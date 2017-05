Vagant er et fyrtårn blant norske litteraturtidsskrift. Like fullt ble Vagant i fjor høst kastet ut av forlaget sitt. Cappelen Damm har forsøkt å få det til å se ut som et frigjøringsprosjekt. «Når tidsskriftet nå blir selvstyrt, har vi tro på at det vil kunne fremstå som en ytterligere uavhengig stemme,» uttalte forlagsdirektør Elisabeth Steen.

Usexy tidsskrift

Den hule retorikken ble raskt parert av Forfatterforeningen. «Pornoforlag kvitter seg med usexy tidsskrift», var kommentaren fra foreningens leder, Sigmund Løvåsen.

Han sikter til satsingen på erotika hos Cappelen Damm. Eksempelvis ga forlaget drøye fire millioner kroner for de norske rettighetene til Calendar Girl og brukte betydelige ressurser på å markedsføre den mykpornografiske bokserien.

Fakta: Vagant Tidsskrift for litteratur og kritikk, grunnlagt i 1988. Vagant har et opplag på 2500 eksemplarer og kommer ut fire ganger i året. I tillegg har tidsskriftet et betydelig samarbeid med nordiske og europeiske partnere på nettstedet vagant.no. Redaktør siden 2007 er Audun Lindholm. Fra 1996 til 2005 mottok tidsskriftet økonomisk støtte fra forlaget Aschehoug. Mellom 2005 og 2016 ble tidsskriftet utgitt av Cappelen Damm. Fra og med januar 2017 er eierskapet overdratt til redaksjonen.

Muskuløs markering

I realiteten får Vagant «frihet» til å bruke tid på å skrive søknader om pengestøtte.

Redaktør – og nå også ansvarlig utgiver – Audun Lindholm har gjort nettopp det. I første omgang har tidsskriftet fått driftsstøtte for 2017 av Kulturrådet og Fritt Ord.

CAPPELEN DAMM

Men i lengden vil Vagant trenge enten et nytt forlag, offentlig støtte eller en privat mesen. Det litterære tidsskriftet kan med andre ord bli nedlagt, slik det har skjedd med lignende publikasjoner i Danmark.

Mot dette dystre bakteppet er det en svir å lese det nye nummeret av Vagant. Den muskuløse utgaven (240 sider) lanseres fredag under Litteraturfestivalen på Lillehammer.

Aftenpostens lesere fikk allerede onsdag et innblikk i en av hovedsakene, nemlig offentliggjøringen av Hamsuns psykoanalytiske journaler.

I tillegg har Vagant en egen skandinavisk avdeling breddfull av litteraturhistorie og dagsaktuelle emner. Det handler om velferdsstaten, kulturpolitikk og progressiv litteratur – og ikke minst sammenhengen mellom disse: Er det kulturpolitiske støtteordninger som i realiteten bereder grunnen for den (lite inntektsgivende) avantgardekunsten? Interessant nok er velferdsstatens krise et sentralt tema dansk samtidslitteratur.

Nordisk satsing

Vagant svarer altså på nedleggingstrusselen med å utvide nedslagsfeltet. Tidligere i år fusjonerte det norske tidsskriftet med det danske nettstedet Salon 55. Det ble startet av studenter i 2012, og vokste raskt til en viktig dansk publikasjon for litteraturkritikk og idédebatt. Flere av redaksjonsmedlemmene derfra er nå integrert i Vagants redaksjon og bidrar med artikler i det ferske nummeret.

Den nordiske satsingen er et tegn i tiden. Litteraturfestivalen på Lillehammer er i år full av nordiske programposter:

Den islandske forfatteren Sjón er en av hovedgjestene, og i går ble betydningen av TV-serien SKAM diskutert i et eget seminar om nordisk språkforståelse. I dag er det nordisk mesterskap i slampoesi, i morgen vil den danske akademikeren Kasper Green Munk forelese om Skandinavias brune flekker». Munk forsker på hvordan ulike former for fascisme og autoritære strømninger behandles i den skandinaviske samtidslitteraturen.

Fakta: Norden på Lillehammer Litteraturfestivalen på Lillehammer har et stort nordisk program i år. Dette er det verdt å få med seg: TORSDAG: «Suksess ute, blomstring hjemme?» Nordisk litteratur er etterspurt i utlandet og det skandinaviske er attraktivt som aldri før. Karl Ove Knausgård, Carsten Jensen, Sara Stridsberg og Jussi Adler-Olsen har verdensomspennende suksess. På hvilken måte bidrar suksessen ute til blomstring her hjemme? Panelsamtale. «Nordisk nu» Hva er det mest spennende som skjer i den unge, nordiske litteraturen? For fjerde år på rad arrangerer Norsk Litteraturfestival seminar for et utvalg yngre, nordiske forfattere. Deltakere: Lars Haga Raavand (Norge), Amalie Smith (Danmark) og Olga Ravn (Danmark), Eirikur Örn Norðdahl (Island) og Birger Emanuelsen (Norge). «Nordisk mesterskap i poesislam 2017» En konkurranse der deltakerne framfører egne tekster. Befinner seg i krysningspunktet mellom diktopplesning, standup og spoken word. FREDAG: «Skandinavias brune flekker» Foredrag av Kasper Green Munk fra Aarhus Universitet. Han tar for seg hvordan ulike former for fascisme og autoritære strømninger behandles i den skandinaviske samtidslitteraturen. Lansering av Vagant Redaktør Audun Lindholm intervjuer Thomas Kvam om hans kunstneriske arbeider med utgangspunkt i psykoanalysen av Knut Hamsun. LØRDAG «Nordisk mestermøte» Samtale mellom norsk-danske Kim Leine og svenske Steve Sem-Sandberg. Begge arbeider med historisk materiale og smertepunkter i vår fortid.

Lav lesing på nett

Avisen Klassekampen har den siste uken hatt en serie kritiske artikler om norsk kulturjournalistikk.

Det viser seg at både anmeldelser og kulturreportasjer blir for dårlig lest på nett. Kulturjournalistikken – og ikke minst litteraturkritikken – taper terreng i både tradisjonelle og nye medier. Det er når vi anmelder Ivanka Trumps nye bok at Aftenpostens litteraturdekning får høye lesertall på nett. Akkurat det er likevel en ubrukelig målestokk når vi fra dag til dag skal vurdere hvilke bøker som uansett bør anmeldes i avisen. Kulturanmelderiet har en verdi som strekker seg langt utover nettstatistikken.

Spørsmålet er hvem som skal ta ansvar for kulturstoff som ikke lønner seg. I Norge er det en reell fare for at andre forlag vil la seg inspirere av Cappelen Damm, og frasi seg ansvaret for kulturtidsskrifter. Det ferske nummeret av Vagant er en påminnelse om hva vi risikerer å miste dersom tradisjonsrike medieaktører mister interessen mindre lønnsomt kvalitetsinnhold.