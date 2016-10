Barcode: Her er Oslos nye kunststrøk

Bjørvika endrer seg og kunstgalleriene flytter inn. Galleristen Helene Gulaker Hansen i Shoot Gallery har skiftet adresse fra Uranienborgveien rett bak Slottet til Trelastgaten i Barcode. Galleriet øker satsingen på kommersielt kunstfotografi og synes det nye området byr på store muligheter.

– Vi ble invitert hit av selskapet Oslo S Utvikling som skal skape byliv på bakkeplan i Barcode. Jeg var i tvil om beslutningen, for jeg hadde jo veldig gode lokaler, men så ble jeg overbevist om det enrome potensial som ligger i dette strøket, sier Gulaker Hansen.

Rolf Øhman

Rolf Øhman

Ambisiøse målsetninger for strøket

Med denne flyttebeslutningen fanget hun også arkitektkontoret Snøhettas interesse. De har utviklet det nye konseptet for galleriet.

– Utviklerne har en ambisiøs målsetning for området, en målsetting jeg deler. Det jobber 10.000 mennesker i Barcode allerede, og jeg vet at mange har interesse for kunstfotografi og altså er i min målgruppe, sier hun.

Nå er utfordringen å få andre kunstinteresserte til å oppsøke området. Gulaker Hansen tror på synergieffekten av at både Kunsthall Oslo og prosjektgalleriet Munchmuseet i bevegelse også er på plass.

– Operaen er her, også venter vi på Munchmuseet og Deichman. Dette er Oslos nye kulturbydel. Min spådom er at flere gallerier kommer etter.

Rolf Øhman

Oslo+Paris

Fredag åpner hun fotoutstillingen Oslo+Paris med bilder av ledende norske kunstnere som Per Maning, Dag Alveng og avdøde Tom Sandberg. Dessuten vises et videoarbeid av Anne Katrine Senstad og bilder av franske Éric Antoine. Hun sier utstillingen er en hyllest til fotografiet og at hun har plukket norske mestere på øverste hylle. – Vi satser på å kombinere norske kunstfotografer med internasjonale størrelser. Vi er også opptatt av å bidra til å markere norske kunstnere i utlandet og er veldig glad for at seniorrådgiver Therese Aalberg Utenriksdepartementet åpner utstillingen, sier Gulaker Hansen.

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Munchmuseet på flyttefot

Like rundt hjørnet ligger prosjektgalleriet til Munchmuseet som nå viser tegninger og malerier av billedkunstneren Kai Fjell (1907–1989) i nye lokaler i Dronning Eufemias gate.

Utstillingen er en del av prosjektet Munchmuseet i bevegelse og drives i samarbeid med Kunsthall Oslo.

De skal arrangere og kuratere utstillinger med utgangspunkt i kunstverk fra Stenersen-samlingen. Munchmuseet i bevegelse skal avholde 12 utstillinger frem mot åpningen av Munchmuseet i 2020, det blir både kollektivutstillinger og separatutstillinger.

Utstillingen med Kai Fjell viser flere ukjente verk av kunstneren som kunstsamler Rolf Stenersen var så opptatt av. Utstillingen har fått navnet Scener og viser blant annet flere mor og barn-motiver. Her er følelser og intellekt i fint samspill og gir en god mulighet til å bli kjent med Fjells kunstnerskap.

Utstillingen viser en samfunnsengasjert kunstner, hvor krig og flyktningproblematikk, men også familieliv og fremtidshåp, er en del av tematikken. Flere av arbeidene handler om se den fremmede – om å møte «den andre» og viser Fjells aktualitet i dag.

Rolf Øhman

Mannen hadde humor

Utstillingen har vært godt besøkt til nå.

– Den mannen hadde humor, sier Gudrun Håan om Kai fjells kunstnerskap. Hun utforsker Bjørvika sammen med Kristin Moe og synes utstillingen er flott. Strøket er de derimot sånn passelig begeistret for.

– Området er blitt mye bedre enn det var for et år siden, det må vi jo si. Men jeg liker ikke tanken på at man skal samle så mange museer innenfor et begrenset område, sier Håan.

Hun tenker på hele Fjordbyen med nye Nasjonalmuseet på Vestbanen, Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen og Munchmuseet i Bjørvika. Hun er ikke begeistret for flyttingen av de gamle museene.

Rolf Øhman

Kunsthall Oslo opplever god respons

Daglig leder Kathrine Wilson i Kunsthall Oslo opplever god respons og synergieffekt av at flere kunstinstitusjoner nå etablerer seg i samme område.

– Antall besøkende er over all forventning. Vi er jo vant til å jobbe med smal samtidskunst og det skal vi fortsette med, men samarbeidet med Munchmuseet gir oss et mye bredere publikumstilfang, sier Wilson. I Kunsthall Oslo vises nå tekstilkunst av Elisabeth Haarr (født 1945) – en av de glemte kvinnelige kunstnerne.

Dan Petter Neegaard / e-mail

Byvandring fra øst til sentrum

Prosjektet Munchmuseet i bevegelse skal også ta med publikum på reisen fra Tøyen til Bjørvika. Det handler både om kunstprosjekter gatelangs i offentlige rom på den geografiske strekningen fra Tøyen til Bjørvika og samarbeidsprosjektet med Kunsthall Oslo.

Direktør Stein Olav Henrichsen ved Munchmuseet sier dette om prosjektet:

– Vi ønsker å skape forventninger til det nye museet og vil bidra til begeistring for området. Det er viktig for oss å være til stede i Bjørvika nå mens området utvikler seg og ha kontakt med andre aktører i området.

– Det er allerede 10.000 mennesker som jobber i Bjørvika og vi vil gjerne være med på å prege området før det nye Munchmuseet står klart i 2020, sier direktør Stein Olav Henrichsen.