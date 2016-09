Charlotte Thiis-Evensen med nytt blikk på Vigeland

Litteraturviteren og journalisten Charlotte Thiis-Evensen spiller på mange strenger. NRK-seere kjenner henne som programleder i serien Arkitektens hjem, men hun jobber også med egne kunstprosjekter.

Hun beveger seg mellom kunst og journalistikk, dokumentar og fiksjon, og grensene er ikke tydelige. Snarere er hun opptatt av gråsonene.

Nå er hun aktuell med utstilling i Vigeland-museet, hvor hun viser sitt videoverk Gre hår, som settes sammen med ukjente tegninger og skulpturer av Gustav Vigeland.

Rolf Øhman

– Den skjøre Vigeland

Thiis-Evensen er opptatt av å løfte frem den skjøre Vigeland. Skulpturene hun har valgt ut har en form som er mer skissepreget og oppløst og er sånn sett veldig annerledes enn de store og harde granittskulpturene vi ser i Vigelandsparken.

– Flere av skulpturene vi nå henter opp fra kjelleren er ikke vist før. De dokumenterer den sarte og melankolske Vigeland, sier Thiis-Evensen. Hun er opptatt av hårets betydning i kunsthistorien. Både i skulpturene og tegninger ser vi hvordan Vigeland brukte håret som metafor.

– Jeg har valgt ut arbeider der håret fremtrer som en form for beskyttelse for kvinner i sårbare situasjoner, som i den tegnede skissen Mann og Kvinne (1898) , men også skulpturer der håret uttrykker vitalitet og frihet, som i Ekstase (1898), forteller hun.

Gre hår

Håret som metafor, bevegelse og gest har vært et gjentagende tema i kunsthistorien og det er også noe som har opptatt Thiis-Evensen i flere av hennes arbeider. Tidligere har hun laget Sannhetens øyeblikk (2004) og videoverkene En mor. En datter (2013) og Uten tittel (2013).

– Jeg bruker håret som et virkemiddel for å problematisere frihetsbegrepet i relasjon til kvinner, sier hun.

Til utstillingen i Vigeland-museet har hun laget et 3-skjerms videoarbeid med tittelen Gre hår. Verket er basert på maleriet Krigsscene fra middelalderen (1865) av Edgar Degas (1834-1917), der håret fungerer som et beskyttende sjal over kvinnene som er voldtatt og ligger på slagmarken. Som en del av utstillingen har Thiis-Evensen valgt ut skulpturer og tegninger laget i en tidlig fase av Vigelands kunstnerskap. og felles for verkene er at de utrykker noe skjørt og sårbart.

– I flere utstillinger de siste årene har jeg undersøkt hva som skjer dersom man plasserer et videoverk inn i en samling med gjenstander eller malerier fra en eldre tidsperiode.

– Det som er interessant ved å plassere videokunst i et rom fult av eldre gjenstander er at man både børster støv av den eldre kunsten og gir den ny aktualitet og betydning, men speilingen går jo også tilbake til videoverket og kan gi det mange, nye fortolkningsmuligheter.

Rolf Øhman



– Når jeg nå jeg stiller ut et videoverk der unge kvinner grer håret, sammen med tegninger og skulpturer som handler om alt fra kvinner og seksuell ekstase til kvinner og skamfullhet, kan samspillet mellom de eldre kunstverkene og mitt videoverk forhåpentligvis gi noen nye tanker hos dem som ser dette, sier Thiis-Evensen.

Menneskekroppen som verktøy

Over lengre tid har hun vært berørt av skulpturene som er utstilt i Vigeland-museet.

– Både fordi de tangerer eksistensielle temaer jeg er opptatt av, som liv og død, alderdom, marginalitet og kjærlighet. Dette er temaer som jeg på ulike måter har undersøkt i både film, performance og foto, sier Charlotte Thiis-Evensen.

Fakta: Profil Charlotte Thiis-Evensen 47 år. Gift med komponisten Eivind Buene, to barn. Bor i Oslo Utdannet litteraturviter fra Universitetet i Oslo og kunstutdannet fra Statens Kunstakademi. Debuterte med kortfilmen All of Me i 2001. Andre kortfilmer, bl.a. Fasade, 2008, Desert Eagle, 2008, St. Jørgens Plass, 2011. Vinner av nordisk pris for videoinstallasjonen Uten tittel, som ble stilt ut på Lillehammer Kunstmuseum, Høstutstillingen og galleriet OSL Contemporary i 2013. Aktuell med utstilling i Vigeland-museet. Jobber frem mot utstillinger i Kunsthall Grenland og Kristiansand Kunsthall, sammen med blant andre kunstfotografen Marie Sjøvold.