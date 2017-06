Best akkurat nå: I dyrenes verden med Janicke Ebbing

1. Janicke Ebbing m.fl.

Soli Brug Galleri, Østfold

Billedkunstneren, keramikeren og skulptøren Janicke Ebbing er aktuell med utstilling i det gamle sagbruket i Østfold.

Ebbing lager skulpturer i steingods, og hun tar oss med inn i dyrenes verden med fokus på å gi dem personlighet og sjel. Hver skulptur er unik og kan sees på som en motvekt til jakttrofeer. De er skapt med stor respekt for dyrenes egenart, og hun evner å gi dyrene blikk og uttrykk. Per Fronth, Arne Bendik Sjur og Nico Widerberg er blant de andre kunstnerne som stiller ut i det gamle sagbruket.

Utstillingen står frem til 25. juni.

Oslo Kunsthandel

2. Hans Heyerdahl, Inger Sitter m.fl.

Oslo Kunsthandel, Tullinløkka

Deler av Tullinløkka er som en byggeplass for tiden, men rett ved gamle Tronsmo bokhandel ligger Oslo Kunsthandel, som nå har sommerutstilling.

Årets utstilling byr på et variert utvalg av norsk kunst med vårfriske og sommerlige motiver og uttrykk. Her er verk av blant andre Hans Heyerdahl, J.C. Dahl, Knut Rumohr, Inger Sitter, Sverre Bjærtnæs og Bjarne Melgaard, Thore Heramb, Sigurd Winge og Per Kleiva.

I tillegg til sommerutstillingen vises også en utstilling med Marie Buskov (f. 1980) og Anna-Eva Bergman (1909–1987). Både Bergman og Buskovs kunst er konsentrert rundt romlighet og flate, gjerne med utgangspunkt i fotografiet.

Utstillingen står frem til 25. juni.

Kunstverket Galleri, Oslo

3. Arne Bendik Sjur

Kunstverket Galleri, Oslo

Denne utstillingen tar utgangspunkt i billedserien Lydløse rop fra lukkede uendelige rom, som Sjur laget allerede i 1971. Bildene kombineres med nyere fotografier som har fått tittelen Forlatte rom.

Arne Bendik Sjur er en veteran i norsk kunstbransje. Han har et særegent symbolsk billedspråk, og det er med detaljerte streker han forteller sine historier. Sjur tilhører generasjonen grafikere med stor betydning for norsk moderne kunsthistorie. Han debuterte på Høstutstillingen i 1965 og har hentet impulser både fra vestlig og ikke-vestlig kunsthistorie. Han var i stor grad med på å prege kunstlivet i Norge fra 1960-årene og har bidratt til å styrke grafikkens posisjon. Sjur er opptatt av menneskelige relasjoner og hvordan vi ser hverandre.

Utstillingen står frem til 1. juli.

Annar Bjørgli

4. Villa Stenersen, Oslo

Vil du lære mer om funksjonalistisk arkitektur, er et besøk i Villa Stenersen å anbefale.

Villaen på Vinderen ble tegnet av arkitekt Arne Korsmo (1900–1968) på oppdrag fra kunstsamleren og finansmannen Rolf E. Stenersen (1899–1978) i perioden 1937–1939.

Huset regnes som en av de mest sentrale bygningene innen norsk funksjonalisme, og er et av Korsmos mest kjente arbeider.

Villa Stenersen er fredet av Riksantikvaren, og det pågår nå en gradvis restaurering av huset tilbake til opprinnelige farger og materialer.

Det er et hus for kunsten, og de åpne glassfasadene og den frie romplanen gjør at huset er spesielt tilrettelagt for visning av kunst.

Nasjonalmuseet har ansvaret for driften og avholder omvisninger på søndager klokken 13.00,14.00 og 15.00.

heidi.borud@aftenposten.no