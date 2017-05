Nathan Hill

Er det én type oversatt skjønnlitteratur som tilsynelatende er overrepresentert i det norske bokmarkedet, er det hypede amerikanske romaner, gjerne av den maksimalistiske, ekspansive typen. I fjor kom eksempelvis Hanya Yanagiharas Et lite liv og Garth Risk Hallbergs En by i brann, begge på opp imot 1000 sider, tidligere i år Emma Clines, riktignok mindre omfangsrike, Jentene.

Gyldendals nylige utgivelse av Nathan Hills bejublede – og kjempelange – debutroman Nøkken føyer seg inn i denne rekken. Nothing succeeds like success, er det noe som heter, men i hvilken grad disse bøkene faktisk slår igjennom her hjemme, er jeg mer usikker på. Bortsett fra krim og løkkeskriftbøker har den oversatte skjønnlitteraturen vanskelig for å nå bredt ut.

Snevert bilde

En av grunnene til det er åpenbart at oversatt litteratur i liten grad blir omtalt og anmeldt. Og det som blir anmeldt, er gjerne nettopp de amerikanske (og til del britiske og skandinaviske) bestselgerne. Slik blir det skapt et svært uheldig og snevert bilde i den norske litterære offentligheten av hva som finnes av utenlandsk litteratur.

Når Nathan Hills roman blir anmeldt her, må jeg altså være ærlig nok til å si at det først og fremst er fordi den er amerikansk suksessutgivelse, omgitt av en hel masse buzz. Og den typen buzz når mye lettere frem til oss fra USA enn fra for eksempel Tyskland eller Nederland. Det er det selvfølgelig språklige grunner til, men også kulturelle. USA føles, i hvert fall har det vært slik inntil nylig, nærmere enn la oss si Sveits.

Treffer tidsånden

Hva skyldes da alt oppstusset rundt Nøkken? Er det så enkelt som at den rett og slett er en usedvanlig god bok med bred appell? Antagelig ikke.

For selv om romanen i sin fremstilling av amerikansk historie fra 1950-tallet og frem til i dag inneholder alt fra vittig satire til rørende skildringer av oppvekst, er den helhetlig sett for pratsom og overtydelig til å regnes som virkelig bra. Det Hill likevel lykkes med, er å treffe den berømte tidsånden.

Handlingen i boken kretser rundt den noen og tredve år gamle universitetslektoren Samuel Anderson. En sensommerdag i 2011 oppdager han at moren som forlot ham da han var elleve år og han ikke har hørt fra siden, er å se på alle nyhetskanaler. Pensjonistterroristen, som hun kalles, har nemlig kastet stein på en mulig presidentkandidat, den ultrakonservative og kristenfundamentalistiske guvernør Packer.

I sin periode har han innført totalforbud mot abort og krevd at «[…] de ti bud skulle fremsies offentlig av både barn og lærere hver morgen før de sverget troskap til flagget, [gjort] engelsk til det offisielle og eneste lovlige språket i Wyoming og [fratatt] alle som ikke snakket engelsk flytende, retten til å eie eiendom».

Tilfeldig lykketreff

Høres det kjent ut? Til det er det å si at Hill, som skrev på romanen i hele ti år, ferdigstilte den i 2014, altså lenge før Donald Trump stilte som kandidat til presidentembetet. Likheten med virkeligheten, åpenbart en viktig grunn til all oppmerksomheten utgivelsen er blitt til del, er med andre ord et slags tilfeldig lykketreff.

Det skal jeg selvfølgelig ikke holde mot den. Det jeg holder mot Nøkken, er at forfatteren, særlig mot slutten av romanen, ser seg nødt til å forklare sammenhenger som er nokså åpenbare.

Et eksempel: Et av bokens viktigste anliggender er å vise hvor vanskelig det er for oss å se det store bildet, og hvordan det er kilde til konflikt. En slik tematikk blir varslet allerede ved inngangen til teksten i form av en buddhistiske lignelse. En rekke blinde menn får i oppgave å beskrive en elefant ut fra ulike kroppsdeler de er blitt vist. I vill uenighet om hva en elefant er, begynner de deretter å slåss.

Kollaps

Når Hill avslutningsvis synes det er nødvendig å trekke direkte paralleller mellom lignelsen og romanpersonene, faller Nøkken i mine øyne sammen. Lettvinte, sentimentale visdomsord av typen «[…] en katastrofe [er] ikke en katastrofe i det hele tatt – bare en ny begynnelse» gjør ikke slutten noe bedre.

Nathan Hill er blitt sammenlignet med så forskjellige forfattere som Charles Dickens og Donna Tartt på den ene siden og Thomas Pynchon og David Foster Wallace på den andre. Enkelte likhetstrekk til tross virker det på meg som en overvurdering.

