Byene må på audition for å lokke til seg Kulturrådets nye kontor

I forslaget til statsbudsjett for 2017 foreslår Kulturdepartementet å flytte deler av virksomheten til Norsk kulturråd ut av Oslo.

Det nye kontoret, som skal hete «Kreativt Norge», får ansvaret for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. I tillegg skal kontoret drive markedsarbeid rundt kunstproduksjoner og styrke kunst som kreativ næring.

– Vi mener Kristiansand kommune kan tilby «Kreativt Norge» et godt miljø. Samtidig håper vi at dette kontoret kan bidra til å skape økt oppmerksomhet rundt kulturnæringen i vår by og gi Kristiansand en nasjonal posisjon, sier Harald Furre (H), ordfører i Kristiansand, en av syv byer som nå konkurrerer om å bli det nye hjemstedet for kontoret.

«Budrunde»

Det kulturdepartementet ikke nevnte noe om i budsjettet, er hvor dette nye kontoret skal ligge. I stedet legger kulturminister Linda Hofstad Helleland nå opp til en slags audition. Neste tirsdag arrangeres en konferanse om vekst og utvikling i kulturell og kreativ næring. Her er Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Drammen invitert til å presentere hvorfor nettopp de fortjener å få dette kontoret.

– Jeg synes dette var en artig og kreativ fremgangsmåte. Det blir en bred mobilisering fra næringsaktørene her i byen denne dagen for å vise frem hva vi har å by på, sier Furre.

Hver av byene får 10 minutter til å presentere seg og sitt. Det er ønskelig med særlig fokus på det som har nasjonal overføringsverdi.

Miljøet viktigst

Kulturbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen skal holde Oslos innlegg tirsdag. Hun mener det er naturlig at kontoret ligger i hovedstaden.

– Det blir helt feil hvis vi skal flytte hele virkemiddelapparatet vekk fra der kunstnerne faktisk bor. Man bør ta inn over seg at kunstnerne i Norge faktisk bor ganske konsentrert i Osloområdet, det er her de vil være, her er det et marked og det er et miljø her, sier byrådet.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier til Aftenposten at departementet allerede har en rekke ulike rapporter og utredninger på bordet, om hva som gjøres av kreativ næring rundt om i landet. Derfor handler det nå om å «pynte bruden».

Ambisiøse søkere

– Vi har bedt de syv byene presentere hvilke ambisjoner de har for kreativ næring, hvordan de har jobbet sammen med bransjen, myndigheter og næringsliv. Og ikke minst hva de har tenkt å oppnå, sier statsråden.

Presentasjonen på tirsdag blir viktig, men ikke avgjørende for utfallt.

– Vi har allerede disse utredningene, samt de reisene jeg selv har gjort rundt til disse byene i bunnen. Så kommer presentasjonene på toppen, sier Hofstad Helleland.

Det nye kontoret har som mål å bistå kunstnere med blant annet finansiell rådgiving, mentorhjelp og mye annet innenfor kunstnerisk entreprenørskap. Kulturministeren mener det nå er behov for å tenke mer systematisk.

– Norge har i dag en kunst og kulturproduksjon på et høyt internasjoanlt nivå, og dette er noe vi skal leve av i fremtiden. Da må vi større grad hjelpe kunsterne frem for å kunne heve seg internasjonalt, slik vi gjør med andre næringer, sier statsråden.

Ikke for de minste

Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet ønsker ikke å antyde hvor det nye kontoret bør ligge, utover at det må ligge i en større by.

Millionpott

Det nye kontoret vil få 11 ansatte. Det er satt av syv millioner kroner til å drifte kontoret, som igjen skal forvalte 10 millioner kroner til regional bransjeutvikling og 7,5 million kroner til tiltak innen kreativ næring. Totalt skal det nye kontoret forvalte 300 millioner kroner inklusiv de to stipendordningene.

– Et slikt kontor krever et visst fagmiljø. Ikke til forkleinelse for mindre steder, men det finnes allerede gode fagmiljøer i noen større byer hvor det er enklere for oss å etablere et nytt kontor, sier hun.