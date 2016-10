Bokhøsten: Best akkurat nå

Åsne Seierstad:

To søstre (litterær dokumentar)

En rystende bok og høstens kanskje viktigste sakprosautgivelse. Forfatteren griper inn i et vår tids mest brennbare spørsmål: Hvorfor velger unge mennesker å forlate Norge for å dø for IS i Syria?

Seierstad bruker en semi-litterær metode. Hun gjengir hovedpersonenes tanker og følelser der det er grunnlag for det, og rekonstruerer virkelige opptrinn. Dette stilvalget er med på å gjøre boken til medrivende lesning.

Erika Fatland

Elena Ferrante:

Historia om det tapte barnet (roman)

Besnærende om identitet og klasse, avhengighet og frigjøring, språk, skriving og moderskap.

SAMLAGET

Det som begynte som en ganske enkel dannelsesroman i Mi briljante venninne, avsluttes som et modent og sammensatt verk.

Historia om det tapte barnet beviser forfatterskapets storhet.

Anne Merethe K. Prinos

Frode Grytten:

Menn som ingen treng (noveller)

Frode Grytten skriver briljant og empatisk om menn på randen av sammenbrudd.

Han gir innsyn i mennesker som ikke kommer til orde, og som heller ikke ønsker ordet. Han skjærer med sin skrivekunst i et sosialt problem uten å komme med formaninger.

Personene hans kunne som Ibsens Nora fortalt at de venter på «det vidunderlige». Men de sier ikke det. De holder kjeft.

Rune Hallheim

Iben Akerlie:

Lars er lol (ungdomsbok)

ASCHEHOUG

Hvem er i stand til å mobbe på verst tenkelig vis? Du tror det ikke før du har vært der selv eller lest en virkelig god fortelling om det.

Lars er lol er en slik fortelling. Iben Akerlie kombinerer kunnskap om hvordan dagens digitale mobbing foregår med innsikt i menneskenaturens svakheter.

Dette er en spennende ungdomsbok som setter i gang sterke følelser.

Mette Hofsødegård

Vigdis Hjorth:

Arv og miljø (roman)

Det skulle ikke forundre meg om Arv og miljø vil bli stående som årets heftigste norske bok. Den er nervepirrende, heseblesende og dramatisk. Til tross for rot og skrapgods er den like medrivende som en psykologisk thriller.

Arv og miljø står og dirrer i spenningsfeltet mellom dikt og liv og alle de etiske problemstillingene denne sammenblandingen fører med seg.

Ingunn Økland

Hanne Sigbjørnsen/Tegnehanne:

Ambisjoner (tegneserie)

Dette er det beste av norsk humor. Hanne Sigbjørnsen er en mester i å sette ting på spissen ad absurdum.

Hun lager utrolig komiske og samtidig treffende scenarioer, med streker og farger som har fått datteren min på to år til å tro at dette var en bok for henne. Og det er den jo også, om 20 års tid – siden dette er en klassiker som kommer til å overleve tidens tann.

Hilde Østby

Olav W. Rokseth:

Den talentfulle bøddelen (krim)

Intenst og intelligent psykodrama med storpolitiske overtoner, og ikke minst: Et realistisk politi.

En fortelling som befester Olav W. Rokseths posisjon som en av de mest interessante og relevante spenningsforfatterne våre.

Han skriver innsiktsfullt, har høyt presisjonsnivå og detaljsikkerhet i alle handlingsledd.

Pål Gerhard Olsen

Gyldendal

CAPPELEN DAMM