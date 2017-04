Best akkurat nå

Teatervåren er kontrastfylt og variert, med ytterpunkter i Det Norske Teatrets EDDA og Torshovteatrets Nostalgi. EDDA-diktene er nedskrevet på Island på 1200-tallet og Nostalgi har handling fra 2175. Begge er dystopier, men med glimer av håp – hvis man legger godviljen til. Nostalgi har også store doser humor.

EDDA

Robert Wilsons EDDA er mer Robert Wilson enn EDDA, men utgangspunktet for hans fascinerende konseptregi er den norrøne gudediktningen, og han får sagt mye om vår egen tid og vår fremtid gjennom den.

Lesley Leslie-Spinks

Formmessig nærmer han seg Wagners Gesamtkunst, der alle kunstuttrykk skal samles i et totalverk, dessuten er han raus med japanske referanser og ikke så lite Game of Thrones. «Winter is coming» – og gudene går undergangen i møte i malerisk scenografi og til minimalistisk musikk. Universets opprinnelse, utvikling og undergang skildres gjennom en rekke tablåer som er koreografert og lyssatt ned i minste detalj. Skuespillerne gjør en formidabel innsats.

Nostalgi

I Anja Hillings Nostalgi er det verste fremtidsscenariet et faktum. Ingenting kan overleve på vår oppbrente klode, utenfor er det 60 grader, og de få gjenlevende menneskene bor i en slags boble.

Øyvind Eide

Publikum har hodetelefon og opplever boblen med dem. Dette er en poetisk, sær, vond og morsom forestilling om menneskelige følelser i endetiden, også den skapt i en konseptregi, signert Jonas Corell Petersen. Fine skuespillerprestasjoner.

Cabaret

Musikalklassikeren Cabaret får nye innspill og vinklinger på Oslo Nye i Peter Langdals regi. Berlin i 1930-årene viser igjen dansen på avgrunnens rand, her i den frynsete nattklubben Kit Kat Klub. Nazismen er på fremmarsj, sivilisasjonssammenbruddet er snart et faktum.

Tine Popper, Oslo Nye

Camilla Bjørnvads skjeve og antydende scenografi og Bjørn Undseths søkelys bærer med seg en undergangsstemning, og i andre akt er det som man fornemmer tilfluktsrommene som snart skal tas i bruk. Det eldre paret, Birgitte Victoria Svendsen og Nils Ole Oftebro, er de sentrale skikkelsene, utsøkt rørende, aldri klissete, og dypt menneskelige. Musikken har fått dommedagsvridning i Simon Revholts strålende arrangementer. De typisk rå kabaretklangene og -rytmene er selvsagt helt på plass, litt klezmer er med, og i «Er det min tur?» taler en sær Sjostakovitsj-aktig saksofon i en kolliderende toneart teksten midt i mot. Et toppnummer, blant flere.

Overføring

Vårens mest overraskende suksess er Overføring på Det Norske – et forskningsprosjekt som blir viktig teater gjennom dyktig manus og eldre, erfarne skuespillere.

Fin Serck-Hanssen

Regissør og manusforfatter Tyra Tønnessen har tatt et forskningsprosjekt om hvordan den første generasjonen norske psykoterapeuter ser tilbake på sine liv, sitt arbeid og sine erfaringer, og har skapt innsiktsfullt og dramatisk teater av det. Gripende øyeblikk er det mange av her, men Toralv Maurstad i siste scene, som en liten språkløs og aggressiv fireåring i sandkassen, fester seg spesielt. Skuespillerne, i alder 67 til 90, bruker nok sider av egen barndom, alderdom og pensjonisttilværelse i sine rolletegninger.

P.S.: Nå før påske har Shakespeares Som dere vil premiere på National!