Bokanmeldelse: Uforløst om jakten på identitet

Bror Hagemann

Syng meg vekk, roman

Tiden Norsk Forlag, 2016

«Klangen i instrumentet, og blikket fra han som spilte på det, er hele historien,» heter det i begynnelsen av Bror Hagemanns nye roman.

Men det er mye mer enn blikk og klang i denne historien. Det er musikkens evne til å formidle det guddommelige, selv om musikeren skulle være ugudelig. Det er korset i glassmaleriene i Torshov kirke, og det er av-helligjørelsen (profaneringen/verdsliggjøringen) av det samme kirkerommet når musikeren forfører den gudfryktige tjuetoårige kvinnen i gudshuset en sen nattetime.

Spenningen i romanen drives derimot mer av den altoppslukende forelskelsene mellom ham og henne, og mest av alt av det uavklarte, mørke, uerkjente og fastlåste i de forelskedes sinn.

Tiden

Ny i Norge

Ilka (22) er en kristen assyrisk krigsflyktning og kom til Norge som elleveåring, sammen med stefaren og moren. Nå jobber hun som pleier på Akerselva sykehjem. Bruno er musiker og forhekser henne både med sitt spill og sin mystiske væremåte. De blir stormforelsket, men kjenner ikke hverandre. De blir kjærester, men vet fremdeles ikke hvem den andre er. Men så er de nok ikke riktig sikre på hvem de selv er heller.

Den usikkerheten driver romanen framover mot avsløringen av våre hovedpersoners egentlig jeg. Dette er en psykologisk thriller hvor leseren aldri er riktig sikker på hva han skal tro om hovedpersonene.

Upålitelig

Ilka er mest i villrede om sin egen identitet. I alle fall opplever leseren det slik, fordi Ilka er romanens forteller og dermed bestemmer inntrykket av Bruno og seg selv. Det hintes tidlig om at han ikke er til å stole på, at han taler med to tunger og gjerne også går til sengs med en annen kvinne enn Ilka.

Samtidig antydes det at vi kanskje ikke skal stole på fortelleren heller, men det bare antydes. Det er i det hele tatt mye kanskje, mange antydninger og nok av uvissheter i denne romanen.

Identitetsjakt

Er Ilka dobbeltgjengeren og tvillingsjelen til Brunos tidligere kjæreste, eller er hun så usikker på sin identitet at hun spiller seg ut som to kvinner? Hun påkaller i hvert fall stadig sitt egentlige jeg:

«(...) denne gangen skal være meg selv, Ilka. Ikke hun den bråkjekke andre. Meg selv. Den samme usikre hverdagsjenta som nå står på kjøkkenet og lager middag.»

Utover i romanen er det den den psykologiske identitetsjakten som tar oppmerksomheten, og de mange tematiske anslagene kommer i bakgrunnen.

Høysangen, som Ilkas avdøde mor pleide å leste høyt for datteren, blir presentert uten at det får noen annen utdypning enn å stå i kontrast til det Bruno kaller lavsang.

Ufullbyrdet

«Man blir til gjennom kjærligheten,» pleide moren til Ilka å si. I denne romanen går man under, eller blir stående på stedet hvil, og det får man godta, selv om det ikke er åpenbart hvorfor. Åpenbart er det derimot at kjærligheten – i denne romanen – ikke kan hele et splittet jeg, det må mer til. Hva dette mer skulle være, sier ikke romanen noe klart om, og det kunne den godt ha gjort.

Hagemann er innom tema som identitetskapelse, gjenfødelse, opphøyelse, ja til og med guddommeliggjøring gjennom musikk og kjærlighet, men romanen tar på en måte ikke konsekvensene av de spørsmål den reiser.

Flere tema anslås – flyktning og nordmann, troende og ikke-troende – men de blir stående mer som påstander og begynnelser og blir ikke riktig fullført. Musikken og dens guddommelige evner forsvinner ut av soga. Etter hvert er det bare de to forelskede og deres identitet det dreier seg om, og det blir opp til leseren å knytte de løst antydede sammenhenger og dulgtheter sammen.