Bokanmeldelse: Inger Merete Hobbelstad og William Shakespeare er en god match

Inger Merete Hobbelstad

Å leve med Shakespeare

Essays

Tiden 2016

Shakespeare er og blir den største. Det er i hvert fall Inger Merete Hobbelstads mening, og den er hun ikke alene om. Med seg har hun en stor skare litteraturvitere og litteraturelskere verden over. Han er oversatt til mer enn 80 språk, og det sies at antall solgte bøker ligger et sted mellom 2 og 4 milliarder.

Autoritet og tyngde

Hobbelstad er litteraturviter og har skrevet en masteroppgave om Homers Illiaden. Hun markerte seg en periode som freelancer, og er nå trygt etablert som kommentator i Dagbladet. Hun har med andre ord både faglig tyngde og journalistisk formidlingsevne.

Lidenskapen for Shakespeare har inspirert henne både til nærlesninger av skuespillene og ikke minst av en omfattende forskningslitteratur. Hun har lest seg inn i stoffet som få andre og er blitt en autoritet på feltet.

Vorspiel-tekster

I forordet gjør Hobbelstad det klart hva hun vil med boken. I det som er skrevet om Shakespeare savner hun det hun kaller et mellomsjikt. Det hun vil, til forskjell fra alle som skriver for dem som kjenner stykkene fra før, er å formidle, åpne Shakespeares skuespill for andre. Essayene er, som hun sier, tenkt som innføringer før et teaterbesøk eller før man gir seg i kast med tekstene.

Av Shakespeares trettiåtte skuespill har hun valgt ti stykker og gitt dem hvert sitt kapittel eller essay. Hamlet, Macbeth, Othello, Kong Lear og Romeo og Julie er selvfølgelig med, men også mindre kjente stykker som Coriolanus og Richard II. Underveis er hun innom en god del annet, hun får blant annet smuglet inn litt om sonettene. Og det også er viktig for henne å slå fast at William Shakespeare, sønn av borgermester John Shakespeare fra Stratford-upon-Avon, skrev stykkene. Her merker man en irritasjon over alle de konspirasjonsteoretiske fantasiene som spekulerer i «mysteriet Shakespeare», som vil ha det til at det er en annen, for eksempel filosofen Francis Bacon, som er forfatteren.

Rause referanser

Måten Hobbelstad går frem på er stort sett den samme i alle essayene. Først og fremst dreier det seg om å redegjøre for handlingsgangen. Deretter åpner hun veier inn til en forståelse av temaene, av de komplekse, spenningsfylte relasjonene, maktbegjæret, nederlagene, sjalusien, erotikken og meningsløsheten.

Hun kan bruke egen erfaring som en ulykkelig forelskelse eller skyldfølelsen som kommer snikende i søvnløse netter. Hun er også raus med henvisninger til historiske personer, romaner og populærkultur. Her dukker både Seinfeld, Knausgårds Min Kamp og maktkampen mellom Hillary Clinton og Barack Obama opp.

Aller best er hun kanskje i essayet om As you like it, der det lekes med kjønnsidentiteter og erotiske tvetydigheter. Her har hun mye å ta av i henvisninger og eksempler. Camille Paglia er i godt selskap med både David Bowie, Grace Jones, Marlene Dietrich, Mick Jagger og Virginia Woolf for å nevne noen.

Noe anstrengte paralleller

Inger Merete Hobbelstad er en spennende veileder. Imidlertid er ikke alle aktualiseringene like innlysende. Det kan være interessant å se Breaking Bad i lyset av Macbeth, men bruken av Nietzsche i fremstillingen av Stor ståhei for ingenting blir derimot ganske stusselig. Det er vel også et spørsmål om Kong Lear kan bidra vesentlig til forståelsen av terrorattentatene i Paris og Brussel. Men for all del, hun trigger engasjementet og refleksjonen og pirrer nysgjerrigheten på Shakespeare.

Vi trenger forfattere som Inger Merete Hobbelstad. Hun skriver med begeistring og klarer å heve språket opp fra en tradisjonell sakprosa til et litterært, levende nivå. Hun elsker klassikerne, i hvert fall noen av dem, er villig til å by på seg selv og ta sjanser for å nå frem til andre. Kan anbefales – Shakespeare ruler!