Bokanmeldelse: Kongen som oppnådde storhet i eksil og kronprinsessen som fikk verdens mektigste mann til beundrer.

Tor Bomann-Larsen

Hjemlandet. Haakon & Maud VII

Cappelen Damm

Opprinnelig hadde Tor Bomann-Larsen planlagt å skrive historien om kong Haakon og dronning Maud i et par bind. Det har vokst til et livsverk-format som ingen har sett maken til for en kongebiografi i Norge. Syvende bind omfatter kongens år i eksil i London under annen verdenskrig.

Forfatteren har utvidet grepet i flere retninger: Han har med hele det politiske spillet omkring den norske regjeringen i London som kongen var overhode for. Og ikke minst har han skrevet fortellingen om kongens svigerdatter kronprinsesse Märtha i eksil i Washington med de tre prinsebarna og hennes nære forhold til USAs president Franklin Roosevelt.

Märtha og Roosevelt

Bomann-Larsen har fått adgang til dagbøker og private arkiver fra personer som var tett på. Märtha gjorde sin innsats for å tale Norges sak i Amerika og opptrådte samtidig «stadig hyppigere som presidentens faste følge». Kronprins Olav var det meste av tiden i London og presidentens forhold til sin hustru Eleanor var platonisk. Hjertevennskapet med Märtha inspirerte Roosevelt til å gi Norge en førsteklasses behandling i alle sammenhenger. Hans ord til verden ble «Look to Norway».

Forfatteren har ikke funnet holdepunkter for at forholdet var fysisk erotisk, ikke så enkelt i noe fall for en president som var poliorammet invalid i begge ben. Kronprins Olav dyrket selv vennskapet med Roosevelt og lovpriste ham i de varmeste ordelag.

Ubesvarte spørsmål

Av «Haakon og Maud» har Maud gått i graven for flere bind siden og i stedet handler det om Haakon og Märtha på hver sin side av havet. Side om side med dette beskrives London-regjeringens indre liv og dens forhold til motstandsbevegelsen hjemme i Norge.

Dette fører til en svært sammensatt fortelling og krevende sceneskifter mellom London, Oslo og Washington.

Stoffets omfang har gått på bekostning av ett element: Ettersom boken skulle være en biografi om kong Haakon, savner jeg et nærere innblikk i kongens personlige tilværelse i London, hvordan han levde sine dager, hans sosiale omgang, hans vennskaper og hans ensomhet, hans forhold til svigerfamilien i det engelske kongehuset, hva som kunne være av livstegn mellom ham og broren kong Christian X som satt fast i det tyskokkuperte Danmark. Slikt kommer bare glimtvis frem.

For å få plass måtte vel forfatteren ha skåret ned på noen av de mer krønikepregede detaljene og noe av omtalen av krigen ute i Europa som han bruker til å sette sagaen om en landflyktig kongefamilie i en sammenheng. Forfatteren tegner et til dels drepende ubarmhjertig bilde av Halvdan Koht, en utenriksminister som skapte lettelse ved sin avgang. Like ubarmhjertig er beskrivelsen av Märthas farbror på tronen, Gustav V av Sverige, som hadde et forhold til Hitler godt nok til å mørklegge hans ettermæle. Kong Haakon betraktet ham med uforsonlig mistro.

Nasjonalsymbolet H7

Den mest avgjørende tid for Haakon VII var de fem årene han var drevet vekk fra sitt kongerike. Bomann-Larsen viser hvordan han sikret folkets oppslutning om kongehuset som en kapital for sine etterkommere å bygge på.

Boken tegner bildet av en rakrygget monark med dømmekraft som avviste å underkaste seg voldsmakten da den hadde overtaket og støttet opp om en eksilregjering som vaklet og slet med sitt omdømme.

Han holdt seg nøye til forfatningen og sa nei da patriotene hjemme i Norge ønsket at han skulle gripe mer direkte inn i ledelsen. Han ville grunnfeste arvefølgen for sin sønn Olav ved å arbeide for ham som forsvarssjef i krig og sørget for da freden kom at Olav holdt sitt inntog i Norges frigjorte hovedstad før ham selv.

Bomann-Larsen er en artistisk begavet formidler med evne til å oppsummere hendelsene i treffende ord. Det mørkeste avsnitt i kongerikets nyere historie har fått en lysende beskrivelse. Men jeg skulle gjerne vite mer om hvordan en høyt beundret konge egentlig levde sitt liv i landflyktigheten.