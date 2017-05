Bokanmeldelse: Dannelsesreise fra Skien til New York og tilbake til start

Erik Eikehaug

James Franco spytter når han snakker, roman

Gyldendal 2017

Erik Eikehaug (f. 1982) bruker over 400 sider på sin debutroman, men den er da også blitt en blanding av dannelsesroman, oppvekstroman, kjærlighetsroman og kunstnerroman. Vi møter Kenneth som usikker tenåring i Skien utover 1990-årene, og vi forlater ham da han som voksen vender tilbake til barndomsbyen og gjenforenes med familien i 2014.

Offerrollen

Kennet er romanens jeg-forteller og vil bli forfatter. Tenårene er preget av en ufølsom mor, en kontrollerende far, og en småby der det ikke er lett å stå frem som homofil. Frelsen for Kenneth er forfatterstudiet på Bø, men han kommer ikke inn.

Han bor i Oslo en periode før han reiser til New York for å gå på skrivekurs. Da han vender tilbake til Skien, har han med seg sin hemmelig forlovede, en afroamerikansk poet. Kenneth er for lengst ute av skapet og godtatt av familie og venner.

Kenneth, du lyver

Gyldendal

Romanen er rik på referanser til populærkulturelle fenomener. Skuespilleren James Franco har til og med sneket seg inn i boktittelen og romanens handling. Eikehaugs referanser gir romanen tidskoloritt og plasserer den i vår tid.

Likevel har jeg kanskje Eikehaug med meg i at det er for mye populærkultur i denne romanen. Populærkulturen er i alle fall en blindgate for romanens forteller. Den tar ham ingen steder, og i beste fall tilbake til start. Disney og Harry Potter binder forfatterspiren til tidens trender, men knytter ham ikke til noe som hjelper ham å finne seg selv.

Kenneth blir i grunnen mer og mer ufordragelig og selvopptatt utover i romanen. Vi skjønner etter hvert at historiene om mor, far og Skien skal tas med en klype salt. I det hele tatt er det ikke lett å vite når Kenneth lyver eller snakker sant, eller når han spiller eller er seg selv.

Romanes triste antihelt

Kenneth går ut av historien som romanens tristeste og mørkeste person. Ikke fordi han er homofil og ender alene. Ikke fordi han er følsom og ender uten bokutgivelse. Ikke fordi han blir voksen og ennå er ung og usikker. Men fordi han starter sin dannelsesreise med å tro at han er noe særskilt og ender opp med å tro at han ikke er noe. Det er bare bunntrist.

Kenneth blir aldri noe annet enn en selvopptatt ungdom, også når han skulle ha vært voksen.

Han reiser ut for å finne seg selv, men vender tilbake uten et selv. Han blir den Peer Gynt som den afroamerikanske poeten i New York bruker som flørtenavn på ham før de blir kjærester. Kenneth ser ut til å ha blitt seg selv nok. Han har fått et trollsnitt i øyet, og tilhører trollenes verden. Slik ender en dannelsesreise anno 2017.