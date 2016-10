Carlo Rovelli: En lysende bok om stjernene

Carlo Rovelli

Syv korte leksjoner i fysikk

Oversatt av Aleksander Melli

Essay

Spartacus

Det siste hundreårets fysikk har forandret vårt syn på verden for alltid. Men hvordan gjorde den det, egentlig? Den italienske fysikeren og forfatteren Carlo Rovelli sveiper i syv leksjoner, eller små essays, innom de største og minste delene av universet, fra kvarker til The Big Bang og helt inn i menneskets oppfatning av tid og bevissthet. Og dette gjør han med eleganse og et så vakkert språk at det er som om du ser universet ekspandere rett for øynene dine!

Hvis du som meg er interessert i å skjønne mer av verden og ikke minst kreftene som styrer den, er dette en åpenbaring av en bok, og den er på bare 109 sider. Jeg vil likevel påstå at disse små sidene er mer innholdsrike enn mang en murstein.

Romsløyfer

Carlo Rovelli er selv en størrelse innen kvantefysikken og en sann italiensk intellektuell med har bakgrunn fra historie og filosofi, og han skriver for allmennheten i større italienske aviser. Han er kjent for teorien om romsløyfer (som også omtales i boken), som er et forsøk på å forbinde relativitetsteorien og kvantemekanikken, for, som han skriver i denne boken: «En student som går på en forelesning om den generelle relativitetsteorien om morgenen, og om kvantemekanikken på ettermiddagen, må tro at professorene er tullinger, eller har unnlatt å snakke sammen i et helt århundre». For teoriene motsier hverandre, og sløyfen er et forsøk på å forbinde dem.



Sitatet overfor sier også noe om den tilgjengelige og lite selvhøytidelige formen i denne boka. Rovelli er en humoristisk og engasjert forteller.

Leksjoner i tvil

Selv om boken beskriver moderne fysikk i syv såkalte leksjoner (det høres jo unektelig litt læremesteraktig ut), er boken full av tvil. Helt fra beskrivelsen av Einsteins relavtivitetsteori i den første leksjonen: «Alt i alt beskriver teorien en fargerik og fantastisk verden, der universer eksploderer, rommet synker ned i hull uten utgang, tiden går langsommere jo nærmere man befinner seg en planet, og det grenseløse rommet mellom stjernene kruser seg som havets overflate (...) Og disse underverkene som jeg sakte men sikkert oppdaget i den musegnagde boken min, var ikke et eventyr fortalt av en overivrig idiot, eller hallusinasjoner i havskimmeret, effekten av Calabrias stekende sol. De var virkeligheten. Eller rettere sagt, en litt klarere utsikt mot virkeligheten enn det vi kan finne i vår tåkete hverdag.»

Språket i denne boken er både vakkert, billedrikt og tydelig, og helt plettfritt oversatt av Aleksander Melli.

Det er mange ganger man undrer seg over hvilke forfattere som spinner mot bestselgerlistene og blir internasjonale stjerner, men med denne boken kan jeg ikke si noe annet enn at det er mer enn fortjent. Jeg håper den finner veien til alle dem der ute som er nysgjerrige på virkeligheten, eller teoriene om den.

Les flere aktuelle bokanmeldelser i Aftenposten: