Bli med på en vandring gjennom Oslos blodige krimhistorie

– I de tidlige kriminalromanene fra hovedstaden var Vaterland, Grønland og Vika viktige åsteder for handlingen, sier Nils Nordberg, krimnestoren fra NRK.

Det var byens fattigstrøk, der brennevinsgauker, ranere, svindlere og prostituerte hadde tilhold, og mang en bonde ble av med klokke og penger. I den første kriminallitteraturen foregikk handlingen også på beste vestkant og i mondene hoteller og restauranter, som Speilsalen på Grand. Internasjonale forbrytere kom med toget til Østbanen og prydet promenadene med sin elegante fremtreden.

– Selv som barn stusset jeg over at Knut Gribb kunne få opptil flere mord i uken å hanskes med. Oslo var aldri og har aldri vært så farlig som i kriminalromanene, sier mannen som selv har skrevet en Knut Gribb-krim.

– Møllergaten 19, hovedpolitistasjonen, hvor kriminalpolitiet holdt til var selvsagt et sentralt sted. I 1952 ble avdelingen flyttet til Victoria terrasse, og så i 1983 til det nye politihuset på Grønland, arbeidsstedet for kjente krimhelter som Anne Holts Hanne Wilhelmsen, Unni Lindells Cato Isaksen og Jo Nesbøs Harry Hole, sier Nordberg.

Lik byen rundt

Den første store Oslo-krimforfatteren var Stein Riverton (1884–1934).

– Riverton alias Sven Elvestad ble internasjonalt berømt. Han var uhyre produktiv og skrev over 90 kriminalhistorier, de aller fleste romaner på 80 til 250 sider. Et fåtall er blant tidenes beste krim, men selv i de mer lettvinte er det fascinerende skildringer av Kristiania, både øst og vest, forteller Nils Nordberg.

Han mener det knapt er en del av Oslo som ikke har vært skueplass for kriminalmysterier i tidens løp. Til og med på Nationaltheatret og Stortinget har det skjedd litterære mord.

– Gerd Nyquists to krimromaner på 60-tallet, Avdøde ønsket ikke blomster og Stille som i graven, foregår i Oslo vest, henholdsvis golfbanen på Bogstad og Holmenkollåsen. Og som eksempler fra nyere tid kan vi jo nevne Jørgen Gunneruds Kvinnen fra Olaf Ryes plass, og Kjell Ola Dahls Mannen i vinduet hvor det sitter et lik i en antikvitetsbutikk på Frogner, sier Nordberg.

Oldefar drepte på Vaterland

Forfatter og Rivertonklubbens president Tom Egeland har krim i blodet. Det ligger i slekten:

– Min oldefar Jon Flatabø var en populær forfatter rundt århundreskiftet 1800–1900. Hans bøker og hefter solgte i svimlende opplag – opp mot hundre tusen. Han var svirebror med litterære storheter som Hamsun og Falkberget, men var nok selv en samtidens mellomting av Jo Nesbø og Margit Sandemo. Han skrev bl.a. en dramatisk krimroman fra Kristiania: Den skjønne Abelone eller Dronningen i Vaterland, Sensationel Fortælling fra det mørkeste Kristiania.

Nordmann skrev verdens første krim

– Det er morsomt at verdens første kriminalroman er skrevet av en nordmann, Maurits Christopher Hansen. Mordet på maskinbygger Roolfsen. En kriminalanekdote fra Kongsberg ble utgitt i 1839, to år før Edgar Allan Poes Murders In The Rue Morgue ble publisert, fortsetter Egeland. Han mener at den oppfyller kriteriene for en typisk krim, etterforskningen av et mystisk dødsfall.

– Kriminallitteraturen hadde sin internasjonale gullalder fra tidlig 1900-tall med herregårdsromaner og Agatha Christie-mysterier, det vi kan kalle kosekrim, mens Norge hadde Knut Gribb og detektivmagasiner, fortsetter Egeland.

– Utover forrige århundre kom det enkelte høydepunkter, som André Bjerkes De dødes tjern fra 1942, som han skrev under pseudonymet Bernhard Borge, sier han.

Hvorfor står krim så sterkt i Norge?

