Bob Dylan kommer ikke til Stockholm for å motta Nobelprisen

– I går kveld fikk Svenska Akademien et personlig brev fra Bob Dylan der han forklarer at han ikke kan «göra sig ledig i december och fara til Stochholm för at ta emot Nobelpriset i litteratur», heter det i pressemeldingen.

– Beæret

Ifølge Akademien har Dylan sagt at han ønsket at han kunne ta i mot prisen personlig, men at andre gjøremål gjør det umulig. Han understreket at han føler seg svært beæret over å ha blitt hedret av Nobelprisen, skriver Akademien.

De sier at de respekterer Dylans beslutning. Det er uvanlig, men ikke «exceptionellt» å ikke komme til Stockholm for å ta i mot hederen, påpekes det.

Han havner da i selskap med tidligere litteraturprisvinnere som Doris Lessing, Harold Pinter og Elfriede Jelinek, som heller ikke kom til Stockholm 10. desember, når Nobelprisene blir delt ut.

13. oktober ble Dylan tildelt Nobels litteraturpris «for å ha skapt nye poetiske uttrykk innenfor amerikansk sangtradisjon».

TT/Scanpix

Men må holde forelesning

– Vi ser frem til Bob Dylans Nobelforelsning, som han må holde - det er det eneste kravet - innen seks måneder regnet fra 10.desember 2016, heter det i pressemeldingen.

Det kom som en overraskelse på mange da Bob Dylan, som den første musikeren hittil, ble tildelt Nobels litteraturpris. Det har også vakt oppsikt at Dylan ikke kommenterte hederen før det var gått lang tid.

JONAS EKSTROMER / TT / NTB Scanpix

Da han først tok bladet fra munnen, i et intervju med The Daily Telegraph, sa Dylan da at han «absolutt» ville reise til Stockholm for å ta imot prisen under den høytidelige nobelseremonien – «hvis det overhodet lar seg gjøre».

Men nå har han altså gitt beskjed om at han ikke kommer. Det betyr at han vil gå glipp av mye pomp og prakt i Stockholm med den svenske kongefamilien på første rad.

Svenske Aftonbladets kultursjef Åsa Linderborg støtter Dylans beslutning og frem mot hans Nobelforelesning.

– Egentlig er det mye mer interessant, etter som han da snakker om sin egen litteratur, selv om det er litt rart av Akademien å stille et krav om motprestasjon, sier hun til egen avis.