på Gud, kan man tro på overnaturlige fenomener. Jeg tror kun på det som kan bevises.

– Det er for så vidt flere i Norge som tror på Snåsamannen enn som sier de er kristne.

– Tror du på Snåsamannen vil jeg ikke kalle deg ateist. Det kan hende du ikke er kristen, men min form for ateisme er at du ikke tror på hverken Gud eller Snåsamannen, eller noe annet åndelig som ikke kan måles. Den formen for ateisme er sjelden.

Det har ikke alltid vært slik. Bjørn Stærk vokste opp som kristen på 80-90-tallet. Som ungt frikirkemedlem opplevde han under nattverden at Gud var tilstede. Som 11–12-åring trodde han kunne bli besatt av demoner, at rockemusikk var djevelens verk, og at endetiden ville komme innen år 2000.

– Hva skjedde?

– Jeg deltok på digitale diskusjonsfora, hvor jeg kom i kontakt en ateist. I en flere måneder lang debatt forsøkte jeg å begrunne troen min rasjonelt. Til slutt ble det byggverket så skjørt at det raste sammen. Det var ingen lang tvilsperiode, plutselig innså jeg bare at jeg ikke trodde på Gud. Det var befriende.

– Hvordan reagerte familien?

– De gjorde ingen stor sak ut av det. Jeg tror de vet bedre enn å tro at man kan krangle noen til å tro på Gud. Det var ikke et stygt brudd, og vi har et godt forhold i dag, nikker Stærk.

– Du skriver at avhopperlitteratur ikke er troverdig. Er du ikke selv en avhopper?

– Ikke alle, men de som har elendige erfaringer med en menighet eller en tro vil også bringe det verste fra hele religionen. Og de som leser litteraturen vil få bekreftet sine verste fordommer. Det kan være mye verdi i avhopperlitteratur, men det må leses kritisk.

Å skape Jesus som kvinne

Vi må snakke om Mona. Karakteren Stærk har skapt i Jesu bilde, som inspirerer til bevegelsen Monittene, og som taler Jesu budskap i moderne drakt.

– Du fremstiller Jesus som kvinne, og påpeker at det ikke er ment som brannfakkel. Er kristne så lettkrenkede i dag?

– Jeg tror ikke kristne så lett lar seg krenke lenger, og at de tar dette med stor ro. Etter flere generasjoner har de innsett at de ikke har enerett på kulturen vår lenger, sier Stærk.

– Det ble Mona for å løsrive den moderne Jesus fra den historiske. Så folk kunne høre hva hun sa, uten å se for seg en skjeggete mann i kjortel. Så det moderne evangeliet kunne få plass. Ikke for å provosere.

Stein Bjørge

– Kunne du fremstilt andre profeter som kvinner? Hadde du tatt sjansen på å male et litterært skjørt på Mohammed, eller ville det være å be om å dele skjult adresse med Salman Rushdie?

– Jeg er ikke interessert i å gjøre det samme med Muhammed. Det er jeg ikke kvalifisert til. Jeg håper noen, som har den riktige bakgrunnen, en dag skriver om Muhammed slik jeg skriver om Jesus. Men det er klart at i dag ville det være livsfarlig.

Islam må først gjennom en del av de samme prosessene kristendommen har gjennomgått, tror Stærk.

– Er Mona et forbilde for deg? Din Jesus?

– Hun står for mye jeg ikke står for, spesielt når det gjelder seksualmoral og regler for skilsmisse. Mona er skapt for å vise hvordan man kan sette verden i brann, men ikke for å være et talerør for meg.

Stærk skriver at «frykten for islam presser frem en sterkere kristen identitet blant nordmenn som kanskje ikke er særlig opptatt av Gud».

– Du har skrevet lite om forhold som overgrep i Guds navn, skam, høyere terskel for å varsle. Hvorfor ikke?

– Det er mye fælt som kunne vært trukket frem, og jeg skriver også en del om for eksempel kvinners situasjon. Men det var ikke et mål for meg å trekke frem alt det negative. Jeg ville snakke om det som er interessant, om de delene av kristendommen vi kan lære noe av.

Mona og Monittene gikk til slutt fra skummel sekt til en halvglemt kuriositet. Ikke som i dommedagsromanen til Houllebeck likevel, altså. Men er fyrstikken kastet?

Stein Bjørge

Å sette verden i brann er full av onelinere som «Vær treet som bærer gode frukter» og «Vær så trygg på deg selv at du tør å bli vurdert etter fruktene dine». Slutten kan leses som bud fremført av en profet. Er leseren utsatt for en under cover-andakt?

– Er dette en Bibel for ateister? Er du i virkeligheten ute og misjonerer?

– Det er en bok for folk som ønsker å endre verden, smiler Bjørn Stærk. Ateisten lener seg tilbake mot murveggen. Organisten har sluttet å spille.

– Og for de som er redde for at den skal endre seg for mye.

Bjørn Stærk er fast spaltist for Aftenposten.