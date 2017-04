Bill O'Reilly får sparken fra Fox News etter overgrepsanklager

TV-kanalens eier 21st Century Fox opplyser onsdag at O'Reilly ikke kommer til å vende tilbake til nyhetskanalen. 67-åringen skulle ha vært tilbake fra ferie neste mandag, og onsdag ble han fotografert mens han håndhilste på selveste pave Frans i Roma.

The New York Times rapporterte i begynnelsen av april at O’Reilly har betalt over 110 millioner kroner til fem kvinner som har beskyldt ham for trakassering. Noen av kvinnene skal ha blitt presset til å utføre seksuelle tjenester.

– Etter grundig og omhyggelig gjennomgang av påstandene, har selskapet og Bill O'Reilly blitt enige om at Bill O'Reilly ikke kommer til å vende tilbake til Fox News, heter det i uttalelsen fra Fox onsdag.

Støtte fra Trump

67 år gamle O'Reilly var Fox News' mest populære programleder med showet «The O'Reilly Factor». Onsdagens avskjed markerer et brutalt og lynraskt fall fra tronen for O'Reilly, som i to tiår har ledet nyhetskanalens mest sette program.

Anklagene om trakassering vakte kraftige reaksjoner i USA. Bare dager etter avsløringene i New York Times kunngjorde tolv av de største annonsørene at de trekker seg fra «The O'Reilly Factor». Titalls andre har siden fulgt etter, parallelt med at seertallene har økt. O'Reilly selv har nektet for å ha gjort noe galt.

President Donald Trump gikk på sin side ut med støtte til TV-verten.

– Jeg tror ikke Bill gjorde noe galt. Han er en person jeg kjenner veldig godt. Han er en god person, sa Trump tidligere i april.

Evan Vucci / TT / NTB Scanpix

Melkeku

O'Reilly har vært melkeku nummer én for nyhetskanalen og dro ifølge Kantar Media inn over 178 millioner dollar i reklameinntekter i 2015 og 118,6 millioner dollar de første ni månedene av 2016. Det er til sammen i overkant av 2,4 milliarder kroner, regnet etter dagens kurs.

O'Reillys advokat Mark Kasowitz mener klienten er blitt utsatt for karakterdrap. Han anklager organisasjoner på venstresiden med politiske og økonomiske motiver for å ha ført en svertekampanje for å ødelegge O'Reilly.

O'Reilly selv sa i en uttalelse etter avsløringene at kjendisstatusen hans gjør ham sårbar for søksmål fra enkeltpersoner som ønsker å få betalt for at han skal unngå negativ oppmerksomhet.