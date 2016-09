Bokanmeldelse: Kaotisk bok fra NRKs Midtøsten-korrespondent

Sigurd Falkenberg Mikkelsen:

Arabisk høst. Korrespondentbrev 2011–2016

Cappelen Damm

Det er gode grunner til at det (foreløpig) ikke er gitt noen bok med tittelen Utvalgte lederartikler fra Aftenposten 2011–2016. Lederartikler skrives som regel på bakgrunn av noe som nettopp har skjedd eller snart skal skje - og leses kort tid etter publisering. Rammene er faste, skribent og leser forholder seg til samme nyhetsbilde.

Slik har det vært også med korrespondentbrev. Inntil nå.

For lite ambisiøst

I Arabisk høst er 26 av NRK-journalist Sigurd Falkenberg Mikkelsens korrespondentbrev fra Midtøsten i årene 2011–2016 samlet i bokform. Det kunne ha vært en god idé, dersom ambisjonene hadde vært større og rammene klarere.

Korrespondentbrevene er gjengitt slik de opprinnelig er blitt presentert på NRK Radio i perioden 2011-2016 (et sted beklager forfatteren til og med den nasale diksjonen). Falkenberg Mikkelsens rapporter fra Midtøsten har vært gode, viktige og innsiktsfulle. Kanskje nettopp derfor fremstår boken Arabisk høst som en skuffelse.

«Hvor er vi nå?»

Forfatteren har skrevet en kort innledning til hver tekst, men etterpå overlates leseren til seg selv. I et kapittel fra 2012 skriver Falkenberg Mikkelsen om hvordan det kan komme til å gå i området rundt landsbyen Tremseh i Syria dersom situasjonen skulle bli verre i landet. Det er den blitt, men ingen steder i boken kommer det noen statusrapport om hvordan det har gått i Tremseh.

Reuters/NTB Scanpix

Som leser skulle jeg ønske at Falkenberg Mikkelsen etter hvert kapittel kunne ha opplyst meg kort om hvordan situasjonen er nå - når boken skal utgis. Som han selv skriver fra Kairo i desember 2012: «Hvor er vi nå?» Nettopp dette spørsmålet stiller jeg meg selv som leser etter mange av de 26 korrespondentbrevene. Noe vet vi selvsagt fra nyhetene, men mye vet vi ikke eller husker vi ikke etter år med enormt mange viktige nyhetshendelser i et stadig mer kaotisk Midtøsten.

Ingen bilder, ingen kart

Omslagsfotoene er de eneste i boken. Kart eksisterer ikke.

Jeg sitter igjen med inntrykk av at Cappelen Damm har ønsket å lage denne boken så raskt og billig som mulig. Det er synd, for journalister som Sigurd Falkenberg Mikkelsen og hans korrespondentkollegaer gjør en svært viktig – og ofte farlig - jobb når de forteller oss hva som faktisk skjer i noen av de mest krigsherjede områdene.

Maya Alleruzzo/TT/NTB Scanpix

Det er ikke mye håp og fremtidsoptimisme å spore i rapporter fra Midtøsten de siste fem årene. Mange av historiene i boken er da også svært sterke, og det er interessant når Falkenberg Mikkelsen reflekterer rundt journalistikkens effekt. «Uansett hva vi skriver eller tar bilder av, verden er fast bestemt på å ikke gjøre det som må til for å stanse krigen (i Syria)», skriver han om resultatløse diplomatiske samtaler i Sveits 2014.

Senere samme år møter han kurdiske flyktninger i Tyrkia – sårbare mennesker han opplever at han ikke kan hjelpe. «Jeg forteller deres historie, men verden ser ikke ut til å høre eller har bare nok med seg selv eller andre ting som er viktigere. Hva gjør man så da? Gir opp? (…) «Begynner å drikke på ordentlig?»

Vi bør være glade for at journalister som Sigurd Falkenberg Mikkelsen fortsetter å reise ut for å hente verden hjem. Kanskje har det aldri vært viktigere enn nettopp nå.

Og så får vi håpe at neste bok er like god som journalistikken den tar utgangspunkt i.

