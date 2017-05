Maja Lunde og Hans Jørgen Sandnes

Den helt sanne historien om hvordan det aller beste ble til

Aschehoug

Fra 4 år

Visste du hvordan favorittmåltidet ditt ble oppfunnet? Under det store kokkemesterskapet i den lille franske byen Gourmet. Hvis vi skal tro på denne boken da. Men det skal vi antagelig ikke.

Kosestund

Barnelitteratur har flere kvalitetsmålestokker enn annen litteratur. Skrivekunst, lesetrening, læring og kosestund er fire ulike mål. Denne boken velger helt entydig å svare på behovet for en koselesestund for barn og voksen sammen.

Eventyrets form

Maja Lunde (41) gjorde suksess med sin første roman Bienes historie i 2015. Boken er solgt til 20 land. Tidligere har hun skrevet flere barneromaner, blant annet fem om Verdens kuleste gjeng, med trendriktige underdog-action-komedie-stil.

Kokkekampen i Gourmet har et eventyrpreg, fritt for realisme. Vi er i en ubestemmelig «det var en gang»-tid før 1900. All verdens matretter presenteres her for aller første gang: crêpe, iskrem, pizza – og sursild.

I tråd med eventyrets logikk er det barnet Ninon som vinner i ekstraomgangen; med kakaobønner fra en venn i Mexico lager hun verdens første sjokoladebiter.

Overdådig

Hans Jørgen Sandnes (37) er velkjent fra fargesterke og populære billedbøker av Prøysen, Vestly og Horst. Her er han enda mer sprudlende enn vi kjenner ham fra før, og han forsterker komikken ved å legge inn bonushendelser i de myldrende sidene.

Det er vanskelig å være misfornøyd med den som kan glede og more. Samtidig vet at vi Maja Lunde traff sine voksne lesere med intenst engasjement og alvor. Vi kan håpe at hun har noe vesentlig på hjertet for barneleserne også.