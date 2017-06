1 2 3 4 5 6 Bloodline sesong 3

NB: Denne anmeldelsen inneholder detaljer om hva som skjer i siste sesong av Bloodline.

På sitt beste har Netflix-serien Bloodline vært en tropisk storm av familiehemmeligheter, gnagende søskenkniving, kokainsmugling og drap. På sitt traurigste har Florida-serien vært repetitiv, frustrerende og mer form og gnistrende skuespill enn innhold.

Når serieskaperne, som hadde planlagt tilsammen fem-seks sesonger, fikk beskjed om å skrive ferdig historien med denne tredje sesongen, er det nesten uunngåelig at det blir rotete og hektisk.

Men sesongen byr også på alt som gjør Bloodline-universet så fascinerende.

Se traileren til denne sesong 3:

Ikke helt vanlig familietrøbbel

Rayburn-familien vokste opp på et hotell i idylliske omgivelser på The Keys sør i Florida, men hver eneste dag skygger familiehemmelighetene for solen som steiker inn mellom strandpalmene.

Vi møter dem til en siste runde når Bloodline begynner der sesong 2 sluttet. Det vil si – og nå må du muligens trekke pusten – etter at lillebror Kevin Rayburn i panikk slo ihjel politidetektiv Marco Diaz, lillesøster Megs eks. og storebror Johns partner, ihjel med en pyntedelfin.

Marco Diaz hadde funnet ut at Rayburn-søsknene var involvert i drapet på familiens svarte får Danny, mens John, politisjef og mannen som personlig druknet ham, har i en intens minutt-for-minutt-stil dekket over alt det galne familien har gjort.

Saeed Adyani, Netflix

Irriterende hallusinasjoner

Isolert sett skulle man ropt på hard justis og fått sendt hele slektstreet i fengsel, men Bloodlines noir-tilnærming har gitt karakterene et spillerom for krim man som seer aksepterer.

«We are not bad people, but we did a bad thing» sa John Rayburn tidlig i sesong 1, og dette premisset må man kjøpe for å få utbytte av Bloodline.

I sesong 3 tipper forklaringen av familiens motiver etter hvert over i irriterende grep når serieskaperne skal klemme inn to-tre planlagte sesonger i ti episoder.

Johns stadig mer pressede situasjon gjør at han hallusinerer, glemmer og ikke kan stoles på som forteller. Dermed skaffer manusforfatterne seg et gratis-ut-av-fengsel kort de kan bruke hver gang noe må forklares.

Etter å ha investert 30 timer i sofaen med Rayburn-familien blir vi utsatt for et slags Lost-grep hvor vi blir fortalt at feilmedisinering, stress og høyt blodtrykk er forklaringen på alle løse tråder, og seriens døde karakterer dukker opp som spøkelser for å fortelle John Rayburn hvor han har feilet.

Det minner om åpningsepisoden av Star Trek–Deep Space 9 hvor døde skikkelser manifesterer seg i et ormehull, og ikke det dampende familiedramaet Bloodline inviterte til.

Saeed Adyani/Netflix

Fakta: Bloodline sesong 3 Med: Kyle Chandler, Danny Mendelsohn, Sissy Spacek, Linda Cardellini, John Leguizamo, Beau Bridges m.fl.

Et Kinderegg av en serie: Rettsalsdrama, narkothriller, familieoppgjør

Ben Mendelsohn har vært fantastisk som lillebror Danny, men i de siste episodene dukker spøkelset hans opp i så mange varianter at manusforfatterens desperasjon etter å pakke inn avskjedspresangen med en pen sløyfe blir for åpenbar.

Til slutt savner man egentlig søster Meg mer, etter at hun stikker av og gjør et desperat forsøk på å gjemme seg fra både familie og virkelighet. Likevel; historien om en varslet familiekatastrofe avrundes til slutt med æren noenlunde i behold.

Saeed Adyani, Netflix

Bloodline leverer overdrevet, men solid hold-pusten rettssalsdrama, vill narkothriller når Kevin roter det til med cubanske gangstere, en fantastisk bikarakter i den beste åstedsfikseren siden Harvey Keitel i Pulp Fiction, og et vondt familieoppgjør når John og konen Diana til slutt må se hverandre i øynene og snakke litt sannhet.

Det føles som en uunngåelig konklusjon at Rayburn-familien står ribbet tilbake, både økonomisk, emosjonelt og frihetsmessig, etter 33 episoder, men det er også rart; jeg savner allerede løgnene og hemmelighetene deres.