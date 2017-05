Audun Eckhoff har sagt lite i åtte år: Nå mener han Nasjonalgalleriet må reddes

Audun Eckhoff gikk i mars av som direktør ved Nasjonalmuseet, og han har måttet tåle mye kritikk for å være for passiv når det gjelder innsatsen for å redde Nasjonalgalleriet som et fremtidig visningssted for kunst.

Nå kommer han med bok hvor han argumenterer sterkt for at Nasjonalgalleriet fortsatt må være en del av Nasjonalmuseet fremover.

Eckhoff mener debatten har vært for mye preget av de økonomiske og tekniske sidene av saken.

– Vi ønsker å løfte frem kulturarvdimensjonen og historien som strekker seg fra etableringen på 1880-tallet. Det er viktig å videreføre tradisjonen, sier Eckhoff.

– Er det ikke litt sent å komme med disse argumentene nå? Burde du ikke vært mer pågående i de åtte årene du satt som direktør?

– Jeg står inne for de vurderingene jeg og museets styre har gjort underveis i perioden. Nå er det opp til Stortinget å bestemmet den videre bruken, sier Eckhoff.

Norges første kunstsamling

Både Eckhoff og bidragsyter, professor Mari Hvattum, er opptatt av å løfte frem Nasjonalgalleriet som en viktig del av Norges kulturarv.

– Vi har ikke råd til å kvitte oss med Nasjonalgalleriet og denne delen av historien. Det vil bli en skandale om Nasjonalgalleriet ikke lenger skal være Nasjonalgalleriet, sier Hvattum.

Kom sent på banen

Helt siden Eckhoff begynte i stillingen i 2009 og gjennom hele åremålsperioden, har spørsmålet om videre bruk av Nasjonalgalleriet vært en vanskelig sak.

– Du har fått kritikk for å være passiv når det gjelder å kjempe for Nasjonalgalleriet. Kunne du gjort noe annerledes?

– Jeg mener den måten jeg har kommunisert på har vært riktig. I den første fasen var det viktig å sikre byggeprosjektet. Vi ønsket ikke å skape uro og bidra til noe som kunne sette det nye byggeprosjektet på Vestbanen i fare. Spørsmålet om Nasjonalgalleriet var heller ikke oppe til noen politisk realitetsvurdering den gangen, sier Eckhoff.

Han har jobbet med bokprosjektet siden 2015, og artikkelsamlingen han er redaktør for er resultat av foredragserien som ble avholdt i fjor.

Dempet begeistringen for Vestbanen

– Det er lite begeistring å spore for Vestbanen. Hvordan skal man skape det?

– Jeg tror begeistringen vil komme når bygget reiser seg. Det så vi var tilfelle med Operaen. Jeg tror det samme vil skje med museet på Vestbanen, men det er klart at utelatelsen av Nasjonalgalleriet har lagt en demper på stemningen, sier Eckhoff.

Hvattum mener det var et åpenbart feilgrep å ikke innlemme Nasjonalgalleriet i planene.

– Se til Europa ellers, hvor man pusser opp de gamle nasjonalgalleriene. Til sommeren åpner den nyrenoverte Nationalmuseum i Stockholm, som er pusset opp for 1,2 milliarder kroner, sier Hvattum.

– Det er en måte å skape begeistring på. Det handler om å ivareta en viktig arv og fortelle historien om det moderne Norge, sier Hvattum.

– Nasjonalmuseet er ikke komplett uten Nasjonalgalleriet. Det er en uvurderlig del av samlingen og bygget er en uløselig del av byens historie, sier professor Mari Hvattum.

