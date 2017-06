Bernard Minier

Hvis helvete var av is, krim

Oversatt av Christina Revold

Aschehoug

"Nordic noir"-skussmålet som krim fra det høye nord har fått, baserer seg på en fascinasjon på samspillet mellom store, øde landskaper og bestialske forbrytelser som ikke engang verdens mest velutviklede velferdsstater er vaksinert mot.

Den urørte naturen i all sin velde forsterker kriminalfortellingens gjennomslagskraft og holder uanstrengt stillingen som det uhellsvangert ukjente selv i det strålende opplyste og heldigitaliserte 21. århundre. Alene av den grunn burde også Frankrikes rike og varierte topografi være et veritabelt eldorado for atmosfæreskapende krimforfattere.

Hestedrap

Bernard Minier griper i alle fall begjærlig sjansen som byr seg når han lar førstebetjent Martin Servaz ved kriminalpolitiet i Toulouse gå i klinsj med en sak eller rettere sagt et sakskompleks som dokumenterer hvor velvalgt originaltittelen "Glacé" (tilfrosset/isnende) er.

En råkald desemberdag tar et knippe kraftarbeidere taubanen til det luftige arbeidsstedet sitt i et par tusen meters høyde i Pyreneene, og blir møtt av et frastøtende syn: Noen har hengt opp en halshugget og delvis flådd rasehest i endestasjonens metallstillas. Hesten tilhører industrimagnaten Éric Lombard, og siden Lombard er den han er, gis etterforskningen av den groteske dyremishandlingen førsteprioritet. Samtidig kan den nyansatte sveitsiske psykologen Diane Berg konstatere at det foregår urovekkende ting på en avsidesliggende rettspsykiatrisk og EU-sponset poliklinikk.

På høyrisikoavdelingen sitter Bergs landsmann Julian Hartmann, en narsissistisk og nifst manipulerende massedrapsmann. Da man finner DNA-spor fra ham på offer nummer to, denne gang av menneskeslekten, er det nærliggende for Servaz og teamet hans å tro at den Hannibal Lecter-lignende Hartmann utgjør ondskapens akse helt på egen hånd. Sannheten skal som den har for vane vise seg å være langt mer sammensatt, der blant annet en rekke ungdommers selvmord tidlig på 90-tallet står sentralt.

Mahler-elsker

Uten overveldende originalitet bruker Minier vind og vær og andre drastiske meteorologiske fenomener i de uveisomme grensetraktene til Spania som en spenningseffektiv brekkstang for å bringe betente hemmeligheter frem i lyset.

I det hele tatt er Hvis helvete er av is temmelig full av velbrukte virkemidler og resirkulerte sceniske løsninger. Allikevel, og til tross for at språket veksler i kvalitet og enkelte av karakterene bare glir diffust forbi, er det noe med tonefallet, observasjonsevnen og den reflekterende rekkevidden til forfatteren som overbeviser.

Han får for eksempel sagt mye og velrettet om hvordan det franske klassesamfunnet arter seg på det landlige lokalplanet, og i den Gustav Mahler-elskende og kulturkritiske hovedpersonen Servaz, har han et godt dikterisk grunnlag å bygge videre på.