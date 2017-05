Ivanka Trump

Women Who Work: Rewriting the Rules for Success

Portfolio

Dokumentar

Hvordan er det å være forretningskvinne som forsøker å slå seg opp i en mannsdominert bransje og sprenge seg gjennom det såkalte glasstaket?

Siden en tredjedel av gifte kvinner i USA ikke jobber, men underholdes av sin mann, må dette være et enda mer presserende spørsmål enn det er her i Norge, hvor de fleste gifte kvinner ikke anser det som et interessant yrkesvalg å bli hjemmeværende husmor – likevel: En del av spørsmålene knyttet til det å være kvinne, mor og ambisiøs karrièrekvinne burde klare reisen over Atlanteren.

Ivanka Trumps bok er skrevet som en hjelp til alle kvinner som vil skape sin egen bedrift eller ønsker å utvikle sin karrière. Den er delt inn i 50 små kapitler som adresserer alt fra forhandlinger og lønn til hvordan forene familieliv og karrière, innledet av små ”visdomsord” fra like suksessrike kvinner som Ivanka selv.

Din veslevoksne venninne

POOL / X80003

Å lese presidentdatter og født mangemillionær Ivanka Trumps ”råd” til å få et perfekt liv, er som å høre et veslevoksent barn fortelle deg hvordan det er mest effektivt og tilfredsstillende å gå på do, og i tillegg forklare deg hvordan dobesøket kan passe inn i ditt ellers rike og meningsfulle liv, samt i detalj forklare deg hvordan du bør tørke deg først foran og deretter bak.

Jeg mener: I denne boken får man i fullt alvor råd om å lage forskjellige kontoer, en til regninger og en til forbruk (!), å ha en hobby, fordi det kan utvikle deg og din karrière – her foreslår hun overraskende nok kalligrafi (!) – og hun anbefaler meditasjon og yoga fordi det gjør deg så mye mer effektiv og konsentrert.

Løsningen er en fargekodet kalender

Det er ingen ting i livet til Ivanka Trump som ikke er planlagt, gjør livet rikere og mer meningsfullt og skaper ”a life you love”, selv barna hennes får plass i den fargekodede kalenderen hennes (og ja da, vi får også råd om hvordan sette opp en kalender etter fargekoder, som om den godeste Ivanka er en slags tidsplanleggingens Moses som kommer ned fra Sinai med den hellige Moleskine).

Ivanka deler gjerne tips og råd fra sitt Barbie-plastikkliv, som at hun har en lunsjdate med datteren sin på fem, at hun liker å sette opp familiens, og selskapets, kjerneverdier som akronymer (”it´s fun!”) og at når hun nettverker, passer hun på å vise oppriktig interesse for dem hun snakker med (wow!).

Gullforgylt feminisme

Evan Agostini / TT / NTB Scanpix

Men er det glimt av noe som minner om gull i denne søppeldynga, som av en av de utallige nedsablende anmelderne blir kalt ”like feministisk som en svastikaformet bikinivoksing”? Jo da, gull er det nok av (som i alt med varemerket Trump).

Ivanka kan fortelle om hvordan hun i feminismens navn møtte de nye behovene til den moderne kvinne ved å lage smykker. Tro det eller ei: Har du et behov eller et ønske om likelønn, selvrealisering og lederjobber, er det empatiske, feministiske kvinner der ute som vil hjelpe deg med helt nye … produkter! Kjøp, og du skal bli fri!

Alt i denne boken er en salig suppe av tilsynelatende personlige betroelser som til syvende og sist peker tilbake til det forgylte Trump-varemerket. Ikke nok med at det har haglet med etikklager etter at boken ble promotert via offisielle White House-kanaler, jeg for min del tenker at dette makkverket er en rød, champagnedryppende klut i ansiktet på alle alenemødre på minstelønn som etter finanskrisen bare kan se langt etter å designe sitt liv som rikt, meningsfullt og fullt av akronymer og fargekoder.

Det skjulte ungdomsopprøret

KEVIN LAMARQUE / X00157

Det er i hvert fall noen få utilsiktede, freudianske ”slip of the tongues” som gjør denne boken vagt mer givende enn å bla gjennom parfymereklamene i motemagasiner: Ivanka har både statistikk og tall som andre feminister sitter på, som at kvinner sjelden forhandler lønn og følgelig tjener mindre enn like kvalifiserte menn, og er underrepresentert som styre- og konsernledere.

Alt dette er jo ikke nytt, men det har jo i det minste en slags underholdningsverdi at datteren til verdens mektigste ”pussygrabber” (som villig innrømmer at hans beste egenskap som far er hans evne til å velge gode mødre til sine barn) kjemper for flere kvinner, gjerne med barn, i lederjobber. Og selvfølgelig er det gøy å lese at hun anbefaler kvinnelige entreprenører å hente råd fra folk som er annerledes og til og med uenig med en selv, for å unngå å havne i ”et ekkokammer”, all den tid faren hennes er beskyldt for nettopp å holde seg med ja-mennesker i sitt eget ekkokammer i Det hvite hus. Er dette et slags skjult ungdomsopprør?

Beckett til folket

Portfolio

Mens jeg levde ut mitt ”rike, meningsfulle liv som mor og karrièrekvinne” ved å gjøre ting som å vaske sokker og ta ut av oppvaskmaskinen, har jeg hørt denne boken som lydbok.

Gjentagelsene av enkeltord er så påfallende at det etter hvert minnet meg om en tekst av Beckett: ”Efficient”, ”purpose”, ”women who work!”, ” a life you love!”, spyttes ut med jevne mellomrom og i nye sammenhenger som et modernistisk dikt.

Til syvende og sist fant jeg ut at lydboken egner seg til noe dypt, frigjørende og meningsfullt: Søvn. Boka er rett og slett et ypperlig sovemiddel!