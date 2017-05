– Det Trump sier, er nærmere poesi og fiksjon enn virkelighet. En blir målløs av at en så lite gjennomtenkt og tilsynelatende lite planlagt talemåte vant frem under valgkampen, sier Chris Felt, tidligere sjefredaktør i NATT&DAG og nå forfatter – også kjent som Christian Forsberg.

Han har trålet seg gjennom taler, intervjuer og bøker av USAs president Donald Trump, og laget diktsamlingen Make poetry great again. Med Donald Trumps egne ord. Den er utelukkende basert på presidentens direkte sitater.

Et eksempel er følgende:

I have said

if Ivanka

were not my daughter,

perhaps

I would be dating her.

– Han kan være forferdelig mannssjåvinistisk, hensynsløs og kaotisk, men når sitatene hans får rom rundt seg, så leser jeg andre sider ved ham. Da føler jeg at jeg ser mer av desperasjonen, usikkerheten og kanskje mindreverdighetskompleksene hans, sier Felt.

Alle ordene i boken er Trumps, det eneste som er tatt bort er unødvendige navn og småord.

– Jeg tror at amerikanerne stemte ham frem på grunn av språkbruken hans, men jeg tror ikke det er den eneste årsaken til at han vant. Ordvalgene har gitt ham medietid, dekning og spredning, og har gjort ham svært synlig. Det er så skremmende at denne fiksjonen av en mann faktisk er virkelig, sier Felt.

The Apprentice lever videre

Han har bodd i Mexico i to år og selv vært vitne til økonomisk ruptur og negativ samfunnspåvirkning som følge av Trumps valgseier.

– Jeg ble interessert i hvordan han ordla seg og så en tydelig utvikling. I løpet av de siste årene har han gått fra å ha en sympatisk og normal måte å prate på, til å adaptere et manipulativt, direkte og uraffinert språk.

Felt trekker linjer til den populære realityserien The Apprentice, som Trump ledet i perioden 2004–2015. Serien fulgte kandidater som konkurrerte om en lederstilling, hvor Trump fikk æren av å vurdere og sparke kandidater underveis.

– Karakteren han hadde på TV har han tatt med seg videre inn i politikken fordi den fungerer godt for å få oppmerksomhet, sier Felt.

Fakta: Chris Felt Skribent, produsent og musiker fra Oslo Tidligere sjefredaktør i NATT&DAG Bor for tiden i Mexico City, hvor han gjør ferdig sin første roman etter å ha lagt ut på motorsykkelreise gjennom Nord-Amerika Utgir i disse dager boken Make poetry great again, en diktsamling med Donald Trumps egne ord

– Trump vil endre språkbruken sin

Tidligere direktør for Språkrådet og professor i norsk, Sylfest Lomheim, mener Trumps språkbruk er i overmåte målgruppetilpasset.

– Språket hans er fullt av enkle setninger og klisjeer som han repeterer. Folk som er språklig retorisk reflekterte synes den retorikken er primitiv, mens målgruppen hans synes den er optimal, sier Lomheim.

Han tror Trumps språkbruk var årsaken til at han vant.

– Språk er knyttet til budskap, og budskapet er knyttet til det som gjorde Trump til president. Men velgerne hans er ikke i stand til å skille bløff fra sannhet eller vurdere om Trump er egnet til å gjøre ord til handling. Dette vet Trump, og språkbruken hans er neppe tilfeldig, sier Lomheim, som tror den tidligere forretningsmannen kommer til å justere språkbruken sin nå som han er blitt president.

– Det vil bli mer normalt politisk ansvarlig, men ikke mye. Hvis han begynner å snakke som en rasjonelt argumenterende president, så vil velgerne hans reagere.

Trump bruker frykt som virkemiddel

Elin Strand Larsen, førsteamanuensis ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold, mener Donald Trumps retorikk er en viktig årsak til at han nå, etter over 100 dager i presidentstolen, ikke har klart å samle det amerikanske folket. Gjennom sine uttalelser, taler og Twitter-meldinger har han heller lagt opp til en svært splittende retorikk som skyver unna for eksempel kvinner, muslimer og forskere.

Strand Larsen tror årsaken til at Trump likevel vant selve presidentvalget, er at han spilte på folks frykt for fremtiden.

– Frykt vekker sterke følelser hos folk. Trump mante frem bilder av et USA som sto på kanten av avgrunnen, på samme måte som Marine Le Pen gjorde i det franske presidentvalget forrige uke, sier hun.

Håp fungerer i lengden

Den som gikk seirende ut av presidentvalget i Frankrike, Emmanuel Macron, brukte imidlertid et annet virkemiddel i sin seierstale: en samlende retorikk.

– Han viste respekt for dem som ikke stemte på ham, sa at han forsto deres standpunkt og uttrykte ønske om å gjøre det han kunne også for Le Pens velgere. Slik at de ikke stemmer på de populistiske ytterpunktene i politikken igjen i ren og skjær frykt, sier Strand Larsen.

– I det korte løp fungerer frykt veldig effektivt i politisk valgkamp. I det lange løp er det håp og samlende retorikk som fungerer best, sier hun.