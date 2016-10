Ba vikingene snakke «norwenglish» i internasjonal versjon av TV-serien

Produsent Anders Tangen i Viafilm gambler derimot på at sjarmerende norskengelsk vil gjøre serien ekstra salgbar i utlandet. Nå forhandler han med flere store TV-nettverk i USA om salg og distribusjon av Vikingane.

Inntil onsdag hadde over en million norske TV-seere fått med seg første episode av den originale versjonen av komiserien - enten på TV-apparatet eller via ulike nettløsninger.

Det er svært sterke seertall som garantert blir lagt merke til i TV-bransjen, også utenfor Norges grenser.

Og nå står altså produksjonsselskapet Viafilm og NRK snart klare til å erobre resten av verden med en engelskspråklig versjon av serien. En arbeidskopi av den første episoden ble nylig vist frem for mulige internasjonale kjøpere på TV-messen Mipcom i Cannes i Frankrike.

Se den engelske traileren til «Vikingane» her:

Filmet på norsk og engelsk

– Vi gjorde filmopptak med norsk og engelsk dialog side om side gjennom hele produksjonen. Etter råd fra bransjefolk i USA fikk alle skuespillerne klar beskjed om at de skulle snakke med en tydelig norsk aksent, og ta bort alle forsøk på å tale engelsk med amerikansk eller britisk uttale, forteller Anders Tangen i Viafilm på telefon fra Los Angeles.

– Så lenge ordbruk og grammatikk er riktig, synes utlendingene faktisk at det er kult med skandinavisk sleng på engelsken, legger han til.

Tangen flyttet nylig til California for å satse på utvikling av internasjonale TV-serieformater. Tidligere har han produsert suksesser som Dag, Lilyhammer og spillefilmen Fuck Up - som alle har endt opp med et stort internasjonalt publikum.

Eksperimenterer med finansiering

Han forteller at filmklippene som var nødvendige til den engelske versjonen ble laget innenfor budsjettet for serien på litt over 20 millioner kroner, i full forståelse med NRK som var med på å finansiere serien.

Nå gjenstår det å få et stort TV-nettverk med på en avtale om fullfinansiering av etterarbeidet.

– For oss er dette et spennende eksperiment. Vi ønsker å teste om det går an å få til en alternativ finansiering av TV-serier i Norge. Målet er å finne en stor aktør i USA som kan være med på å finansiere også andre sesong av Vikingane, sier han.

Fikk nei til filmstøtte

To ganger søkte Viafilm og NRK om produksjonsstøtte til første sesong av serien fra Norsk filminstitutts pott for TV-serier. Begge ganger ble svaret nei.

– Skal vi lage en sesong to, må vi få filminstituttet med på laget, sier Tangen.

«Stomach feeling»

Skuespiller Kristine Riis (som spiller Liv i opptaket du kan se øverst i denne saken) forteller at hun og kollegene mange ganger hadde problemer med å holde seg alvorlige under opptakene av Vikingane.

– Det var en del fnising, særlig blant våre internasjonale stabsmedlemmer, da vi gikk rundt og pratet engelsk etter et nivå som ligger rundt «Slik snakker pappa når han drar til Syden». Vi brukte blant annet særnorske uttrykk som «I have a good stomach feeling», ler hun.

Opptakene ble organisert slik at all dialog først ble skutt på engelsk, deretter norsk, for så å fortsette på norsk og engelsk i neste scene. Slik vekslet de mellom språkene gjennom alle de 28 dagene opptakene varte. Store deler av serien ble filmet i en vikinglandsby på Avaldsnes utenfor Haugesund.

– Det ble noe slitsomt i lengden, og titt og ofte glemte vi oss slik at vi begynte å snakke på feil språk midt i en scene, flirer Riis.

– Nå som serien har hatt så stor suksess, er det svært mange som spør når den engelske serien kommer, forteller hun.

Har nye scener som kan legges inn

Tangen vet ikke helt når alle episodene er ferdigprodusert på engelsk. Han har tatt høyde både for at formatet kan bli endret slik at det blir flere episoder av den internasjonale versjonen, med kortere spilletid på hver episode.

– Vi har også mange uutnyttede sekvenser på lager som kan dyttes inn hvis humoren i scenene fra originalserien ikke fungerer på engelsk, sier han.

Presseansvarlig Nan Kristin Myhre i NRK opplyser at første episode av Vikingane inntil onsdag var sett av 1.029.000.

I klasse med Nobel

– Seertallet på Vikingane må sies å være høyt. Første episode har hatt høye tall både på nett og via de lineære publiseringene, noe som har gitt serien en total skjermrating på over en million. I denne «millionklassen» er serien i godt selskap med andre aktuelle titler som Side om side og Nobel, sier medieforsker i NRK, Håkon Lund Sørensen.