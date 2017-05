Bendik Vada:

Vak (dikt)

Vak av Bendik Vada (21) virker mystisk ved første øyekast. Den ene av bokens tre avdelinger har overskriften «Ei grantell bekke», og diktene er fulle av rare ord som «stæggsangen», «sfæretak», «træærn», «læg», «sir».

Det hjelper å vite at Vada er fra Klett i Trondheim kommune. Han skriver seg altså inn i en sterk dialektorientering i ny norsk lyrikk, anført av stavangerpoeten Øyvind Rimbereid.

Skrevet på trønderdialekt

Slike bøker kan være vanskelig å lese om man ikke er fortrolig med den aktuelle dialekten. I tilfellet Vak var jeg først i tvil om det mystiske preget bare skyldes trønderdialekten.

Men Vak forblir en uvanlig bok selv når man knekker koden og dialekten faller seg lettere å lese. Denne unge debutanten har satt seg som mål å skape et poetisk språk som er noe mer og noe annet enn hverdagsprosa. Samlingen mangler fantastiske enkeltdikt og kan vanskelig kalles stor poesi. Men jeg verdsetter viljen til å skape den «underliggjøringen» som ofte regnes som poesiens adelsmerke.

Et kjærestepar skogen

De fleste diktene foregår i skogen, der et kjærestepar holder til i en hytte. Men her det lite igjen av skogens ro, slik vi kjenner den fra utallige, romantiske naturskildringer. Samhørigheten er skjør, og skiftende stemninger speiles i disharmoniske naturbilder.

Alle de 47 små tekstene er innadvendte og antydende, men selve konflikten mellom kjæresteparet uttrykkes nærmest i klartekst: Hun «vil ha unga», han får en negativ fysisk reaksjon («ribbeina svikte») bare ved forslaget.

Mannens motvilje

Det er høyst uvanlig at en konflikt som dette får utfolde seg i moderne, norsk poesi. Eller i offentligheten, for den saks skyld. Hvis kjærestepar er uenige om barn, er det som regel kvinnens sterke ønsker man hører om.

I Vak får den motvillige mannen gi sin versjon. I en egen avdeling har han forlatt kjæresten, vandrer hvileløst rundt i naturen – og vender tilbake som et lengtende dyr:

tebake kryp æ

tvinge mæ i le

tynne trær uten luft

antyde beiteområde mitt

sjer du mæ bak træærn

æ må fylles med friskt græss

fyll mæ gjeter!

Når grantreet velter

«Ei grantell bekke» betyr «et grantre velter». Henrik Wergeland har sørget for å gi dette treet en spesiell posisjon i norsk litteratur. Han skildrer det som majestetisk, men bortgjemt i diktet «Til en Gran» (1833). Hos Wergeland har grantreet utpreget maskuline egenskaper.

Lest med Wergeland i bakhodet, får «ei grantell bekke» en spesiell betydning. I kvinnens øyne er det den naturgitte maskuliniteten som velter hvis mannen sier nei til barnet. Derfor tar hun ham ikke alvorlig og satser på at det ordner seg. For mannen er det en sårbar tilstand som Bendik Vada modig nok setter ord på.