Bosch 3: På vei til å bli én av de klassiske, elskede politiseriene

Los Angeles-politimannen Harry Bosch er vant til å være under press fra forskjellige kanter. Krangel med ledelsen i LAPD, uløste saker som gnager på ham og problemer på hjemmebane er dagligdags, men nå har det dukket opp et nytt element: Noen forsøker å hekte Bosch for drapet på en morder som glapp unna.

Har Harry Bosch blitt en hevner i englenes by? Det er det hvert fall noen som vil ha politiet til å tro, og mistankene er drivkraften for ti episoder glimrende politiserie.

Se traileren til sesong 3:

Bosch Season 3 - Official Trailer | Amazon Video

Henter inspirasjon fra flere bøker

Bosch er bygget på Michael Connellys bestselgende og prisvinnende bøker om Harry Bosch, en stødig, dreven og egenrådig politimann i Hollywood-distriktet i Los Angeles. I stedet for å følge karakteren lineært, bygges hver sesong opp på et utvalg bøker.

Sesong 3 bruker The Black Echo og A Darkness More Than Night, henholdsvis bok 1 og 7 i serien og to av de beste, som litterært forelegg.

Historiene er også oppdatert til moderne tider, så der Bosch var Vietnam-veteran i The Black Echo er han i serien blitt eks-spesialsoldat fra Afghanistan. Smart og effektiv justering.

Jennifer Clasen/Amazon Studios

Bitter Bosch etterforsker selv, og utfordrer regler

Harry Bosch og partneren Jerry Edgar etterforsker drapet på en hjemløs Irak-veteran, mens kollega Jimmy Robertson og hans ferske partner graver i drapet på Edward Gunn, en overgriper og drapsmann som slapp unna fordi statsadvokaten i Los Angeles ikke trodde de kunne få ham dømt.

Bosch er fremdeles bitter for dét utfallet, og etter hvert som den grundige Robertson nøster opp Gunn-saken, peker stadig mer mot nettopp Bosch. Kan politimannen som alltid har utfordret reglene, ha tatt loven i egne hender?

De fleste av kollegene er ikke fremmed for tanken, samtidig som de mener Bosch er byens beste drapsetterforsker. På den andre siden av byen sitter en eksentrisk og privilegert filmregissør med fotlenke og venter på rettssaken sin for å ha drept en ung kvinne. Bosch og assisterende statsadvokat Anita Benitez forbereder saken, men jobber i motbakke når Bosch diskrediteres og vitner brått forsvinner.

Sitrende spennende

Bosch har vært en kvalitetsserie fra starten, men blir enda bedre i tredje runde. Der andre serier går for sjokk, action og biljakter, dyrker Bosch det samme som i bøkene: metodisk, grundig politiarbeid, samtidig som avdelingspolitikk, korrupsjon og interne stridigheter utgjør tapetet på veggene.

Alt byråkratiet kunne gjort serien langtekkelig, men utvikler den i stedet til en fargerikt avlegger av The Wire. Politidetektivene går fra dør til dør, studerer murder books, jakter halmstrå, drikker kaffe og sitter i tette avhørsrom med blånektende mistenkte, og det hele er sitrende spennende.

Jennifer Clasen/Amazon Studios

Bosch kan bli en av de store politiseriene

Titus Welliver, kjent fra blant annet Sons of Anarchy, er perfekt som den harde Bosch, men serien preges også av sterke biroller. Jamie Hector og Lance Reddick – begge med gjennombrudd fra nevnte The Wire – skinner som Jerry Edgar og politisjef Irvin Irving, mens Madison Lintz får stadig større rolle som Harry Bosch’ tenåringsdatter Maddie.

Scenene der hun forsøker å komme under huden på faren er såre og sterke, og de bidrar til å bygge Bosch enda likere den utilnærmelige karakteren han er i bøkene.

Det peker også fremover mot fjerde sesong, som allerede er annonsert, og enda flere historier om favorittdetektiv Harry Bosch. Om det fortsetter som dette, kommer serien til å bli én av de klassiske, elskede politiseriene.