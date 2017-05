Blom har en fortellende og figurativ stil, og er blant kunstsamlernes absolutte favoritter. Prisene varierer fra 64 000 til 160 000 kroner, og totalt har gallerist Fredrik Nergaard solgt Bloms kunst for ca.1 million kroner før lørdagens åpning av utstillingen i Galleri Haaken.

Kenneth Blom fikk sitt internasjonale gjennombrudd da han i 2007 fikk æren av å stille ut i det prestisjetunge auksjonshuset Sotheby’s i London.

En arbeidsmaur

Thomas@Widerberg.no

Han betegner seg selv som en arbeidsmaur og sier at det daglige arbeidet i atelieret er den viktigste drivkraften. Men hvordan var egentlig Bloms vei inn i kunsten?

– Jeg var en umotivert skoletaper på Nissen videregående, som satt og tegnet hjemme på kveldene. Det var min far som ba meg søke på Einar Granums Kunstskole. Han er designer og gullsmed, og satt ofte og tegnet, så noe har jeg vel fått med meg fra ham, sier Blom.

Takknemlig

Thomas@Widerberg.no

Nå er han takknemlig og ydmyk.

– Den største gaven er at jeg kan male hver dag. Atelierarbeidet er det viktigste. Slik har det alltid vært, også den tiden da jeg vasket flybussen på Fornebu for å spe på inntekten. Drivkraft nummer én er at jeg liker å male, sier han.

Blom liker den kommunikative delen av arbeidet og samarbeidet med dyktige gallerister og interessante samlere.

– Jo høyere opp man kommer i systemet, jo mindre er det av namedropping, snobberi og jantelov. Da er man opptatt av maleriets kvalitet og innhold, sier Blom, som siden 2000 har vært fast i stallen til Galleri Haaken på Tjuvholmen.

– Som kunstner drømmer man om å lage det ene bildet som virkelig gjør en forskjell. Jeg er ikke der ennå, og kommer nok aldri dit, men alle mine skisser er en del av den forskningsprosessen jeg holder på med, sier Blom.

Thomas@Widerberg.no

Kunst og finans henger sammen

Han drømte aldri om å ha en egen gallerist.

– Det å komme inn i Galleri Haaken, og det at jeg ble en nær venn av magister Haaken Christensen, er jeg svært takknemlig for. Det har vært en dannelsesreise for meg. Den kombinasjonen av kunst og finans som Christensen alltid sto for vil nok aldri bli stueren i deler av det norske kunstmiljøet. I Norge har vi en rik stat som forsørger og det er flott, men en skal kanskje være ydmyk og takknemlig når man ser hvordan folk sliter på store deler av den internasjonale kunstscenen, sier han.

Blom mener det selvfølgelig er en nær sammenheng mellom kunst og finans.

– Det sier seg selv: Atelierleien skal betales, det koster penger å være på en kunstscene, innramminger skal bekostes, flybilletter skal betales. Faresignalene er når du trekker det kommersielle inn i atelieret.

Fortellende stil

Blom er tro mot sitt fortellende, figurative formspråk. I 1990 var han i Skagen og så et bilde av kunstneren Anna Ancher.

Det var noe med gjenkjenneligheten i bildet som traff ham.

– Det motivet jeg så av Anna Ancher i Skagen, ga meg en umiddelbar gjenkjennelse i en tilstedeværelse. Det var en dør som åpnet seg.

– Du har selv et gjenkjennelig uttrykk, det er noe med det sårbare uttrykket?

– Jeg er veldig glad i å arrangere selskaper og middager, og ofte går jeg ut av rommet. Jeg går ut av huset og ser på selskapet gjennom vinduene. Det er som et selvvalgt sølibat. Jeg står på siden og trekker meg litt ut av det. Det gir en god følelse og en litt trist følelse som jeg trives i.

Sånn har han det også når han maler.

– Jeg ser inn gjennom vinduet og ser hva som foregår i rommet. Jeg trekker meg litt tilbake. Jeg tror sårbarhet er en fascinasjon for alle mennesker, sier Blom.

Når han står i atelieret, handler det om å fange noe av denne sårbarheten, om god komposisjon, geometri og alle de strenge reglene i akademia.

Han har gallerister både i New York, Asia og Sveits.

– Men de fleste kundene er definitivt i Norge, sier han.

Til høsten skal han ha utstillinger i New York, Bern og Beijing.

– Det er klart det er veldig spennende, sier han.

Fantastisk av Knausgård og Munch

Kenneth Blom er opptatt av Edvard Munchs kunstnerskap. Han var nylig på Munchmuseet og hørte på kuratorsamtalen mellom Karl Ove Knausgård og Kari Brandtzæg.

– Det er vanskelig å male og ikke forholde seg til Munch. Jeg er så takknemlig over å få høre på Knausgård og se at intellektuelle og verbale forfattere blir tause i møtet med Munch. Det sier noe om styrken i et godt maleri.

– Det er lov å være stille i vår tid. Du kan være klok selv om du ikke snakker hele tiden, sier Blom.

Det å henvende seg til folk via malermediet er egentlig mot alle odds i vår støyende tid. Maleriet er så stille, så introvert.

Han kommer tilbake til Munch-utstillingen kuratert av Knausgård og Brandtzæg.

– Den er bare helt fantastisk, men så er det typisk nok en del som må kritisere den. Jeg synes vi skal takke folk for å løfte frem Munch på denne måten. Munch tåler fornyelse, sier Kenneth Blom.

heidi.borud@aftenposten.no

Thomas@Widerberg.no

Blom er tro mot sitt uttrykk

– Kenneth Blom er tro mot sitt uttrykk og hele kunstnerskapet er et kontinuerlig og helhetlig prosjekt, sier gallerist Fredrik Nergaard i Galleri Haaken.

Han tror ikke det er en spesifikk forklaring på at Blom selger så bra og treffer publikum både i Asia, Europa og USA.

– Han jobber med en gjennomgående tematikk som handler om møter mellom mennesker. Ofte er det noe usagt, sårbart og melankolsk, sier Nergaard.

Han mener de litt stille og innadvendte menneskemøtene treffer mange.

– Blom er god på å vise uforløste dialoger, og bildene demonstrerer at vi ofte er fanget i oss selv. Blom forener det figurative og abstrakte, sier Nergaard.

heidi.borud@aftenposten.no