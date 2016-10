Balanchine er fortsatt mesternes mester

Han regnes som den amerikanske ballettens far, og som grunnleggeren av såkalt neoklassisk stil. George Balanchines balletter er gjennomgående klassiske, men elementer av moderne bevegelsesuttrykk gjør at koreografiene ikke bare oppleves som en øvelse i symmetri og skjønnhet.

Det er 50 år siden Nasjonalballetten satte opp sin første ballett av Balanchine, og årets program er en vakker og imponerende forestilling som viser bredden hos både Balanchine og Nasjonalballettens dansere.

Fra den romantiske Serenade (1934) til lyd- og bevegelseseksperimentet Agon (1957) og tilbake til strutteskjørt og nostalgiske lysekroner i Theme & Variations (1947), er forestillingen et levende bilde på stor kunst med bred appell.

Fakta: Nasjonalballetten: Klassisk mesteraften Serenade, Agon og Theme & Variations Koreografi: George Balanchine Medvirkende: Nasjonalballetten, Operaorkesteret, Andrea Quinn (dir.) Musikk: Tsjaikovskij og Stravinskij Spilles frem til 13. november i Operaen.

Tett knyttet til musikken

Mest slående er kanskje hvor tett knyttet til musikken Balanchines bevegelser er.

Særlig i Agon smelter de to elementene sammen. Stravinskijs fragmenterte musikk – en melodisk frase her, et rytmisk utbrudd der, solo- og tutti-partier om hverandre – får en ekstra dimensjon å boltre seg i på scenen. Dansen gir mening til musikken – og omvendt.

Men også i Serenade lyser det av Balanchines musikalitet. Stykket er en drøm av et verk i lyseblå tyllskjørt på mørkeblå bakgrunn, og Tsjaikovskijs gjenkjennelige tema skifter farge med dansernes uttrykk. Det store og romantiske i musikken blir også plukket opp på scenen: bevegelsene er store, sveipende og skinnende, og utøves med fascinerende presisjon.

Selv om konkret handling stort sett er fraværende hos Balanchine, er dramatikken i Serenade likevel til å ta og føle på. Følelsesladde duetter og trioer, og forholdet mellom individ og gruppe gjør det enkelt å la seg rive med. Det gjør stykket til kveldens høydepunkt.

Kan man kalle det tolkning?

Samtidig er det verdt å merke seg at Balanchine-oppsetninger i dag er mer eller mindre helt like.

Rettighetene ligger hos The Balanchine Trust, som man må gjøre en avtale med for å i det hele tatt få lov til å sette opp ballettene. I Nasjonalballettens tilfelle har tre trenere – en av dem tidligere ballerina for Balanchine selv – kommet til Bjørvika for å innstudere ballettene med de norske danserne. Ingenting skal overlates til tilfeldigheter, ingenting skal endres med lokale, kreative innfall. Det betyr at Serenade, Aegon og Theme & Variations på hovedscenen i Bjørvika er mer eller mindre kliss like andre oppsetninger av de samme stykkene rundt om i verden.

Det har selvfølgelig med opphavsrett å gjøre, og andre koreografer har lignende ordninger. Men det trekker frem noen interessante spørsmål:

Hvor mye tolkning gjøres egentlig av Nasjonalballettens dansere? Gitt at danserne holder et visst nivå, hvor galt kan det egentlig bli? Hvor stor kunstnerisk frihet har orkesteret, hvis de hele tiden må reprodusere et gitt uttrykk? Hva kunne man gjort dersom rettighetene ikke var like strenge?

Hva om…

Dette er spørsmål som blir mer interessante jo lenger vekk i tid vi kommer fra Balanchine. Noe som føltes moderne eller gripende for flere tiår siden gjør ikke nødvendigvis det i dag.

Theme & Variations – et vakkert stykke bestående av en rekke kortere variasjoner over et Tsjaikovski-tema – spiller hardt på «gamledager» og det keiserlige Russland, med glitrende strutteskjørt og krystallysekroner fra taket. Det er så pent at det nesten blir ironisk, men har ikke samme grep om oss som det kanskje hadde i 1947, da det var et nikk til en fortid mange hadde et forhold til.

Erle Kyllingmarks videoinstallasjon i foajeen fungerer som en slags kompensasjon. Her møtes Arvo Pärts musikk og dans i frisk nytolkning på storskjerm, og løser opp rammene rundt det som skjer på hovedscenen.

Klassisk mesteraften i Operaen er et lekkert innblikk i dansehistorien, og har med sin karakteriske blanding av gammelt og moderne fortsatt en unektelig effekt på publikum. Likevel kan jeg ikke la være å lure på hva slags moro man kunne laget med Balanchines balletter hvis man hadde noe større tolkningsfrihet.