– Det er en kombinasjon av flere ting. Krim er spennende å lese, men har også en psykologisk forklaring: Vi liker at rettferdigheten skjer fyldest og at orden opprettes. Norge er et stille, fredelig samfunn der vi sjelden opplever noe dramatisk, så da er det godt å sette seg i godstolen med en spennende krim. Det er få som leser kriminalromaner i diktaturer, sier Tom Egeland.

Forfatteren mener at påskekrimmen er blitt et fenomen som både forlag og medier hausser opp: De siste ti år har han vært «vakthavende kriminalforfatter» som blir innkalt til Nitimen, TV og oppringt av aviser for å forklare fenomenet.

– Da avgir jeg alltid samme svar: Det begynte med romanen Bergenstoget plyndret i natt fra 1923. Senere vartet NRK radio opp med påskekrim, og i vår tid har vi også påskekrim på TV. Forlagene pøser på med krim siden de vet at mediene pøser på med krim, ler Egeland.

Mord på topp

Midt på 70-tallet eksploderte kriminteressen i Norge. Nordberg mener suksessen skyldes blant annet opprettelsen av Bokklubben Nye Bøker, som begynte å utgi krim med Gunnar Staalesen og Jon Michelet.

– Da kom innflytelsen fra Sjöwall & Wahlöös politirealisme og moderne amerikansk storby-noir inn i norsk krim, og det var særlig Jon Michelet og Tor Edvin Dahl (som også skrev krim under pseudonymet David Torjussen) som førte an, forteller han.

– På 80-tallet og 90-tallet kom kvinnebølgen, der Kim Småge, Unni Lindell, Anne Holt og Karin Fossan var blant de førende. Siden har snøballen fortsatt å rulle, og de siste 25 årene har norsk krim hatt en dominans, sier Egeland, og nevner at det årlig kommer ut ca. 50 norskskrevne kriminalromaner i året, fortsetter Nordberg.

Satte Oslo på verdens krimkart

– I moderne krim er det rikt med beskrivelser av det mørkeste Oslo. Men Jo Nesbø har nok sikret seg en spesiell plass. Nå er det Jo Nesbø som er den store Oslo-forfatteren, sier Nordberg.

Nesbøs nyeste krim Tørst ble trykket i svimlende 300 000 eksemplarer her hjemme, er også blitt en suksess utenlands: Han har solgt 33 millioner bøker på verdensbasis og har kommet ut på mer enn 50 språk.

Dermed har han også satt Oslo på verdens krimkart.

– Harry Hole og Oslo er på et vis ett, sier han.

Nordisk mordbølge

Sammen med forfattere som Henning Mankell, Stieg Larsson, Lars Kepler og Jussi Adler Olsen regnes Nesbø som en forgrunnsfigur innen Nordic noir. Hva kjennetegner denne sjangeren?

– For noen år siden ble Jørn Lier Horst og jeg invitert til San Francisco for å svare på det spørsmålet. Jeg tror det er så enkelt at Skandinavia fremstår som veldig eksotisk for resten av verden – selv om en handlingen foregår på Karl Johan om sommeren, ender de opp med granskog og snø på bokomslaget! ler Egeland.

– Folk har et mentalt bilde av en melankolsk etterforsker med helseplager og personlige problemer som jager en seriemorder. Dagens krim forener to ulike genrer: Den klassiske krimmen med den langsomme løsningen der man oppklarer et mord og thrilleren, der man skal forhindre et mord og ender med en heseblesende innspurt, sier han.

Et utvalg Oslo-krimromaner fra 1874 til 1967

Oslo har vært "krimhovedstad" siden 1800-tallet. Før krim blir en egen bokgenre er det mange titler som omhandler mørke gjerninger.

Fritz Hansen : Høisalig Kapteinen eller Christiania Mysterier, 1874

: Høisalig Kapteinen eller Christiania Mysterier, 1874 Carl Emil Egeberg : Fabrikpigen, 1877

: Fabrikpigen, 1877 Mons Gjerløw (Geir): En Politimands opplevelser, 1883.

(Geir): En Politimands opplevelser, 1883. Ulrik Christiansen (Kirlu): Elendighedens ofre, 1886 og Christiania skyggesider, 1888.

