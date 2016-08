Bølgen stakk av med kveldens gjeveste Amanda-pris

Fakta: Fakta om Amanda-vinnere Beste barnefilm «Knutsen og Ludvigsen og den fæle Rasputin» – Produsert av Eric Vogel for Tordenfilm, regissert av Rasmus Sivertsen og Rune Spaans. Beste dokumentarfilm «Dugma – the Button» – Regissert av Paul Refsdal Beste foto Jakob Ihre – «Louder Than Bombs» Beste mannlige birolle Olivier Mukuta – «Welcome to Norway» Beste filmmanus Eskil Vogt og Joachim Trier – «Louder Than Bombs» Beste kvinnelige birolle Maria Bock – «Hevn» Beste mannlige skuespiller Anders Baasmo Christiansen – «Welcome to Norway» Beste kvinnelige skuespiller Liv Bernhoft Osa – «Pyromanen» Beste norske kinofilm «Bølgen» – Produsert av Martin Sundland og Are Heidenstrøm for Fantefilm Fiksjon. Regissert av Roar Uthaug. Amandakomiteens Ærespris Skuespiller Anne Marit Jacobsen Beste klipp: Olivier Bugge Coutté – «Louder Than Bombs» Beste musikk: Trond Bjerknæs – «El Clásico» Beste lyddesign Christian Schaanning – «Bølgen» Beste produksjonsdesign/scenografi: Karl Júliusson – «Doktor Proktors tidsbadekar» Beste visuelle effekter Lars Erik Hansen – «Bølgen» Beste utenlandske kinofilm «Historien om den sjenerte giganten» (Island) – Regissert av Dagur Kári og distribuert av Europafilm Beste kortfilm «Frysninger» – Regissert og produsert av Marius Myrmel Beste regi Joachim Trier – «Louder Than Bombs» Amandakomiteens Gullklapper Norsk Film Kostyme

Selv om kinosuksessen «Bølgen» måtte nøye seg med tre priser, én mindre enn «Louder Than Bombs», stakk Roar Uthaug og hans team av med noen av kveldens gjeveste priser.

– Tusen takk til de over 800.000 som har sett filmen vår, sa Uthaug da han mottok prisen for beste norske kinofilm etter å ha sett sine kolleger motta priser for beste visuelle effekter og beste lyddesign tidligere på kvelden.

Det norske folk stemte på sin side fram virkelighetsbaserte «El Clásico» til Folkets Amanda, en film som omhandler to kurdiske brødre og deres reise for å se sitt store idol Cristiano Ronaldo.

Storeslem for Trier-drama

Joachim Trier vant pris både for beste regi og beste filmmanus for «Louder Than Bombs». Sistnevnte pris delte han med samarbeidspartner Eskil Vogt, som også var den som tok imot prisen ettersom Trier allerede er i gang med ny filminnspilling i Sverige.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

– Jeg vil gjerne takke alle i juryen på vegne av meg og Joachim og også skryte av Jakob Ihre, Olivier Bugge Coutté, som veldig fortjent vant beste foto og beste klipp tidligere i dag, sa Vogt.

Samtidig kom han med et aldri så lite stikk til at showet i år valgte å droppe å sende utdelingen av prisen for beste regi på direktesendingen.

– For oss som driver med film, er det veldig fint at vi kan trekke folk fra bak kamera fram på scenen, og da man i år droppet beste regi under TV-showet, er vi ekstra glad for dette her, sa Vogt da han mottok prisen for beste manus.

Christiansen beste skuespiller

Skuespillerprestasjonene i dramakomedien «Welcome to Norway», som omhandler en blakk hotelleier som åpner et asylmottak, ble også særlig hedret fredag.

Anders Baasmo Christiansen mottok prisen for beste mannlige skuespiller og dermed sin andre Amanda-pris, mens filmdebutant Olivier Mukuta vant prisen for beste mannlige birolle.

Mukuta tilbrakte store deler av oppveksten i en flyktningleir i Malawi, og han rørte både Langlo og Baasmo Christiansen til tårene med sin takketale.

– Takk til Rune Langlo, Anders, Gud, familie og venner. Én dag var jeg flyktning, i dag står jeg der med denne, sa en følelsesladd Mukuta.

Liv Bernhoft Osa ble beste kvinnelige skuespiller for sin prestasjon i «Pyromanen», mens Maria Bock fikk beste kvinnelige birolle-prisen for rollen i «Hevn».

Jacobsen fikk ærespris

Den 69 år gamle skuespilleren Anne Marit Jacobsen har lenge vært et kjent fjes på norske teaterscener og på TV og har vært fast ansatt ved Nationaltheatret siden 1970.

Hun ble fredag belønnet med Amandakomiteens Ærespris for sine godt over 40 år i skuespillerbransjen.

– Gurimalla, så fantastisk hyggelig, og gud for en ære, sa en gråtkvalt Jacobsen, tydelig overrasket og rørt.

Også Norsk Film Kostyme, som forvalter en kostymesamling bestående av flere enn 100.000 plagg og 12.000 par sko samlet inn fra 1800-tallet og fram til i dag, mottok en hederspris fra Amandakomiteen.

Knutsen & Ludvigsen ble også hedret fredag, da de vant prisen for beste barnefilm med filmen «Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin», som ble påbegynt allerede på 80-tallet, da Gustav Lorentzen fortsatt levde. (©NTB)