Bokhandlerprisen til Vigdis Hjorth

Ansatte i bokhandler over hele landet har stemt frem boken som sin favoritt i sjangeren norsk skjønn- og generell litteratur. Hjorth gjengjelder hyllesten:

– Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som arbeider i norsk bokhandel. Som forfatter er det utrolig verdifullt å få denne anerkjennelsen. Dette oppleves stort, og jeg er svært takknemlig. Vi er heldige i Norge som har så kompetente og leseglade bokhandlere.

Prisen ble overrakt av kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) på Litteraturhuset i Oslo tirsdag.

Dette skrev Aftenpostens anmelder Ingunn Økland om boken i september: «Det skulle ikke forundre meg om Arv og miljø vil bli stående som årets heftigste norske bok. Den er nervepirrende, heseblesende og dramatisk.»

Har skapt heftige debatter

Romanen, et klassisk arveoppgjør som ender med familiedrama i stor stil, ble en umiddelbar bestselger i høst. Førsteopplaget på 15.000 forsvant ut av hyllene i bokhandlene og forlaget Cappelen Damm måtte hastetrykke nytt opplag – og deretter et tredje opplag.

Utgivelsen utløste noen heftige debatter, blant annet om forholdet mellom fiksjon og virkelighet i skjønnlitteratur. I en debatt på Litteraturhuset i Oslo i oktober uttalte Hjorth seg om dette:

– Man kommer aldri utenom seg selv og sine erfaringer, like lite som man kommer utenom alfabetet når man skriver. Hvis et menneske i en science fiction-roman skriver om et menneske som er sint, og det er troverdig, så er det fordi forfatteren har erfaring og vet noe om det å bli sint.

Flere priser

Boken ble stemt frem i konkurranse med blant annet Alltid tilgivelse av Anne B. Ragde, Menn som ingen treng av Frode Grytten og Hålke av Helene Uri. I fjor gikk prisen til Maja Lunde for Bienes historie.

Arv og miljø er for øvrig også nominert til Ungdommens kritikerpris.

– Det jeg prøver å si gjennom denne romanen, er å rette oppmerksomhet mot et tema. Romanen roper ut og sier: Se! Mot det man ikke vil snakke om, det man ikke vil se, det ubehagelige, det man feier under teppet, sier Hjorth.

Flere forlag i utlandet har meldt sin interesse for boken, som allerede er solgt til Danmark.