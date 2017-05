Bokanmeldelse: Brev om sorg og andre flauser

Liv Gulbrandsen

Papirfly

Aschehoug

Fra 10 år

Vi kommer inn i Junes (15) liv rett etter at faren er død. Hun skriver brev for å ordne opp i tabber og misforståelser som hun har stelt i stand.

Brevene er både et referat av hendelser og spørsmål til mottagerne. De bruker et velprøvd komisk virkemiddel: misforholdet mellom Junes ufrivillige selvutlevering i brevene, og den fraværende selvinnsikten.

Det er lett å bli glad i June, og det er lett å ta hennes perspektiv. Det virket logisk å sette bestemor opp på hesten, og det var bare et hendelig uhell at hesten løp inn på kjøpesenteret. Det er klart at mannen i nabohuset må betale for de hemmelige marsvinungene, og det var litt dumt at mamma hadde snakket så mye om pedofile like før hun så at June fikk pengene.

Hendelsene er regissert sammen til en god blanding av forviklingskomedie og pinlighetskomikk. Andre komiske grep er understatement, hemmeligheter som eskalerer, verbalkomikk og onelinere, og som nevnt selvbedraget.

Erfaren

Liv Gulbrandsen (43) er kjent fra partiet Rødt og bokbransjen. Siden 2011 er Gulbrandsen leder av lettlest-organisasjonen Leser søker bok. Papirfly er «hennes første ungdomsroman», sier forlaget – etter at hun ga ut to barne-tv-baserte billedbøker i 2006 og 2007.

Boken viser noen tendenser i bokbransjen. En er at du kan være «debutant» flere ganger, hvis du beveger deg oppover i sjangerhierarkiet. En annen er at stadig flere forfattere kommer innenfra bransjen og kjenner kodene. Det er bra for oss lesere at forfatterne er rutinerte når de begynner, men det er stadig vanskeligere å holde liv i myten om naturtalentet som dukker opp fra ingensteds med et manus i en bærepose.

Sorg og stress

Historien begynner i begravelsen. Der dukker farens elskerinne Isabella opp, og insisterer på å fortelle sin historie. Bokens første og siste brev er til henne.

Etterhvert som hendelsene utvikler seg fra brev til brev, får leseren en anelse om at June ikke forteller alt, og at hennes sorg finnes i det usagte mellom linjene.

Det som setter June i gang er delvis sorgen over faren. Isabella skaper også stress og forvirring. Bak den kleine scenen som Isabella står for, ligger et annet, vesentlig spørsmål som boken ikke får rom til å berøre videre: kjente June og mora bare en liten del av faren? Var den forsiktige faren enn annen når han var sammen med andre?

De andre adressatene er moren, Manglerud politistasjon, lederen på Tveitasenteret, bestemoren og skolepsykologen. Bokens tittel viser til brevene som sendes ut i verden.

Rørende

Sluttkapittelet ved urnenedsettelsen er sterkt og rørende, men er likevel ikke det beste ved boken – fordi det blir overtydelig at de løse trådene skal knyttes. Historien endrer i påfallende grad rytme fra pinlighetskomikk til aha-opplevelser, selvinnsikt og følelsen av omsorg.

Men selv om dette ikke er perfekt, så er det fremdeles godt. Først som komikk og deretter som en voksende forståelse av hvilke mentale krumspring sorgen kan føre deg ut i.