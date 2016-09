Bruce Springsteens selvbiografi: Sterkt om angst, farsarv og musikk

Bruce Springsteen:

Born To Run.

Biografi

Oversatt av Kjersti Velsand

«...cause tramps like us, baby we were born to run.»

Ikke overraskende blir jeg ofte rastløs i møtet med Bruce Springsteens musikk, og får lyst til å løpe. Fra noe, med noen, til noe, mens Bruce roper «the ties that bi-i-i-i-i-i-i-i-i-i-nd» inn i ørene. Fort fremover, til det neste livet bør ha å by på. Det er noe med energien, jaget, som smitter.

Slik startet lesningen av mannens selvbiografi Born To Run også. Rastløst, raskt fra side til side, frem til det neste, så det neste, i hans fascinerende historie fra barndom til pensjonistalder (sjefen fylte 67 år sist uke).

Men allerede etter noen sider gikk farten ned, rastløsheten slapp taket, erstattet med følelsen av at dette er noe mer enn en vanlig kronologisk biografi. Da kan det være lurt å lese sakte.

Tro på kraften i «rock ’n’ roll

I Born To Run forteller Bruce mye. Om sitt indre, familien, det viktige bandet, musikken, suksessen og nedturene. Om tabloid heltedyrkelse og egen usikkerhet, og tidvis oppsiktsvekkende rått og nært om over tretti år med angst, depresjoner og terapi.

Han beskriver og viser en arvelig, irsk-italiensk arbeidsmoral uten sidestykke, og en tro på kraften i «rock ’n’ roll» som har gitt oss noen av musikkhistoriens beste og viktigste plater. Viktigst for ham er Born To Run, Darkness On The Egde Of Town og Nebraska, for alt annet selvfølgelig Born in the USA.

Men Bruce skriver også en fortelling om USA, om hvilke rammer og muligheter som fantes for en gutt som vokste opp blant arbeiderklassen på 50- og 60-tallet.

Og han skriver om en musikkbransje han måtte bli en del av, selv om hedonismen som ofte følger hverken fenget eller kledde ham. Om skvisen mellom kunst og kommers, å «fanges mellom det å lage plater og det å lage musikk», som han følte etter alene å ha spilt inn akustiske Nebraska.

Skriver utrolig godt

Det viktigste er likevel hvor utrolig godt Bruce, ikke akkurat overraskende, skriver alle disse tingene. Ikke bare historien, men styrken i selve teksten. Renskåret og direkte, uten for mye detaljrikdom og plagsomt tørrprat. Noen ganger kjølig rett på, andre ganger varmt poetisk.

Det er da man som leser er glad rastløsheten slipper, og for eksempel ikke misser denne ene setningen på side 310. Året er 1981, og den suksessrike 31-åringen Bruce er tilbake i sitt New Jersey på leting etter et egnet hus å bo i, og merker at mesterverket av en «film» om ham selv har begynt å skurre i egen psyke:

«I denne filmen spilte jeg rollen som omreisende musiker, ulykkelig i kjærlighet, men fabelaktig og enestående begavet; en karismatisk mann hvis ubekymrede fasade skjulte en forslått, men edel sjel.»

Like etter, ironisk nok på en biltur «strandet i midten av...ingenting», opplever Bruce Springsteen sitt første virkelige sammenbrudd av angst.

«...Det er mørkt, og mørkere blir det.»

De psykiske utfordringene

Mer enn musikken, er det forholdet til og den mentale og kulturelle arven etter hans avdøde far Doug som driver fortellingen om Bruce Springsteen fremover. Gang etter gang, uansett alder, karrierested eller livssituasjon, dreier teksten tilbake til de psykiske utfordringene som preget faren, og som plager Bruce.

«Faren min hadde kontrollert hjemmet vårt bare ved å sitte der stille...og røyke. Det var et passivt sinne hele veien, helt til det brast for ham og raseriet overtok...».

Bruce innrømmer at han har arvet det samme. Ikke ofte, men med ødeleggende kraft, alltid mot mennesker han er glad i. Bandmedlemmer, manageren, kjærester, koner.

«Jeg hadde lært det ved mesterens føtter», skriver Bruce, og man kan bokstavelig talt kjenne at det gjør ordentlig vondt.

I en verden av drømmer og musikk

Men uten musikken hadde likevel ikke historien vært den samme. Elvis og The Beatles vekket unge Bruce, som nitten år gammel var fortapt i noe annet enn det han var vokst opp i.

«...en verden hvor det verken fantes foreldre eller hjem, bare drømmer og musikk, hvor klokken hadde stanset og bestandig sto på kvart på tre» (om natten, red. anm.).

Han jobbet seg hardt, og med overbevisende selvsikkerhet, opp fra barjobber og livet som konstant blakk til gjennombruddet med «Born To Run» i 1975. På veien skjønte han hva som gjaldt: Å skrive låter med de beste og viktigste historiene om seg, deg og meg.

Et sted kaller han tekstene «emosjonelt selvbiografiske», mens han et annet sted kommer med sitt motto i krysningen av det politiske og personlige som har preget hans verker:

«...at kartleggingen av dette territoriet - avstanden mellom den amerikanske drømmen og det amerikanske virkeligheten - ville kunne være en egnet oppgave for meg...».

I en slik kontrast, mellom bildet av rockestjernen og den virkelige personen, ligger også hele fortellingen om Bruce Springsteen. En biografi der mennesket sier mer enn musikken.