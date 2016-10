1 2 3 4 5 6 Blair Witch

Dersom du er en av dem som synes at skogen etter mørket kan være ganske skummel, kommer nok oppfølgeren til The Blair Witch Project (1999) til å få skremme. Filmen kan i alle fall få en hver skog-skeptiker til å love at de aldri mer skal på telttur.

Den originale The Blair Witch Project ble laget på et lite budsjett, og regnes som den første filmen som ble lansert via en meget suksessfull internettkampanje. I 1999 var internett fortsatt i startgropen, og markedsføringen var ekstremt effektivt.

Kampanjen spilte på det autentiske og at alt hadde skjedd i virkeligheten. Det gikk faktisk seriøse debatter om dette var en dokumentarfilm eller en spillefilm. Det økte selvsagt interessen rundt lavbudsjettfilmen, som spilte inn nesten 250 millioner dollar.

Originalen ble spilt inn i beste dogme-stil med håndholdt kamera og mørke bilder. For mange ble resultatet fremmedgjørende og ikke skremmende. For andre ble filmen oppfattet som ekte og ekstremt skummel.

I 2016 er heldigvis teknologien blitt adskillig mye bedre. De fire vennene som legger ut på tur, har avansert gps-utstyr, droner og heldigvis har de digitale kameraene autofokus! Denne gangen er det faktisk mulig å se litt av det som skjer etter at mørket senker seg.

Du slipper å irritere deg over uskarpe og mørke bilder, men må fortsatt irritere deg over karakterenes tendenser til å vandre rundt i skogen på egen hånd.

Problemet med 2016-utgaven av Blair Witch er at første del er for lik originalen. Kameraene er blitt mer avanserte, men handlingen følger akkurat det samme løpet. Her får du ikke den samme følelsen av originalitet.

Blir ordentlig ekkel

Selv om 2016-utgaven ikke er like nyskapende, har den i perioder tilløp til å være en effektiv skrekkfilm. Den siste halve timen har en god spenningskurve og noen ordentlig ekle scener.

Dersom du ikke har sett den første filmen, kommer nok Blair Witch til å skremme deg. Den har sine BØ-momenter, som kan få lettskremte sjeler til å hoppe i kinosetet. Best er den mot slutten idet klaustrofobien smyger seg inn på tilskueren.

Hadde hele filmen greid å holde samme intensitet og nerve som den siste halve timen, hadde Blair Witch blitt et solid filmmareritt. Dessverre er den for kjedelig og repetitiv i starten og bruker for lang tid på å bli nifs og intens.