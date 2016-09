Fakta: Bergen Assembly 2016 Triennale, over hele Bergen, 1.9.–1.10.

Den første utgaven av triennalen Bergen Assembly (2013) presenterte kunst som var løse fortolkninger av en russisk science fiction-roman.

Resultatet var sært, men vellykket, fordi mange kunstverk åpnet for uortodoks grubling rundt forbindelsene mellom litteratur og kunst. Triennalen høstet likevel kritikk fra mange hold fordi den ikke var godt nok forankret lokalt.

Hvordan fungerer årets utgave? Både bedre og dårligere.

Stor vekt på infrastruktur

Kollektivet freethought legger stor vekt på infrastruktur. Dette begrepet er et prisme for hele Bergenstriennalen. Et høydepunkt er gruppeutstillingen Museum of burning questions, spesielt avdelingen for Assembled archives.

En del av arkivet tar for seg Shiraz-festivalen i Persepolis (Iran), hvor ulike tradisjoner innenfor teater og musikk fra øst og vest møttes mellom 1967 og 1977: John Cage, Iannis Xanakis og japansk teater utfoldet seg side om side med iransk folkemusikk.

At så mange tradisjoner og utrykk en gang kunne sameksistere i Iran setter fingeren på at den globale, politiske infrastruktur ikke er så tydelig delt opp mellom øst og vest som vi kanskje tror.

Å grave frem slike historiske øyeblikk påpeker også at ting kunne vært annerledes – og fortsatt kan bli det.

Arne Borgan

Fakta: Bergen Assembly En av Norges mest ambisiøse, periodiske utstilligsformater. Den hevder seg også i verdenssammenheng med et ganske særegent, teoribasert fokus. Det finnes en mengde av dem verden rundt. De mest vanlige er triennalen (som avholdes hvert tredje år) og biennalen (som avholdes annethvert år). Den beste introduksjonen til denne type utstillinger er The Biennal Reader (Hatje Kantz/Bergen Kunsthall, 2010), som ble utgitt i etterkant av et seminar i 2009, som faktisk var en del av forarbeidet til Bergen Assembly. Årets Bergen Assembly er satt sammen av kurator– og teoretikergruppen freethought og utstillingsstedet praxes, som vanligvis holder til i Berlin, pluss musiker og kunstner Tarek Atoui.

Musikk for døve

I Infinite Ear har Tarek Atoui omdannet Bergens Sentralbad til et stort laboratorium for oppfinnelse av instrumenter og musikk for døve. Ved å lage lyd som skaper vibrasjoner kan nemlig musikk erfares også av de som ikke hører.

Det ligger en radikal generøsitet i prosjektet, for det handler om å utvide rammen for hva lyd er i det hele tatt. Musikk som infrastruktur forandres, helt konkret, gjennom kunsten.

At Atoui har jobbet tett med Bergens døvemiljø gjør hans prosjekt ekstra appellerende.

Arne Borgan

Kuratorens våte drøm

Årets triennale har tatt forrige utgaves manglende lokale forankring til etterretning og (blant annet) avholdt en lang rekke arrangementer i Bergen gjennom de to siste årene.

Men det blir det for mye snakk og for lite kunst.

Slik sett blir forståelsen av kunstens infrastruktur sviktende: for at den skal fungere må vi ha utstillinger som ikke er for avhengig av teoretiske krykker.

Det springende punktet med Bergen Assembly 2016 er derfor at alt er preget av forskning i en eller annen forstand, og at forskningen ikke balanseres godt nok mot utstillinger som fungerer på egne premisser.

Bergenstriennalen 2016 er kanskje kuratorens våte drøm, men for dem som foretrekker kunst fremfor bransjetreff er det for tynt.