Bokanmeldelse: Oppskriftsmessig, vellaget og forglemmelig krim

Jorun Thørring: De dødes hus

Krim

Aschehoug

Dette er høsten da nesten alt som kan krype og gå av norske krimforfattere figurerer på forlagenes utgivelseslister, noe som neppe er hensiktsmessig fra et konkurransesynspunkt.

Trøsten må være at flere bøker enn på lenge holder en relativt høy standard. Samtidig er det en merkbar manko på de virkelige blinkskuddene som både formelt og innholdsmessig tilfører en konservativ sjanger nye og hardt tiltrengte impulser. Det er de rimelig godt håndterte og oppskriftsmessige fortellingene som råder grunnen.

Forgiftning

Jorun Thørrings sjette krim siden debuten i 2005, føyer seg pent inn i en slik situasjonsbeskrivelse. Den norskfødte rettsmedisineren og spesialetterforskeren Orla Os er stasjonert i Paris, og hun og kriminalbetjent Nicolas Roland må bryne seg på saken om en eldre mann som i månedsvis har ligget død i en nokså lurvete leilighet i bydelen Pigalle. Vedkommende blir identifisert som den fremstående vindyrkeren Albert Dumont, og dødsårsaken oppgis å være thalliumforgiftning.

Naturlig nok fører i alle fall noen av sporene ugjerningen etterlater seg tilbake til avdødes dystre og gledesløse vingård utenfor Bordeaux. Der støter radarparet vårt an mot en mur av vrangvilje, fortielser og regelrette løgner, enten det er snakk om familiemedlemmer, gårdsarbeidere eller Dumonts administrative stab.

Ensartet psykologi

Beretningen stykkes etter hvert opp i et tidsplan til, som gir øyeblikksbilder av den tyske okkupasjonen med alt dertil hørende av medløpere, motstandsbevegelse og fordekte jøder på rømmen. Legger vi til spiritisme og betente slektshemmeligheter, kan vi trygt konstatere at den uanstrengt frankofile Thørring har mange baller i luften - en kompleksitet hun stort sett turnerer tilfredsstillende selv om tempoet blir vel bedagelig.

Krim kan imidlertid ikke bare vurderes som summen av sitt stofftilgang og sine strukturelle grep. Nettopp fordi sjangerens livrett er sensasjonelle, ytterliggående handlinger, må personene som muliggjør disse handlingene, berøre oss. Her svikter det en hel del.

Psykologien er for flat og ensartet. Sentrale skikkelser surrer og går uten å hinte om et eggende mentalt bakland som kunne ha fått dem til å hake seg fast i leserens bevisshet. Dermed ender De dødes hus opp som et slags skriftlig speilbilde av et vellaget, men i siste instans forutsigbart og fort forglemmelig TV-drama.