(Kirlu): Elendighedens ofre, 1886 og Christiania skyggesider, 1888. Rudolf Muus har mange titler, bl.a. I Tigerstaden, 1898, Kristiania Mysterier, 1900. Kristiania ved Nat, 1916.

har mange titler, bl.a. I Tigerstaden, 1898, Kristiania Mysterier, 1900. Kristiania ved Nat, 1916. Jon Flatabø : Den skjønne Abelone eller Dronningen i Vaterland, 1895.

: Den skjønne Abelone eller Dronningen i Vaterland, 1895. Christian Sparre (Fredrik Viller): Karl Monks opplevelser, 1897 – inspirert av Conan Doyle.

(Fredrik Viller): Karl Monks opplevelser, 1897 – inspirert av Conan Doyle. Stein Riverton har selvfølgelig flere Oslo-titler bl.a.: Greven av Oslo, 1908. Den røde enke, 1910. Manden som ville plyndre Kristiania, 1915. Storhertuginnen av Speilsalen, 1931. m fl.

har selvfølgelig flere Oslo-titler bl.a.: Greven av Oslo, 1908. Den røde enke, 1910. Manden som ville plyndre Kristiania, 1915. Storhertuginnen av Speilsalen, 1931. m fl. Olaf Bull : Mit navn er Knoph, 1914.

: Mit navn er Knoph, 1914. Alf B. Bryn : Peter van Heeren tar skeen i den anden haand, 1924.

: Peter van Heeren tar skeen i den anden haand, 1924. Peter Bendow : Hvad kan ikke hende en dame, 1931. Med egen inngang, 1933. Kidnappet i Oslo, 1934.

: Hvad kan ikke hende en dame, 1931. Med egen inngang, 1933. Kidnappet i Oslo, 1934. Niels C. Brøgger (Johnny W. Lambeth): Mordet i undergrunnen, 1942 .

(Johnny W. Lambeth): Mordet i undergrunnen, 1942 Fritjof Knutsen : Den ukjente mann, 1936. Slikt hender i Oslo, 1937 og Spanser-titler (politihistorier) som Mens Stor-Oslo sover, 1943 og Det begynte i Vaterland, 1945.

: Den ukjente mann, 1936. Slikt hender i Oslo, 1937 og Spanser-titler (politihistorier) som Mens Stor-Oslo sover, 1943 og Det begynte i Vaterland, 1945. Alex Brinchmann (Roy Roberts): Mann i gul frakk, 1945 .

(Roy Roberts): Mann i gul frakk, 1945 Trygve Hirsch (Stein Ståle): Åndemasken, 1943.

(Stein Ståle): Åndemasken, 1943. Arnold Jacoby : Sabbatnatten, 1947.

: Sabbatnatten, 1947. André Bjerke (Bernhard Borge): Skjult mønster, 1950.

(Bernhard Borge): Skjult mønster, 1950. André Bjerke og Harald Tusberg : Onkel Oscar starter opp, 1969 og Onkel Oscar kjører videre, 1970.

: Onkel Oscar starter opp, 1969 og Onkel Oscar kjører videre, 1970. Waldemar Brøgger : Spebarn kidnappet i Frognerparken, 1959.

: Spebarn kidnappet i Frognerparken, 1959. Gerd Nyquist : Avdøde ønsket ikke blomster, 1960. Stille som i graven, 1966.

: Avdøde ønsket ikke blomster, 1960. Stille som i graven, 1966. Bengt Calmeyer: Åpen grav, 1967.

De 15 mest solgte krimromanene i Norge

Tørst – Jo Nesbø Når det mørkner – Jørn Lier Holst Sporvekslingsmordet – Hans Olav Lahlum Politi (billigbokutgave) – Jo Nesbø Flaggermusmannen – Jo Nesbø Blod på snø – Jo Nesbø En femte årstid – Torkil Damhaug Mere blod – Jo Nesbø Bare et barn – Hanne Kristin Rohde Wienerbrorskapet – Ingar Johnsrud Blindgang – Jørn Lier Horst Politi – Jo Nesbø Gudmoren – Hanne Kristin Rohde Kakelakkene – Jo Nesbø Brudekisten – Unni Lindell

