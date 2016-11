Best akkurat nå: Her er kulturopplevelsene du MÅ få med deg!

Skal du lese bare én bok i år, bør du skamme deg. Det samme gjelder alle andre grener av kulturlivet.

Problemet er at de fleste av oss slett ikke rekker alt, og i alle fall ikke middelmådige kulturopplevelser.

Aftenpostens kultureksperter følger med på hvert sitt felt hele året - her forteller de deg hva de mener er best akkurat nå.

TV-serie:

Quarry, HBO Nordic

HBO

I skyggen av Westworld har Quarry vokst frem som høstens mest stemningsfulle, stilsikre og lett sjokkerende dramaserie.

Historien om Vietnam-veteranen Quarry som blir leiemorder langs Mississippi har elementer av True Detective, Breaking Bad og Justified, men mest av alt er serien en nydelig tolkning av Max Allen Collins kultromaner fra 70-tallet. Tilgjengelig på HBO Nordic nå.

Asbjørn Slettemark

Musikk:

Leonard Cohen: «You Want It Darker»

SONY MUSIC

Leonard Cohen (82) er inne på livets oppløpside, og synger åpent og direkte om det på sitt 14. studioalbum You Want It Darker. Om sin sviktende tro på kjærligheten, om døden som venter, men også om de gode stundene som har vært. Alt skal snart ta slutt, og mannen er klar.

Albumet er preget av en musikalsk mildhet som møtes av et sett tekster hakket mørkere og mer ettertenksomme enn vanlig herfra. Ikke verst fra en mann for lengst kronet som tungsinnets trubadur, som «the godfather of gloom».

Robert Hoftun Gjestad

Utstilling:

Jorn+Munch, Munchmuseet, Oslo

Halvor Bjørngård

Den danske rebellen Asger Jorn (1914–1973) fyller Munchmuseet sammen med flere ukjente verk av Edvard Munch (1863 - 1944).

Dette er den siste utstillingen i serien + Munch-serien og kurator Oda Wildhagen Gjessing har gjort en imponerende jobb med å fortelle historien om de to kunstnerne, og hun viser hvordan Jorn lot seg inspirere av Edvard Munch.

Utstillingen er basert på kuratorens masteroppgave i kunsthistorie og hele utstillingen er bygget opp med informative veggtekster. Hun evner å få frem nye sider ved Munchs kunstnerskap, så vil du lære mer om Munch, ta turen til Tøyen.

Heidi Borud

Bøker:

Katarina Frostenson: Sånger och formler (dikt)

Bonnier

Den svenske poeten Katarina Frostenson vant Nordens mest prestisjefulle litteraturpris denne uken. Jeg har tidligere kalt henne dronningen av fysisk ubehag fordi Frostenson skildrer kroppslig uro med en nærmest kjølig distanse. Det er ingen høylytt begeistring eller lidelse i hennes poesi, ingen proklamasjoner eller store ord.

Leseren må ganske enkelt skjerpe seg for å følge notene. Da oppdager man til gjengjeld både politiske motiver og dagsaktuell problematikk i de lavmælte diktene. «Sånger och formler» er en eminent diktsamling i den stolte tradisjonen fra Karin Boye, Gunnar Ekelöf og Tomas Tranströmer.

Ingunn Økland

Opera:

Cosí fan tutte, Operaen

Christian Friedlander

Denne nye versjonen av Mozarts kjente opera har ikke hatt premiere ennå, men det er grunn til å glede seg. Regissør Jonas Corell Petersen er en prisvinnende teaterregissør, og mye tyder på at han vil gjøre sitt for å få denne over 200 år gamle kjærlighetskomedien til å treffe det moderne publikumet skikkelig.

Mozarts musikk er et sprudlende fyrverkeri, og skal ledes av operaens solide, nye musikksjef Karl-Heinz Steffens – så om alt går galt er det bare å lukke øynene og nyte. Premiere 17. november.

Maren Ørstavik

Teater:

Vildanden + En Folkefiende – Enemy of the duck, Nationaltheatret

NATIONALTHEATRET

En islandsk stjerneregissør har fått med seg en journalist fra hjemlandet, og laget en forrykende sammenslåing av Vildanden og En Folkefiende. Det er tre timers teaterfest, som først virker slitsom og selvopptatt, men som etterhvert blir både meningsfull og gripende.

Underveis vil du le, bli rystet og deretter le igjen. Og når du går ut i høstkvelden, begynner du å tenke på sannhetens pris. Neste nachspiel vil du bare snakke om Vildanden. Garantert.

Per Christian Selmer-Anderssen

3 x Jon Fosse!

Det norske teatret

Jon Fosse er tungt representert på scenene for tiden. Til våren står hans versjon av det norrøne diktverket Edda for tur på Det Norske, der Draum om hausten går nå – en mørk tragikomedie om de uatskillelige partnerne livet og døden, kjærligheten og hatet. Gjennom møter på en kirkegård i regn og i flere livsfaser, går fem mennesker inn og ut av hverandres sørgelige tilværelse.

Skal du rekke å få med en nydelig Anne Marit Jacobsen i Fosses Morgon og kveld på Nationaltheatret, må du raska på. Den går noen ganger til i november og er av det aller beste i øyeblikket.

Mona Levin

Film:

Ett perfekt eventyr - og ett mesterverk!

Film Frame

Denne helgen bør du legge virkeligheten bak deg og ta en tur inn i Doctor Stranges univers. Der venter det deg to fantastiske timer ren eskapisme.

Marvels Doctor Stranges er to timer hvor du kan drømme deg bort i et fabelaktig univers fullt av magiske krefter. Et perfekt eventyr for både ungdom og voksne et sted i grenseland mellom Harry Potter, The Matrix og Inception.

Er du heller i humør for drama bør du følge Kjetil Lismoens anbefaling og se Isabelle Huppert i Dagen i morgen. Ja, dette er en «sånn fransk film» der man snakker om filosofi og kjærlighet, skriver Lismoen i sin anmeldelse og kalte filmen et mesterverk.

May Synnøve Rogne

Dataspill:

Forza Horizon 3 (Xbox One/PC)

Microsoft Studios

Kjørespill er gjerne enten litt for simulatorkjedelige for min smak (som Gran Turismo), eller så tøysete (som Mario Kart) at man helt mister følelsen av å kjøre i faktiske biler. Forza Horizon-serien kombinerer på en nesten perfekt måte realistiske landskaper og ekte kjøretøy med et forenklet styresystem som senker terskelen. I tillegg får du poeng for å kjøre med stil.

Denne siste utgaven har også en ekstra dimensjon fordi du skal starte og drive din egen motorsportfestival. Så mye moro har jeg ikke hatt med et bilspill på årevis.

Per Kristian Bjørkeng