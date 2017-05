Hans-Olav Thyvold

Snille hunder kommer ikke til Sydpolen, roman

Aschehoug

En hund har fortellerstemmen i debutromanen til Hans-Olav Thyvold (f. 1959). Grepet er ikke så uvanlig som man kanskje forestiller seg. Det finnes faktisk en ganske rikholdig eksempelsamling på romaner og noveller med en dyreforteller, eller der perspektivet ligger tett på et dyr.

Selv om sjangeren byr på alt fra hester og katter til elefanter og måker, er det hunden som dominerer. Det er det gode grunner til. Hunden er jo det dyret vi har tettest på oss og som ofrer oss mest oppmerksomhet.

Den store klassikeren er Jack Londons Ulvehunden (1906). Virginia Woolf skrev på sin side om en helt annen type hund i den sjangerblandende boken Flush. En biografi (1933). Den forteller historien om den britiske poeten Elizabeth Barrett Brownings cocker spaniel, og om Barrett Browning selv, sett fra Flush’ perspektiv.

Motvekt

Aschehoug

Den åpenbare grunnen til å bruke en dyreforteller, eller en annen ikke-menneskelig stemme, er ønsket om å la oss se verden på en ny måte, som en motvekt til det automatiserte.

For kunsten eksisterer for å gi oss livsfølelsen tilbake, «[…] for at vi igjen skal føle tingene, for igjen å gjøre stenen til sten […]», som den russiske litteraturteoretikeren Viktor B. Sjklovskij skrev i en berømt artikkel fra 1916. Et av eksemplene på virkemidlet han kalte «underliggjøring», er Lev Tolstojs fortelling «Målestokken» (1897). Her er fortelleren nettopp et dyr, en hest.

Hans-Olav Thyvolds ambisjon i Snille hunder kommer ikke til Sydpolen er åpenbart å underholde. Omslaget gir i hvert fall klare signaler om det: «Hvis bikkja di bare skal lese én bok i år, bør det bli denne», lyder blurben fra det såkalte Kveldsbjeffet.

Amundsens hunder

Aschehoug

Samtidig er romanen ute i et kritisk ærend. Et av forfatterens vesentligste anliggender er nemlig å fortelle den lite kjente historien om hvordan Roald Amundsen-ekspedisjonen tok livet av rundt to hundre hunder for å vinne kappløpet mot Sydpolen.

Som Thyvold nylig skrev i en kronikk i Dagsavisen: «De [hundene] representerer et stående spørsmål om hvor langt vi nordmenn synes det er greit å gå, det være seg med astmamedisin eller nakkeskudd, så lenge vi vinner.»

Spørsmålet fortjener opplagt oppmerksomhet. Men får vi en større forståelse av det i en roman der en såkalt sofahund er fortelleren? Eller for å si det på en annen måte: Fungerer underliggjøringen?

Lite tolkningsrom

Ikke helt. Historien om Tassen og hans liv med den drikkfeldige enkefru Thorkildsen har riktignok en fint humoristisk tone, men den mangler skikkelig sting. Til tross for den ikke-menneskelige fortellerstemmen er nemlig boken unødvendig tydelig, og det kreves det minimalt av tolkningsaktivitet for å oppfatte de nokså enkle poengene. Ensomhet er ikke bra for noen, og vi er hensynsløse overfor både dyr og mennesker vi ikke umiddelbart har nytte av.

I det lange løp kan derfor hverken sjarm eller humor redde Snille hunder kommer ikke til Sydpolen fra å være en ganske tam roman.