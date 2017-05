Bokanmeldelse: Stor romankunst og politisk historiefortelling fra Kenya

Ngugi wa Thiong´o

Hvetekornet, roman, 2015

Elven som skiller, roman, 2017

Begge oversatt av Reidulf Molvær

Bokvennen Forlag

På et vis er dette politisk beredskapslitteratur. Men Ngugi wa Thiong´o klarer det kunststykket å skrive dypt rørende kjærlighetshistorier og fremstille levende romanpersoner samtidig som han forteller den brutale historien om Kenyas frigjøring fra kolonimakten Storbritannia.

Thiong´o hadde gitt ut tre romaner før han var 30 år gammel. To av dem er nå oversatt til norsk: A Grain of Wheat (1967) til Hvetekornet og The River Between (1965) til Elven som skiller.

Motsetningen mellom koloniherrene og kenyanerne åpner for en enkel romanstruktur der inntrengerne står mot landets frigjøringshær. Men virkeligheten var aldri så enkel, i alle fall ikke ifølge disse romanene.

Fra 1952 til 1960 raser Mau Mau-opprøret. Det er en brutal kamp mellom kenyanere og briter, og mellom kenyanere med og uten egen jord. Først i 1963 er Kenya en selvstendig nasjon, men problemet med eiendomsrett og fordelingen av godene blir ikke borte over natten.

Kristendommens rolle

Bokvennen Forlag

Romanene er gjennomsyret av kristne tanker. Flere personer og fortellinger fra Bibelen dukker opp direkte eller indirekte: Moses, Jesus, Jesaja, Maria, Rut og Judas – og hvetekornet som må gå til grunne for at det skal bli ny vekst.

Hvetekornet har hentet tittelen sin fra et avsnitt i evangeliet etter Johannes og peker mot offertematikken i romanen. Helten Kihika er så bibelsprengt at han reiser seg for å tale presten midt imot. Kihika og samfunnet rundt ham henter også næring fra historien om Moses som fører israelittene ut av egyptisk fangenskap, og utover i romanen siteres flere av bibelstedene Kihika har understreket i den bibelen han alltid bærer med seg.

I Elven som skiller er Wayaki den utvalgte frelseren som skal føre folket til frihet og selvstendighet. Han tror på fornuften og den hvite manns skolesystem, og han etablerer skoler som er uavhengige av misjonærene. Mens de kristne spiller på lag med misjonærene, ser de tradisjonstro kenyanerne på misjonærene som en fortropp for settlere og militære styrker.

Symbolikken i landskapet

Gjennom dalføret Livets dal renner elven Honia, som blant annet betyr helbredelse. På den ene siden av elven bor den kristne minoriteten; på den andre siden bor de tradisjonelle kikuyuene. Landskapet og elven representerer landets mytiske og historiske kvaliteter, og utgjør på en måte kenyanernes indre landskap og selvforståelse. Deler av den selvforståelsen er i strid med de kristne tankene.

Originaltittelen The River Between har på norsk fått en uheldig oversettelse til Elven som skiller. Den tittelen er en tolkning av bokens innhold og elvens funksjon som det knapt er dekning for i romanen. Elven er et møtested og et sted for rituelle handlinger. Den er terskelen mellom to sider i en pågående åndskamp og samfunnskamp, og representerer håpet om forening, helbredelse, renselse og fornyelse.

Tradisjonalisten Wayaki møter den kristne Nyambura nettopp ved elvekanten. Romanens konflikt dreier seg om de som vil forene og de som vil skille, og elven representerer de helende kreftene.

Kvinnenes posisjon

Bokvennen Forlag

Kvinnene har lite de skulle ha sagt i dette samfunnet, men i bøkene til Thiong´o både sier og gjør de vesentlige ting. Fremdriften i Hvetekornet er nærmest bygd opp rundt Mumbi. Hun har et avgjørende ord med i laget når flere av romanens personer tar vanskelige moralske valg. Dessuten står hun midt oppe i bokens opprivende og rørende kjærlighetshistorie.

