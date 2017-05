Bokanmeldelse: Sammen er vi mer alene

Tania Kjeldset

Halloween, noveller

Tania Kjeldset (f. 1960) har skrevet og illustrert barne- og ungdomsbøker i mer enn tyve år. Hennes første bok for voksne, novellesamlingen Halloween, bærer da også preg av å komme fra en erfaren forfatters hånd.

I åtte korte historier, som glimtvis hekter seg inn i hverandre og avdekker tråder av sammenheng, folder hun sikkert ut et univers der skikkelsene er grunnleggende alene.

Dødsens alvor

I motsetning til en forfatter som Dag Johan Haugerud, som også skriver om personer som ikke når frem til hverandre og om det daglige slitet med å kommunisere, finnes det ikke et fnugg av komikk hos Kjeldset. I samlingen hennes er det dødsens alvor, bokstavelig talt, fra start til slutt.

Alle tekstene i boken utspiller seg symptomatisk nok på dagen for Halloween, «denne merkelige feiringen av døden», som det heter i tittelnovellen. Gresskar, lykter, spøkelsesdrakter og barn på godterijakt dukker jevnlig opp som motiv i historiene. På den ene siden står slike motiver som markører for et fellesskap Kjeldsets personer ikke er en del av, på den andre som et sterkt varsel om at noe er slutt, om død.

Rislende ubehag

Det hverdagslige og forstyrrende går med andre ord hånd i hånd i Halloween. Tittelen på den første novellen, «Avstand mellom tog og plattform», er i seg selv et tydelig uttrykk for det. Alle som kjører tog eller T-bane, har hørt advarselen tittelen henspiller på så mange ganger at den har mistet betydning. Kjeldset på sin side gir den mening igjen i en stramt fortalt tekst, full av rislende ubehag.

En eldre kvinne våkner opp i en liten blokkleilighet. Hun kler seg omhyggelig, fjerner søppel, tømmer kjøleskapet og etterlater noe vi skjønner må være en dyrebar gjenstand, et par skøyter, utenfor naboens dør, før hun forlater blokken og går mot T-banen:

«Hun skal rekke å finne det riktige stedet på perrongen, hun skal rekke å stemple. Og strømpene rynker seg rundt anklene, klumper seg sammen. Så uelegant, det må hun også få gjort noe med.» Slik slutter en novelle som på sin underspilte måte setter leseren i akutt alarmberedskap.

Et par tekster senere i samlingen oppdager nabojenta trillebagen med skøytene, som hun skjønner tilhører den eldre kvinnen. Irritert, den gamle har nemlig sørget for å smekke igjen døren jenta hadde satt på gløtt, skyver hun bagen bort.

Paralleller

Halloween er mettet av slike øyeblikk, av små forsøk på kommunikasjon som ikke når frem og gjør skikkelsene enda mer alene. Samtidig, ved hjelp av en elegant parallellføring med T-banen som knytter øst og vest i Oslo sammen, viser Kjeldset hvordan liv er koblet på hverandre. Det vi gjør, eller ikke gjør, har alltid konsekvenser for andre.

Det er selvsagt ingen dypt original innsikt, men måten tematikken er behandlet på, sørger for å gi samlingen frisk luft under vingene.