Inkognito

Av: Nick Payne

Det Norske Teatret

Spilles frem til 17. juni

Hva er det egentlig å være et menneske, sånn rent fysisk? Er selvbevisstheten knyttet til menneskeverdet? Har de som glemmer det bedre enn vi som må bære med oss all vår samvittighet til døden skiller oss ad?

Inkognito stiller de virkelig store spørsmålene fortalt gjennom tre skjebner: Legen som stjal Einsteins hjerne, Henry som er utsatt for hukommelsestap – og hjerneforskeren Marta som forsøker å restarte livet etter et samlivsbrudd.

Fire skuespillere går inn og ut av flere titalls roller gjennom et halvt århundre, sømløst regissert av Peer Perez Øyan. «Et utstillingsvindu for skuespillerkunst», skrev Mona Levin etter premièren. Jeg kunne ikke vært mer enig!

Øyvind Eide/Nationaltheatret

Kaos er nabo til Gud

Av: Lars Norén

Nationaltheatret, Amfiscenen

Spilles frem til 10. juni

Skal du gå én gang på teater denne våren, bør du velge byens mest dysfunksjonelle familie. Regissør Kjersti Horn har plassert Lars Noréns selvbiografiske familiedrama bak et lerret, som skiller skuespillere fra publikum. På lerretet prosjekteres filmen fra det som foregår mellom hotellets fire vegger.

Gjennom tre svært intense timer blir vi nesten like mørbanket som de fem karakterene, der vi får se alt fra toalettvasking, rullingsrøyking og kraftige emosjonelle oppgjør som gjennom et forstørrelsesglass. Et grep som er like banebrytende som det er besnærende.

De fem skuespillerne gjør alle kraftprestasjoner, og blir med deg lenge etter teppefall. Alt er heller ikke bare traurig. Frøydis Armands forsofne hotellgjest Rex lyser opp i Noréns mørke familiehelvete, som en tynn lighterild av empati.

Erik Berg/Det Norske Teatret

Kan nokon gripe inn

Av: Lasse Kolsrud/Stein Torleif Bjella

Det Norske Teatret

Spilles til 15. juni i Oslo

Til høsten på turné med Riksteatret

Lasse Kolsrud har klart mesterstykket å gjøre en teaterkonsert til en stor teaterforestilling. Han har fordelt Stein Torleif Bjellas melankolske tekster på seks forsofne karakterer på Ål stasjon.

I Siri Langdalens scenografi fyker togene forbi Hallingskarvet, mens fem musikere med Svenn Erik Kristoffersen i spissen utvider Bjellas musikalske univers. Det er en berusende følelse for Bjellas trofaste fans, og det må være en åpenbaring for alle andre. Med denne svært gode konsertmusikalen, blir det tydelig for alle at Bjella er en Prøysen for vår tid.