Autumn Whitefield-Madrano:

Face Value. The Hidden Ways Beauty Shapes Women’s Lives

Dokumentar

Simon & Schuster

Hvorfor fortsetter kvinner å kjøpe moteblader, vise seg fram på sosiale medier og underlegge seg skjønnhetsregimer, når vi vet hvor farlig det er for selvbildet og det regnes som en trigger for spiseforstyrrelser? Kanskje fordi det ikke er så farlig som vi har trodd, kanskje det til og med kan gjøre oss lykkeligere? Face Value forsøker å nyansere bildet - for noe positivt må det jo være som gjør at millioner av kvinner blar opp i et moteblad hver eneste dag, og at to tredjedeler av alle kvinner sminker seg?

Frigjørende skjønnhet

Autumn Whitefield-Madrano har skrevet for flere kjente dameblader, som Marie Claire og Glamour, men i denne boka forsvarer hun ikke ubetinget deres eksistens. Istedenfor å henfalle til klisjeene, går hun til forskningen. Og svarene hun finner der er overraskende nyanserte.

Javel, så kan kvinner føle seg vurdert og følgelig nedtrykt av sminkeregimer og syltynne modeller, men forskningen viser også det motsatte: For kvinner som istedenfor å sammenligne seg med usannsynlige skjønnhetsidealer, bruker sin empati til å leve seg inn i modellene i bladene, ja, som klarer å tenke at «på en god dag hadde da jeg også sett sånn ut» - de blir faktisk i bedre humør av å bla seg forbi Kate Moss og Claudia Schiffer. Og sminke kan være en undertrykkende maske, men også lek med farger, for noen kvinner.

Simon & Schuster

Finest av alt er kanskje den undersøkelsen som viser at vi rangerer kjæresten vår som mye vakrere enn andre og løfter snittet for skjønnhet opp til 8 av 10 mulige. Det gylne snitt er kanskje ikke det som definerer skjønnhet når alt kommer til alt.

Milliardindustri for de privilegerte

Å undersøke begrepet kvinnelig skjønnhet, som vanligvis framstår som en slagmark for feministiske teorier, ved hjelp av sosialpsykologi og evolusjonsbiologi, åpner nye forståelser av våre hverdagsrutiner og synet på skjønnhet.

Likevel blir denne boka, med sine forskningsresultater og anekdotiske bevis, stående og stampe i noen paradokser. For hvorfor handler den nesten bare om kvinnelig skjønnhet og skjønnhetsregimer i en tid da også menn i langt større grad enn før underlegger seg de samme regimene (og får de samme spiseforstyrrelsene)? Hvorfor klarer ikke boka å forklare hvorfor det nettopp hovedsakelig er kvinner som kjemper kroppene og fjesene sine inn i en mal, og ikke menn? Og å ta hull på myten om at leppestift skal skape illusjonen om en svulmende vagina (jada, evolusjonsbiologer har hevdet dette), eller at det gylne snitt er det som skal til for å være vakker, hvor viktig er egentlig det, all den tid kvinner (og stadig flere menn) bruker milliarder på en industri som ikke har noen skrupler med å pådytte oss meningsløse begreper som muffinsmage og grevinneheng, og i samme slengen utnytter de globale ulikhetene i verden?

Kanskje dette er symptomatisk for en amerikanske feminisme, som, i motsetning til sine nordiske søstre, ikke klarer å rette en like direkte pekefinger mot systemet som skjønnhetsindustrien er en del av, og forfatteren nekter å åpent innrømme at et kommersielt system manipulerer unge kvinner inn i problemer de helst burde sluppet å forholde seg til, som hvordan være tynnest og mest mulig konvensjonelt pen.

Å velge skjønnhet

På en måte blir dette en bok som bare viderefører et tankemønster viet kvinners skjønnhet som motebladene er en del av, uten å se på de større konsekvensene: Sminke- og moteindustriens hensynsløse utnytting av arbeidskraft i andre deler av verden, som ikke har råd til engang å tenke ordet Chanel, samt hvordan ganske mange av de som har det i denne delen av verden, lider under dette regimet.

Samtidig minner den oss om noe grunnleggende som det virker som om mange feminister har sett bort fra: Du kan velge å la deg styre av skjønnhetsidealene, eller du kan velge å la være.

Les flere aktuelle bokanmeldelser i Aftenposten: