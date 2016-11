Bokanmeldelse: "Vi trenger gode bøker om den pågående katastrofen i Syria. Dette er ikke en av dem".

Linn Kongsli Hillestad

Hva slags språk kan man bruke om andres lidelse? Hvordan skal man egentlig skrive om den pågående syriske flyktningekatastrofen? Hvordan kan man skrive om det så det gir noen mening, eller ikke-mening, at mennesker er blitt holdt under overvåkning, fengslet, torturert, bombet, flykter, drukner i Middelhavet på vei mot friheten?

23 millioner skjebner

I denne nye boken av SKUP-vinner og Dagblad-journalist Linn Kongsli Hillestad blir spørsmålet prekært: Hvordan kan man fortelle om 23 millioner syreres skjebner, hvorav fem millioner er på flukt fra et land som rives i filler av Assads styrker, IS og internasjonale styrker?

Skal man skrive en bok, hvordan skal man da skrive om andres lidelse så leserne engasjerer seg i den, uten å bruke klisjeer?

Bokdebutanten Hillestad har valgt seg ut tre mennesker som hun følger gjennom landets utvikling under diktator Hafez al-Assad og senere sønnen Bashar al-Assad, og fram til nåtidens fullstendige kollaps i borgerkrig og terror. De tre, to menn og en kvinne, ender i Norge, etter en utrolig flukt. To av dem etter livsfarlige båtreiser over havet, mot Europa. Til Norge.

Språk for krig

Det er ikke som om vi mangler språk for krig. Åsne Seierstad oppsøker konsekvent krigssoner og traumer, og skildrer dem gjennom episke fortellinger og tydelige karakterer. De absurde, rå skildringene som nærmest roper opp av sidene til bøkene til Svetlana Aleksijevitsj har fått Nobelprisen, mye fordi de skaper et nytt språk for krigen og overgrepene. Og de utallige skildringene av andre verdenskrig spenner fra Paul Celans rasende poesi til Espen Søbyes sindige arkivstudier. Forfatter Ian Buruma skriver at å skrive om Auschwitz er kitsj, å tro at vi kan forstå andres lidelse er en feilslutning som leder til overdreven sentimentalitet. Kanskje har han rett. Men alternativet, hva er det? Vi må jo forsøke å forstå, skal vi bevare vår menneskelighet!

Dokumentarfilmen Havet brenner av Gianfranco Rosi går til den andre ytterlighet, estetiseringen av båtflyktningene i Middelhavet, de samme Hillestad vil beskrive, er smertefullt distansert.

Jeg skriver dette fordi boka Flukten fra Syria er uhyre veldokumentert og kunnskapsrik. Linn Kongsli Hillestad er en journalist jeg stoler på at kan sitt materiale. Men hennes ønske om «å fortelle en dypere historie» (som hun skriver i epilogen) strander hjelpeløst i et språk gjennomsyret av journalistiske klisjeer.

Flimrende skjermer

Det flimrer over tv-skjermer og folk trekker sitt siste åndedrag eller mørket senker seg over dem, de hulker med tomme ul. Karakterene er grepet av de mest banale følelser som gjør dem til pappfigurer: Hvem er ikke redd hvis de krysser havet i en liten båt? Hvem er ikke lei seg om en av deres nærmeste dør? Disse sterke, allmennmenneskelige følelsene gjør at de tre skjebnene ikke får liv, det finnes ikke mye individualitet ved dem annet enn navnene.

Hva drømmer de om? Hva interesserer dem? Hva slags merkelige vaner har de? Hvordan ser de verden annerledes enn alle andre? De språklig tomme, journalistiske platthetene kommer så ofte at det føles som om et teppe ligger mellom meg og disse menneskene. Jeg vet jo at de har opplevd noe ekstraordinært! Likevel er de gjemt bak melodramatiske selvsagtheter – selvsagtheter som er effektive i avis, men i bokform ikke yter fortellingen rettferdighet. Det er synd, for jeg ville så gjerne blitt kjent med disse tre flyktningene – og dette:

Den største flyktningekatastrofen siden andre verdenskrig, vi trenger gode bøker om den. Dette er ikke en av dem.