Bransjetopper krangler om Spellemannprisen

Det var i et debattinnlegg i Aftenposten onsdag at Erik Hillestad, daglig leder for det uavhengige plateselskapet Kirkelig Kulturverksted, gikk offentlig ut mot styret for Spellemannprisen.

Hillestad, som selv har produsert flere bestselgende innspillinger, protesterer mot endringer i reglementet:

Salgstall og lister

Heretter blir salgstall og listeplasseringer et kriterium for å motta de munnharpe-formede troféene, innen flere sjangre. Opprinnelig var visekategorien også omfattet av de nye reglene, men dette er nå gjort om.

Daglig leder for Norsk Viseforum, Audun Reithaug, forklarer:

– Vi oppdaget flere endringer i det nye regelverket til Spellemann, og formulerte et brev til styret. Spesielt reagerte vi på at kommersiell suksess skulle være en viktig faktor for å velge ut plater til prisene «popgruppe», «popsolist», «urban» og «viser». Spellemann var interessert i våre innspill, men det var kun "viser"-kategorien som unnslapp kravet om kommersiell suksess, fastslår Reithaug.

– Trist for mangfoldet

Til Aftenposten sier Erik Hillestad at dette unntaket «ikke endrer så mye»:

– Spellemannprisen beveger seg i en retning som gir større og større makt til kommersielle aktører, med betydelige ressurser. Utviklingen er trist for mangfoldet, og den kan lett føre til ensretting. Årlig, helt siden starten i 1973, har en samlet platebransje stått bak prisene. Nå frykter jeg at dette samholdet splittes. Hvis de nye reglene ikke endres, blir Spellemannprisen mindre attraktiv, fremholder Hillestad.

Sjefen for Kirkelig Kulturverksted viser til Danmark og Sverige, der de nasjonale musikktroféene er splittet opp i «gjennomkommersialiserte priser» og «uavhengige priser som satser på kvalitet».

Styremøte fredag

I organisasjonen Spellemann er det styremøte på fredag. Styreleder er Marte Thorsby, direktør for den internasjonale bransjeorganisasjonen IFPI Norge. I et debattinnlegg torsdag svarer Thorsby på Hillestads kritikk.

Styrelederen har ikke vært tilgjengelig for ytterligere kommentar.