Søstrene Nyambura og Muthoni har en lignende igangsettende og strukturerende rolle i Elven som skiller. Begge gjør opprør mot sin fundamentalistiske far. Kvinnene tenker selvstendig og velger deretter. Man kan nesten si at nasjonens forente selvstendighet ligger i kim i disse kvinnene. Nyamburas endelige oppgjør med faren er her gjengitt på et par linjer:

«Hun tok Wayaki i hånden og sa noe som ingen annen jente på den tiden ville ha våget å si (...): Du er modig og jeg elsker deg.»

Replikken kan ikke uttales av en kvinne i virkelighetens Kenya. Den kan bare uttales av en kvinne i en roman, og det er fordi romanen er en fortropp som skal bane vei for endring, forsoning og selvstendighet i Kenya.

Fakta: Ngugi wa Thiong´o Ngugi wa Thiong´o er en kenyansk forfatter født i 1938, og nevnes ofte som en verdig kandidat til Nobelprisen i litteratur.

er en kenyansk forfatter født i 1938, og nevnes ofte som en verdig kandidat til Nobelprisen i litteratur. Han gikk to år på barneskole i regi av misjonærene fra han var 9–11 år gammel, etterpå gikk han på en uavhengig barneskole à la den skolen han beskriver i romanen Elven som skiller.

barneskole i regi av misjonærene fra han var 9–11 år gammel, etterpå gikk han på en uavhengig barneskole à la den skolen han beskriver i romanen Elven som skiller. Han har universitetsutdannelse innen litteratur fra Uganda og England, og han skriver oppdragende (didaktiske) bøker for å styrke sine landsmenns identitet og historiebevissthet.

innen litteratur fra Uganda og England, og han skriver oppdragende (didaktiske) bøker for å styrke sine landsmenns identitet og historiebevissthet. Thiong´o debuterte med Weep Not, child i 1964 og har siden skrevet bøker i flere sjangre.

med Weep Not, child i 1964 og har siden skrevet bøker i flere sjangre. Hans første bøker er skrevet på engelsk, men han gikk etter hvert over til å skrive morsmålet kikuyu.

er skrevet på engelsk, men han gikk etter hvert over til å skrive morsmålet kikuyu. I tillegg til de to bøkene på Bokvennen forlag er Devil on the Cross (1981) oversatt til norsk, Djevelen på korset (1984).

Naiv og kritisk

Thiong´o fremstår på sekstitallet som en både naiv og kritisk intellektuell forfatter. Han tror på fremtiden, og håper det lar seg gjøre å forene de britiske tenke- og væremåtene med de afrikanske. Men forfatteren er også distansert nok til å innse at foreningen ikke lar seg gjennomføre uten videre.

I ettertid har Thiong´o gitt uttrykk for at han gjerne skulle ha gjort andre prioriteringer i sine første romaner (G. D. Killam: Critical Perspectives on Ngugi wa Thiong´o, 1984). Blant annet har han ment at den unge Wayaki i Elven som skiller er for enkel og optimistisk, mens hans motstander Kaboyni er for ensidig og negativt beskrevet.

Selv tror jeg mer på forfatterens sekstitallsromaner enn hans ettertanker på åttitallet.

Kunstnerisk besinnelse

Jeg leser romanene hans som unge og optimistiske på vegne av Kenya, selv om de på ingen måte har en åpenbar lykkelig slutt. Forfatteren er både melodramatisk og overforklarende. Men melodramatisk betyr også at romanene er følsomme og rørende. Bøkene har skjønnhetsfeil, men preges hovedsakelig av kunstnerisk vilje, følsomhet og besinnelse.

Konflikter utvikler seg til dilemmaer. Lite overlates til enkle løsninger. Personene ligger åpenbart under for kolonimaktens overherredømme og herjinger, men også for helt alminnelige menneskelige egenskaper og følelser som ambisjoner, begjær, maktlyst, selvhevdelse, omtanke, frykt, dumskap, klokskap, vennlighet, kjærlighet og sjalusi.

Romanene dreier seg ikke om anonyme folkegrupper, men om helstøpte karakterer. Derfor er romanene blitt mer enn historiske dokumenter og politiske redegjørelser. De er også blitt tidløse studier av utbytting, frigjøring og menneskets natur. Dette er romankunst og politisk historiefortelling i ett.

Kilder: G. D. Killam: Critical Perspectives on Ngugi wa Thiong´o (1984) og David Cook & Michael Okenimpke: Ngugi wa Thiongo´o, An Exploration of His Writings (1983)