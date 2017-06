Venezia-biennalen har de siste ukene fått massiv kritikk for å stille ut urbefolkninger som eksotiske souvenirer for den hvite kunsteliten. Kritikken er vel plassert, men slike «eksotifiseringer» er igjen å finne i Astrup Fearnley Museets siste utstillingsgimmick.

Smalt, stereotypisk og gammeldags

Chinese Summer skal vise et bilde av kinesisk samtid, men den grafiske profilen spiller på et smalt, stereotypisk og gammeldags Kina, med et bilde av smale øyne i rødt og gult fargespill.

En kunstner som utforsker eksotifisering av kulturer som tematikk, Xu Zhen, er utstilt i Chinese Summer. Den 40 år gamle kunstneren har vekket oppmerksomhet rundt kunstmarkedets higen etter eksotiske kulturer, blant annet ved å iscenesette en gruppeutstilling med kunstnere fra Midtøsten, der verkene viste seg å være laget i Kina.

Svart kvinne henger i hvitt tau

I «Chinese Summer» henger Xu Zhens verk ned fra taket, en skulptur av en svart kvinne med parodiske utsmykninger, hengt i hvite tau. Forferdelig smakløst ved første øyekast, men bare de elitistiske kunstnermiljøene bør ta seg nær av dette.

Verket får oss til å stille spørsmål ved om fremmedkulturer er utstillingsobjekter, og om «Chinese Summer» er en parodisk fremstilling av Kina. Med Xu Zhens verk fra taket, inviterer Astrup Fearnley Museet beundringsverdig til en samtale som ender i selvkritikk.

Men markedsføring får være markedsføring for denne gang. Museet må roses for å ha valgt ut (og kjøpt opp) et særdeles spennende utvalg av kunstverk – enten de er grupperte som kinesere eller ei.

Danby Choi

Kinesisk perspektiv på verdensomfattende kriser

Utstillingens mangfold ligger ikke i representasjonen av Kina, men i den gjennomgående tematikken om globale kriser. Det er også et godt mangfold i sanseopplevelser; kunstverkene får mye plass, og utstillingen består av en god kombinasjon av flere interessante audiovisuelle verk, der noen også hovedsakelig fokuserer på lyd, berøring og lukt.

Det siste rommet er viet en av Kinas aller mest kjente billedkunstnere, Ai Wei- Wei. Her flyter hans «Tyres» – et dusin skulpturer av marmor, utformet som flyteringer – på museets parkett.

Bruker omgivelsene på nye måter

60 år gamle Ai Wei-Wei har lenge utmerket seg som en kunstner som er opptatt av menneskerettigheter. Siden 2016 har han jobbet fra et studio på den greske flyktningemottaksøya Lesbos, som viser hans respekt for sannhet i fortellingen.

«Tyres» er utstilt ved et vindu ut mot Oslofjorden. På utsiden soler store seilbåter seg, og rommets tak løftes av trebjelker som arkitekten Renzo Piano mente at skulle speile seilbåtene som står ankret i området, da han utformet museet.

Dette er en av mange ganger gjennom utstillingen at vi må ta stilling til våre egne omgivelser satt opp mot globale temaer som krig og miljø. Ai Wei-Weis kunstverk i seg selv kan kanskje føles banale i sine referanser til virkeligheten, men de umiddelbare effektene er virkningsfulle.

Danby Choi

Ytterst uhyggelig, særdeles viktig

På samme måte som Mohammed Fadlabi og Lars Cuzner vekket en av Norges største rasismedebatter ved å eksponere nordmenn for noe så «simpelt» som en rekonstruksjon av rasismehistorisk virkelighet («Kongolandsbyen»), jobber Ai Wei- Wei med å eksponere oss for noe ytterst uhyggelig med velkomponerte kunstverk som vekker internasjonal debatt, kanskje fordi de er så enkle å tolke, eller å snakke om.

Kinesisk samtidskunst rommer et mye større mangfold enn det vi får presentert på museet denne sommeren, sånn sett kan gimmicken rundt utstillingen virke overfladisk. Men klarer man å se forbi det, er flere av de utstilte kunstverkene noe av det mest spennende vi har sett på Astrup Fearnley Museet de siste årene.