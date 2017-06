Bjørnar Bergem: Er det folkedypet i Østerdalen som går under i denne romanen?

Bjørnar Bergem

Gauphosta , roman

, roman Gyldendal, 2017

Einar Skjæraasen (1900–1966) fra Trysil skrev noen vakre og etter hvert klassiske dikt på østerdalsdialekt, for eksempel kjærlighetsdiktet Hokken ska’n blonke tel og hyllesten til den spede spiren i Du ska itte trø i graset.

Bjørnar Bergem (f. 1988) er også østerdøl, fra Rena og bruker østerdalsdialekten gjennom hele sin 139 siders debutroman. Men der kjærligheten blir opphøyd og gresset nærmest helliggjort hos Skjæraasen, er alt trampet i stykker hos Bergem.

Skakkjørt bygd

Romanens hovedpersoner er vanskjøttede barn og ungdom i fattige og dysfunksjonelle familier. De lever uten håp og retning, og ingen av dem ser noen utveier. Her fører «Ingen veier til Rom», som det heter med et øyeblikks selvinnsikt hos en av fortellerne i romanen.

Det drømmes om bedøvelsesmidler og tryllemidler som sprit og sex. Ungdommen håper å komme seg unna mobbingen, bli beruset og få ligge med noen.

Typiske kallenavn i romanen er «Migfitta», «Den bælfeite sugga» og «Kålhuet». Her er null idyll og ingen romantikk. Alle er ramme i kjeften og tøffe i trynet, men innerst inne er nok mange av dem – for å si det med Skjæraasen – «en liten vek en» og «treng sjøl en storebror».

Folkedypet

Gyldendal

Samtlige kapitler bærer tittelen etter den romanpersonen som forteller, men fortellerstemmene er vanskelige å holde fra hverandre. De fremstår mest av alt som fortellerstemmen til Bjørnar Bergem, eller kanskje heller stemmen fra folkedypet.

Men er dette folkedypet? Er romanen en realistisk beskrivelse av en fortapt underklasse?

Romanen skildrer i alle fall et samfunn som er fri for optimisme og befridd eller frarøvet kristenhumane ambisjoner om å heve seg over det naturgitte. Bergem fremstiller en slags ny-naturalistisk verden der menneskene er begrenset av arv og miljø, og hvor menneskets natur og tilbøyeligheter trumfer kultur og besinnelse. Det er en type samfunn ingen av oss ønsker i virkeligheten, spørsmålet blir hva forfatteren vil med å skildre det i en roman.

Romanen er ikke lystelig å lese. Det er ensidig mørkt fra første til siste side, men det er også en slags konsekvens i mørket. Forfatteren har retning på fortellingen sin. Samfunnet som skildres går ubønnhørlig mot den undergangen som det nær sagt ropes opp om på hver eneste bokside.

Autentisk med dialektbruk

Skjæraasens dikt blir heimslige, muntlige og hverdagslige med dialektbruken. På samme vis får Bergems roman tilført et ekstra lag med realisme og autentisitet av dialektbruken.

Men det er nok lettere for østerdøler å kjenne seg hjemme i Skjæraasens dikt og forsone seg med den gamle poetens idyller enn Bergems mørke beskrivelser. Det er også et slags stilisert og overdrevet mørke i Bergems roman, en slags hyperrealisme hvor elendigheten og mørkets konsekvenser alene er trukket frem og får all oppmerksomhet.

Gløtt av håp?

Bergems roman har ingenting med underholdning å gjøre. Den ligger nok i nærheten av misantropien og undergangsdyrkingen du kan finne i enkelte essay av Stig Sæterbakken, men jeg tror ikke den ramler over i det helt meningsløse og anti-kristenhumanistiske som for eksempel bøkene til Nikanor Teratologen representerer.

Bergems roman er rabiat og fæl, men den er også enkelt og godt fortalt. Forfatteren har et skarpt blikk for maktspillet mellom ungdommene, enten det gjelder krypingen og smiskingen, eller brutaliteten og råskapen. Og kanskje er det et gløtt av håp her et sted.

Gjenreise verden

Jeg tror Bergem er på lag med bestemoren som mot slutten av romanen prøver å gjenreise en sammenrast verden ved hjelp av et godt måltid mat, selv om stekt speilegg nok også er en parodi på den huslige bestemorstypen som disker opp allslags måltider.

«Dom eier itte håp for framtia vettu. Nå er det snakk om at fabrikken skar gå konkurs.», sier bestemoren i et forsøk på å forklare undergangen til mange av romanens ungdommer.

Ellers er det åpenbart at omfattende omsorgssvikt og et forfyllet, desillusjonert, pornofisert og på alle måter hjelpeløst voksensamfunn også forklarer mye av det som går galt i denne romanen.